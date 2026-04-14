Propunerile partidului german AfD, inspirate de măsurile din în timpul nazismului

Două mii de euro pentru primii doi copii, dublu pentru fiecare copil născut în plus, relatează La Stampa.

Aceasta este insemnizația pentru bebeluși propusă de programul partidului de extremă dreapta AfD din Saxonia-Anhalt pentru alegerile legislative din 6 septembrie din fostul land RDG. Nimic nou într-o Germanie care susține din punct de vedere istoric familiile, dacă nu ar fi condițiile atașate subvenției.

Cel puțin unul dintre părinți trebuie să fie german, iar cea de-a a doua jumătate a indemnizației se plătește doar după controale medicale care certifică sănătatea fizică și mentală a nou-născutului. Idei care par inspirate din eugenia nazistă, unul dintre cele mai întunecate momente din trecutul Germaniei, evocată de AfD prin cuvinte nerostite, dar clare pentru cei care înțeleg.

În landul est-german, partidul este clasificat drept o organizație extremistă de dreapta, definiție care nu i-a oprit ascensiunea la 38% în sondaje. Cu Ulrich Siegmund drept candidat la funcția de prim-ministru, AfD ar putea conduce pentru prima dată un guvern. Pentru a câștiga, suveraniștii au propuneri îmbibate în ideologia „völkisch”, apărând identitatea germană ca unitate de sânge și pământ.

Pe lângă sprijinirea familiei cu „mamă, tată și copii” împotriva „dispariției poporului german”, a „stilurilor de viață alternative” și a „spiritului malefic pervers” al ideologiei de stânga, feministă și individualistă, AfD se ridică drept un bastion împotriva imigrației „ilegale, străine culturii și ostile băștinașilor”, alimentată de marea frică de substituție etnică. Partidul propune abolirea dreptului de azil, descurajarea angajării de lucrători „străini culturii germane” și o „ofensivă de expulzări și remigrare”.

De asemenea, AfD atacă educația (abolirea școlarizării obligatorii, sfârșitul claselor incluzive pentru persoanele cu dizabilități) și cultura, unde trebuie implementată o revoluție „în stil Orbán” prin promovarea exclusivă a artei care contribuie la „descoperirea identității germane”, eliminând în același timp finanțarea publică pentru arta „anti-germană”.

Nici Biserica Evanghelică și nici cea Catolică nu sunt cruțate în această recucerire, fiind lipsite de finanțare de stat pentru că sunt „de stânga”. Împotriva islamului, care este „incompatibil” cu Occidentul, partidul cere moschei fără „fast oriental” și interzice chemarea muezinului la rugăciune.

Susținător al unui „stat puternic împotriva liberalismului”, Siegmund este sigur că va câștiga cu aceste propuneri. Același Siegmund crede că nu poate „evalua” dacă Holocaustul este cea mai gravă crimă împotriva umanității și este întâmpinat la mitinguri cu „Sieg... Mund!”, o formulă personalizată a salutului nazist „Sieg Heil”. Un alt sentiment nerostit în Germania, unde, așa cum a scris Madame de Staël, „timpul trece picătură cu picătură”.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA