Proteste în Belgrad și în alte localități din Serbia. Ce recomandă Ministerul român de Externe

MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească spre sau dinspre Serbia cu privire la desfășurarea, în perioada 27 - 28 iunie, a unor proteste în Belgrad și în localitățile Kragujevac și Kraljevo.

MAE le recomandă cetățenilor români să manifeste atenție sporită, să evite zonele aglomerate și cele în care se desfășoară acțiuni de protest.

Totodată, li se recomandă cetățenilor români să monitorizeze constant anunțurile oficiale și știrile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale.În situații de urgență, pe teritoriul Republicii Serbia se pot apela numerele de urgență locale +381-11192 (poliția), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanța), precum și +381-111987 (asistență auto).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecționate către Centrul De Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârșeț (+381 644 584 833) și al Consulatului General al României la Zajecar (+381 692 799 650).

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://belgrad.mae.ro și https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie.