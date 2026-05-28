Pușculița „Consiliului pentru Pace” al lui Trump pare să fie goală

„Consiliul pentru Pace” înființat de președintele american Donald Trump nu are fonduri disponibile pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, conform informațiilor obținute de agenția de știri AFP.

De la crearea sa în ianuarie, fondul nu a primit bani de la donatori internaționali, au declarat miercuri surse familiarizate cu situația. Acestea au confirmat astfel informații publicate de Financial Times. Potrivit acestor surse, „zero dolari” au fost vărsați în cont, relatează FAZ.

Sursele au mai declarat că fondul a fost înființat pentru reconstrucția și dezvoltarea Fâșiei Gaza. Cu toate acestea, această fază nu a fost încă atinsă. Fondul este administrat de Banca Mondială de la Washington și susținut de ONU.

Președintele american Donald Trump a cerut o contribuție în valoare de un miliard de dolari de la fiecare membru pentru „Consiliul pentru Pace”. De asemenea, el a declarat că SUA vor contribui cu zece miliarde de dolari și că statele din Golf, precum Qatar și Arabia Saudită, au promis fiecare câte un miliard de dolari. El nu a specificat pentru ce vor fi cheltuiți banii.

Președintele Nicușor Dan a fost singurul lider din UE prezent la Board of Peace, reuniune organizată în februarie la Washington. Mai multe țări europene, inclusiv Polonia și Italia, au trimis reprezentanți.

El a susținut că e important ca România să fie parte, ca observator, la această inițiativă, deoarece "trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent, pentru ca tu însuți să ai securitate, și pentru că Statele Unite sunt Partenerul Strategic al României, și pentru că România are o tradiție de a colabora, de a fi prezentă în Orientul Mijlociu, și este o inițiativă cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune".

