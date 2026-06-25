Putin pledează pentru tratative de pace. Acum e momentul să fie lovit atâta vreme cât el e la pământ

Putin e la ananghie, iar Trump are nevoie de o victorie - pentru Ucraina și pentru aliații săi, momentul reprezintă o șansă de a provoca dezmembrarea armatei ruse și de a-i revendica teritoriile ocupate, comentează publicația The Independent.

Rusia pierde războiul împotriva Ucrainei. O dovadă în acest sens a venit chiar din partea lui Vladimir Putin, care a lansat un apel disperat în vederea unor tratative de pace, într-un moment când rafinăriile sale sunt în flăcări, iar punțile spre teritoriile ocupate sunt bombardate de rachetele Kievului. Președintele Rusiei a suferit pierderi grele - aeroporturile sale sunt închise, logistica armatei sale este atacată periculos, sprijinul populației față de războiul lansat de el este în scădere, iar presa națională rusă nu-și mai poate manifesta în mod artificial entuziasmul.

Adepții săi speraseră că, anul trecut, cu ocazia întrevederii de la Anchorage, dintre Putin și Donald Trump, se va ajunge la un acord - Moscovei urmând să îi revină cucerirea colonialistă a 20% din teritoriul Ucrainei - acord care însă a fost abandonat de președintele american în timp ce se pregătea să se întâlnească cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Lui Trump îi place să sprijine un învingător. Până acum, el a sprijinit Rusia, care, în februarie 2022, a invadat o națiune democratică europeană.

S-ar putea ca, acum, să fi sosit timpul ca Rutte să îi explice celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite că, într-adevăr, în privința Ucrainei, aliații săi din NATO se dovedesc niște grei și fără ajutorul SUA (lăsând la o parte implicarea serviciilor de informații).

Tot ce trebuie să facă este doar să repete ce a declarat Putin pe la începutul acestei săptămâni, când a spus că atacurile Ucrainei, asupra infrastructurii și împotriva altor operațiuni logistice ale Rusiei, sunt o tentativă menită "să destabilizeze societatea”. Or, este clar că Putin crede că asta îi merge. "După cum am declarat de mai multe ori, Rusia este gata să înceapă negocieri de pace cu Ucraina”, a subliniat el luni, iar afirmațiile sale au echivalat cu o pledoarie în vederea revenirii la vremurile în care aliații occidentali ai Ucrainei credeau că Kievul pierde și că va trebui să se ajungă în vreun fel la un acord cu Moscova.

"Țara este dispusă să acționeze pe baza acordurilor mai vechi, convenite la Istanbul, acorduri care, țin să vă reamintesc, au fost sugerate atunci de delegația ucraineană".

O dovadă în plus o reprezintă și repetatele plângeri venite din partea unor oficiali ai Kremlinului, potrivit cărora Trump nu pare să se arate la fel de entuziast față de Rusia așa cum se arătase în ultimele 18 luni – când el a tăiat orice ajutor militar acorda Kievului și a exagerat de aproape trei ori cheltuielile SUA, afirmând că ele ar fi de 300 miliarde dolari (de fapt, erau de aproape 120 miliarde dolari), ca să nu mai pomenim repetatele insulte și întrevederile dure, suportate de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

În această săptămână, am asistat la un revizionism al rușilor în stil sovietic, legat de rezultatele întrevederii de la Anchorage. Evenimentul fusese considerat drept o capitulare a aliaților Americii în fața Moscovei.

Dar acum, când Ucraina a câștigat teren în fața Rusiei printr-o dominație totală în Marea Neagră, silind totodată Moscova să se gândească la o restricționare a exporturilor de motorină după ce o serie de rafinării au fost lovite de rachete cu rază lungă, purtătorii de cuvânt ai Kremlinului se arată jigniți și revoltați.

Atenția lui Trump a fost distrasă de războiul lui împotriva Iranului, care, la rândul său, a sporit și el prestigiul Ucrainei după ce Kievul și-a pus la dispoziția aliaților Americii din Golful Persic aparatura de apărare împotriva dronelor.

Până acum, el a pierdut războiul din Orientul Mijlociu. Dar s-ar putea ca acum să se gândească la o victorie mai ușoară or, asta ar fi o șansă pentru Zelenski, iar Kremlinul știe asta.

Duminică, un consultant de la Kremlin a declarat că doar una dintre părți a rămas credincioasă acordului convenit la Anchorage, potrivit căruia, în schimbul "păcii”, Moscova și-ar putea adjudeca o ‘halcă’ din Ucraina.Marți, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a dat de înțeles că întrevedrea de la Anchorage ar fi fost "un tertip al americanilor prin care să câștige timp și să reînarmeze regimul de la Kiev”.

Potrivit agenției de presă Interfax, adjunctul său, Serghei Rîbakov, a acuzat și el SUA că se îndepărtează de înțelegerile convenite în Alaska.

"Constatăm totodată că Washingtonul se apropie tot mai mult de politicile antirusești promovate de cei mai apropiați aliați europeni ai SUA – respectiv, Regatul Unit și Franța, a transmis ageția moscovită RIA, citându-l pe Rîbakov după întâlnirea de săptămâna trecută dintre Trump și Zelenski, cu ocazia summitului G7.

Rusia este o federație de state - un imperiu condus da la Moscova, în general, de albi. S-ar putea ca liderii și cetățenii din Ingușetia, Daghestan, Tatarstan, Bașkortostan, Saha, Tuva șI Buriatia să salute colapsul armatei ruse și să se ridice împotriva colonialismului Moscovei asupra lor. În definitiv, ele oferă un mare număr de oameni care, în războiul lansat de Putin împotriva Ucrainei, sunt nimiciți la o rată de circa 35000 pe lună.

Departe de a accepta reluarea unor tratative bazate pe pretențiile absurde legate de neutralitatea Ucrainei, pe slăbiciunea armatei (ucrainene) și pe pierderile teritoriale, aliații Ucrainei (plus America) pot profita de momentul subliniat de Putin și ar ajuta Occidentul să scape de toate aceste amenințări venite dim partea Kremlinului, oricum, cel puțin deocamdată, conchide Sam Kiley.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA