Regatul Unit are nevoie de "un consens național" pentru revenirea în UE, spune David Miliband

Fostul ministru de externe îndeamnă la o resetare "cu o doză mai mare” după ce oficialii britanici au promovat piața unică pentru bunuri.

Marea Britanie are nevoie de "un consens național" cu privire la reintegrarea în Uniunea Europeană, a declarat David Miliband, ca răspuns la dezvăluirile conform cărora guvernul britanic a propus blocului comunitar crearea unei piețe unice pentru bunuri între UK și UE.

Oficiali britanici au evocat crearea unei piețe unice pentru comerțul cu bunuri cu UE, ca parte a următoarei faze a resetării Brexitului, conform BBC.

Potrivit unor surse, ideea nu a fost dusă mai departe în acest moment, după scepticismul UE, deoarece atenția se concentrează asupra detaliilor negocierilor existente privind comerțul cu alimente, produse agricole și energie.

Această mișcare demonstrează o ambiție suplimentară semnificativă pentru o relație economică post-Brexit mai strânsă, înaintea unui summit care va avea loc în curând. săptămâni.

Fostul ministru de externe David Miliband, care este acum președintele Comitetului Internațional de Salvare, a declarat că, în opinia sa, Marea Britanie are nevoie de o resetare a relațiilor sale cu UE "într-o doză mult mai mare" decât plănuia Guvernul de la Londra.

Întrebat în cadrul programului Today de la BBC Radio 4, el a spus că este "absolut convins" că securitatea și prosperitatea Marii Britanii depind de o "relație instituționalizată, profundă și puternică cu restul Europei".

"Când guvernul spune că vrem o resetare a relațiilor noastre cu Europa, cred că este un lucru bun, dar apoi, când mă uit la resetarea de până acum, [care] valorează doar 9 miliarde de lire sterline până în 2040 și îmi amintesc că Marea Britanie are o economie de 3 trilioane de lire sterline, rămân cu gândul că nu, avem nevoie de o doză mult mai mare în resetarea noastră", a spus el, citat de The Guardian.

Când a fost întrebat dacă ar pleda pentru reintegrarea în Uniune, el a spus: "Ceea ce trebuie să facem este să construim un consens național cu privire la poziția noastră față de Uniunea Europeană. Sunt foarte mulțumit de acest lucru ca obiectiv pe termen lung... Îmi doresc această relație instituțională puternică cu Uniunea Europeană, dar știu că acordul pe care l-am avut până în 2016 nu este disponibil acum; nu vom putea obține din nou acel acord".

Uniunea Europeană se schimbă profund, a spus el, Ucraina fiind un factor din ce în ce mai important. "Marea problemă pentru Bruxelles astăzi nu este aderarea Marii Britanii; este aderarea Ucrainei”, a continuat Miliband. "Ei vorbesc despre calitatea de membru asociat pentru Ucraina; vorbesc despre diferite niveluri de apartenență".

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a scris liderilor UE, calificând propunerea germană de a acorda Ucrainei statutul de membru "asociat" al Uniunii Europene drept "nedreaptă", deoarece ar lăsa Kievul fără o voce în interiorul blocului.



Propunerea cancelarului german Friedrich Merz ar permite Ucrainei să participe la reuniunile și instituțiile UE fără vot, ca un pas intermediar către statutul de membru deplin.



La rândul său, Mike Galsworthy, președintele Mișcării Europene din Marea Britanie (o asociația care pledează pentru legături strânse cu UE), a declarat că guvernul trebuie să aibă conversații mai deschise cu firmele și cu cetățenii despre relația Regatului Unit cu Europa și restul lumii.

El este de părere că aderarea la piața unică ar fi "utilă din punct de vedere economic", dar nu ar rezolva întrebarea, pentru publicul britanic, despre direcția în care se îndreaptă Regatul Unit ca națiune.

"Vrem să fim jucători de echipă pe deplin", a spus el. "[Discuția] trebuie să fie democratică, deschisă și constructivă. Dacă nu faceți asta, publicul va continua să simtă că nu are prea multă influență în întreaga înțelegere".

UE ar putea accelera procesul

Uniunea Europeană ar putea accelera revenirea Marii Britanii în bloc dacă ar lua o decizie în acest sens, risipind sugestiile că Regatul Unit ar fi împins la coada listei dacă ar încerca, scrie The Independent.

Dezbaterea privind apartenența Marii Britanii la UE a fost reaprinsă după ce fostul secretar al sănătății, Wes Streeting, a declarat că țara ar trebui să adere din nou. Propunerea sa face parte din programul său de candidatură la conducerea Partidului Laburist.

Sandro Gozi, președintele delegației europene la Adunarea Parlamentară UE-Regatul Unit, a declarat pentru The Independent că Uniunea Europeană ar considera o cerere de realăturare din partea Regatului Unit ca o "victorie majoră pentru proiectul european”, insistând că ar exista o modalitate de a accelera acest proces.

Surse de la Bruxelles au confirmat pentru The Independent că potențiala readerare a Regatului Unit ar putea avea loc mult mai rapid decât ar avea loc pentru alte țări candidate, datorită alinierii sale semnificative preexistente cu blocul comunitar.

Deși se crede că UE ar include aderarea la zona euro ca punct de plecare cheie în discuțiile cu Regatul Unit, mai multe surse au declarat că este puțin probabil ca aceasta să fie o linie roșie, având în vedere că cerințele de aderare la zona euro sunt atât de stricte, iar Regatul Unit nu le îndeplinește în prezent.

Uniunea Europeană a fost întotdeauna clară în privința faptului că Regatul Unit va avea voie să se realăture blocului dacă dorește acest lucru, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declarând în 2023 că Regatul Unit se află pe o "direcție" clară de reintegrare. Ea a precizat că le-a spus copiilor ei că depinde de următoarea generație să "repare" greșeala Brexitului.



