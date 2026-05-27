Retragerea trupelor americane din Germania: o binecuvântare din perspectiva germană

Mai multe partide politice germane, atât de dreapta, cât și de stânga, sunt de acord în privința beneficiului retragerii trupelor americane din Germania pentru a consolida apărarea europeană, potrivit L'Express.

Prin anunțul făcut pe 1 mai cu privire la retragerea a 5.000 de soldați americani desfășurați în Germania, președintele american Donald Trump a provocat consternare în Germania. Desigur, de la revenirea sa la Casa Albă, Trump i-a îndemnat insistent pe europeni să își asume responsabilitatea pentru propria securitate investind mai mult în apărarea lor.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a reiterat imediat că "era planificat ca Statele Unite să își poată retrage trupele din Europa, inclusiv din Germania". Acest lucru a fost valabil mai ales având în vedere deteriorarea relațiilor dintre Trump și cancelarul german Friedrich Merz în urma criticilor lui Merz la adresa operațiunii americane din Iran.

Totuși, prezența militară americană în Germania a reprezentat o garanție aproape neschimbată de securitate pentru țară, o moștenire a reconstrucției sale de după cel de-al Doilea Război Mondial. Astfel, Germania are cel mai mare contingent de trupe americane din Europa, cu aproximativ 35.000 de soldați activi.

Însă, odată ce a trecut șocul inițial, acest anunț pare să fi obținut consens în rândul reprezentanților politici germani și a fost salutat de mai multe partide politice, atât de dreapta, cât și de stânga. Pentru partidul de extremă dreapta AfD, această retragere era așteptată și dorită. Platforma partidului pentru alegerile de anul trecut includea chiar și "retragerea tuturor trupelor aliate staționate pe teritoriul german și, în special, a armelor lor nucleare".

De cealaltă parte a spectrului politic, deputatul Sevim Dağdelen din partidul de extremă stânga BSW împărtășește aceeași opinie: "Suntem extrem de recunoscători pentru ajutorul acordat în înfrângerea naziștilor. Dar, la 81 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, după ruși, britanici și francezi, este și timpul ca soldații americani să se întoarcă acasă".

Astfel, cu sprijinul membrilor altor partide, inclusiv Die Linke (extrema stângă) și SPD (stânga), partidele care susțin retragerea forțelor americane reprezintă o treime din electorat. Ideea unei retrageri americane din Europa câștigă teren și în rândul cetățenilor. Potrivir unui sondaj realizat de Fundația Germană Bertelsmann, 76% dintre germani consideră că Europa trebuie "să-și urmeze propriul drum după o jumătate de secol de cooperare cu Statele Unite".

Pentru mulți, această retragere a trupelor americane reprezintă o oportunitate de a afirma și consolida autonomia Germaniei în materie de apărare, cu scopul de a face din armata germană "cea mai puternică din Europa în termeni convenționali", așa cum a prevăzut Friedrich Merz la scurt timp după alegerea sa, acum un an. La scară continentală, această decizie deschide calea către o Europă mai puternică în ceea ce privește apărarea colectivă și o Europă mai activă în cadrul NATO, unde Germania ar juca un rol de lider.

Un alt argument este că retragerea trupelor, împreună cu posibila abandonare a desfășurării de rachete cu rază lungă de acțiune de către SUA în Germania, ar acționa ca un tampon împotriva amenințării rusești. "Ne-am opus proiectului american de rachete cu rază lungă de acțiune în Germania de la bun început", explică Sören Pellmann, copreședinte al grupului parlamentar al Partidului de Stânga (Die Linke).

"Nu doar pentru că este un factor de escaladare, ci și pentru că ar fi expus regiunea la potențiale atacuri... Dacă nu te expui, ești mai puțin predispus să fii atacat". Aceasta ar fi o modalitate prin care Germania să-și demonstreze buna-credință față de Rusia și să o convingă că nu urmărește o ofensivă militară, evitând astfel o cursă a înarmărilor.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA