Guvernul cipriot a amânat reuniunea de luni a Consiliului Afaceri Generale (CAG), care urma să aibă loc la Nicosia, după ce baza aeriană britanică Akrotiri de pe insulă a fost lovită de o dronă la scurt timp după miezul nopții.

Reuniunea urma să aibă loc la Nicosia, deoarece Cipru deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, miniștrii urmând să discute, printre altele, cadrul financiar multianual al UE - bugetul său pentru perioada 2028-2034, relatează Cyprus Mail.



La reuniune ar fi trebuit să participe și miniștri din unele țări candidate la UE, precum și din Regatul Unit. Reprezentanții britanici urmau să participe la o discuție privind combaterea manipulării și interferențelor străine sub umbrela "Scutului European pentru Democrație (European Democracy Shield).

Lansat de Comisia Europeană în noiembrie 2025, Scutul este un program amplu menit să protejeze spațiul informațional, procesele electorale și valorile democratice ale UE.

Momentan nu a fost încă stabilită nicio dată pentru reuniune și nu au fost furnizate încă informații cu privire la alte evenimente planificate în această săptămână, care includ o conferință interparlamentară privind politica de securitate și apărare comună a UE și o reuniune informală a miniștrilor culturii din statele membre ale UE, ambele urmând să aibă loc la Nicosia.



O dronă iraniană s-a prăbușit duminică într-o bază a Forțelor Aeriene Regale Britanice din Cipru, a declarat președintele cipriot Nikos Christodoulides.

Anterior, Ministerul britanic al Apărării raportase un "suspect atac cu dronă" asupra bazei RAF Akrotiri în jurul miezului nopții, ora locală (22:00 GMT).

Nu au fost raportate victime, iar baza a suferit "daune minime", dar Ministerul Apărării a declarat că membrii familiilor militarilor de la bază vor fi mutați în locuințe alternative ca măsură de precauție, relatează BBC.

"Protecția forțelor noastre în regiune este la cel mai înalt nivel, iar baza a răspuns pentru a-și apăra poporul”, a precizat acesta.

Prim-ministrul Sir Keir Starmer a declarat că Marea Britanie a fost de acord cu o solicitare a SUA de a utiliza baze militare britanice pentru atacuri "defensive".

"Baza și personalul nostru continuă să funcționeze normal, protejând siguranța Marii Britanii și interesele noastre", a declarat luni dimineață un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a fost informată despre atac de către președintele cipriot Nikos Christodoulides.

"Deși Republica Cipru nu a fost ținta, permiteți-mi să fiu clară: suntem în mod ferm și neechivoc alături de statele noastre membre în fața oricărei amenințări", a postat ea pe rețelele sociale.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a avertizat duminică asupra faptului că trupele și civilii britanici din Orientul Mijlociu sunt puși în pericol de "atacuri" din partea Iranului.

Duminică, un avion RAF Typhoon care opera din Qatar a doborât o dronă iraniană în cadrul unei "patrule aeriene defensive", a declarat Ministerul Apărării.



A fost prima dată când un avion de vânătoare britanic a doborât o dronă iraniană de la începutul atacurilor americane și a replicilor iraniene.

Anterior, o unitate britanică de contra-drone din Irak a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre o bază a coaliției care adăpostea personal militar britanic.



Totuși, Sir Keir a spus că Marea Britanie a învățat lecția Irakului și nu a fost implicată în atacurile inițiale asupra Iranului și "nu se va alătura acțiunii ofensive de acum".