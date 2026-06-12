Revoltele din Belfast, între moștenirea ultranaționalistă și sentimentul anti-imigrație

Retorica anti-imigrație a Regatului Unit este împletită cu volatilitatea moștenitorilor violenței IRA, scrie 20minutos.

"În Belfast, există încă paramilitari cu acces la arme și o predispoziție la violență; orice protest de acolo va fi mai intens decât oriunde altundeva", a explicat pentru 20minutos Jaime Villaverde, profesor de Relații Internaționale la Universitatea Comillas.

Străzile din Belfast au fost din nou martorele unor scene de violență extremă după ce un atac al unui imigrant sudanez asupra unui trecător în nordul orașului a declanșat un val de revolte în capitala unei țări marcate decenii întregi de violența politică. "În Irlanda de Nord, violența este orice altceva decât bruscă", a explicat pentru 20minutos Daniel Gil, politolog și analist la publicația specializată "The Political Room".

"Violența este cronică în Irlanda de Nord din mai multe motive, de mulți ani, iar aceste izbucniri de violență tind să apară în contexte diferite din când în când: au existat violențe în timpul negocierilor Brexit, au existat violențe și înainte cu problema imigrației...", a adăugat el.

De fapt, în ultimii ani, problema imigrației a devenit centrală în dezbaterea publică din Regatul Unit datorită unui puternic sentiment anti-imigrație care a rezonat cu segmente largi ale populației. "Ne aflăm într-un context de tensiune extrem de mare în ceea ce privește imigrația, care este acum o problemă politică centrală în țară", a declarat pentru acest ziar Jaime Villaverde, profesor de Relații Internaționale la Universitatea Pontificală Comillas.

"Mulți dintre cei care au votat pentru Brexit l-au înțeles cu siguranță ca pe un vot anti-imigrație, dar în ultimul an am observat în Regatul Unit că protestele împotriva imigrației ating o intensitate exacerbată, cu demonstrații stradale și revolte, cea mai intensă dintre acestea fiind în Belfast", a subliniat el.

Imaginile cu mașini arse, containere de gunoi în flăcări și chiar case și afaceri vandalizate zugrăvesc o imagine aproape apocaliptică, dar recurentă într-o țară modelată de o structură socială complexă, moștenită din epoca IRA. "Acesta nu este un episod brusc: este o expresie a contextului politic și social din Irlanda de Nord, în special din anii 1970, când problemele terorismului și violenței sectare care au afectat regiunea s-au intensificat", explică Daniel Gil.

"Irlanda de Nord este o regiune profund zdruncinată de violența politică și, deși cea mai violentă manifestare a sa s-a încheiat odată cu Acordul din Vinerea Mare din 1998, aceasta nu a dispărut. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este o expresie a acelui conflict, doar că nu se întâmplă în contextul dintre catolici și protestanți", adaugă Villaverde. În acest ecosistem, "narațiunea unei amenințări externe pătrunde profund în societatea nord-irlandeză datorită însăși structurii sale", subliniază analistul de la "The Political Room".

Pentru a înțelege izbucnirea violenței din Belfast în urma tentativei de decapitare, este esențial să luăm în considerare structura socială a Irlandei de Nord și retorica anti-imigrație adânc înrădăcinată, promovată de partide precum Reform UK, care este deja lider în sondaje pentru a câștiga puterea în Marea Britanie. "Protestele anti-imigrație alimentează naționalismul și nu există un loc mai fertil pentru protestele naționaliste în Marea Britanie decât Irlanda de Nord și Belfastul în special", susține Villaverde.

În plus, adaugă el, nu există un singur tip de naționalism: "Pe de o parte, există naționalismul irlandez, catolic, al IRA, iar pe de altă parte, naționalismul britanic, unionist, protestant. În cartierele acestora din urmă protestele anti-imigrație prind rădăcini și ating intensitatea maximă".

Pentru experți, cazul Irlandei de Nord este extrem de deosebit atunci când se discută despre izbucniri de violență. "În Belfast, există încă grupuri paramilitare, cu acces la arme și o predispoziție la violență. Mai mult, aceste grupuri sunt perfect organizate în cadrul ambelor comunități - naționalistă irlandeză și unionistă britanică - așa că orice protest de acolo va fi mult mai intens decât oriunde altundeva", susține profesorul de la Universitatea Pontificală Comillas.

"În plus, grupurile paramilitare sunt mult mai active în comunitățile protestante, având în vedere că în Irlanda IRA a fost destructurată, deși unele grupuri disidente rămân active", adaugă el. "Irlanda de Nord a fost o zonă de conflict în istoria recentă, dar terorismul IRA a fost legat de o dimensiune politică interconectată cu o componentă religioasă", a declarat Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relații Internaționale la Universitatea CEU San Pablo, pentru "20minutos".

"Nu cred că există o legătură directă între acel conflict și revoltele actuale, dar Brexitul ar fi putut reaprinde unele dintre dezbaterile legate de problema frontierei, iar în tacticile protestatarilor se pot observa elemente comune, cu reminiscențe paramilitare din acea epocă", susține el.

Videoclipul care îl înfățișa pe atacator înjunghiind și încercând să decapiteze trecătorul s-a răspândit ca focul în paie și, în câteva ore, a devenit pretextul pentru revolte în Belfast, Derry și Ballymena - unde au avut loc incidente violente și anul trecut în urma unei presupuse agresiuni sexuale asupra unei adolescente de către doi tineri străini.

Cu toate acestea, rețelele de socializare nu sunt un factor cheie în răspândirea violenței în Irlanda de Nord, susține Daniel Gil. "În cazul Irlandei de Nord, rețelele de socializare ajută la răspândirea videoclipului, a acestor idei, dar rețelele de cartier sunt cele care răspândesc vestea și o transpun în acțiune. În Irlanda de Nord, violența nu este declanșată de o postare pe Facebook, ci pentru că cineva vede postarea, merge la vecinul său și spune: 'Trebuie să facem ceva' ", susține el.

"Deoarece comunitățile au un sentiment profund înrădăcinat de apartenență și se simt amenințate de un factor extern, în acest caz imigrația, acesta este motivul pentru care acționează", adaugă el. "Rețelele de socializare sunt importante pentru diseminare, dar reacțiile apar în cadrul dinamicii interne și de vecinătate specifice acestui teritoriu", rezumă analistul.

Totuși, dincolo de structura socială și politică a Ulsterului, "este evident că s-a produs un eveniment care a generat o reacție", subliniază Gil. "Există nemulțumire față de politicile de imigrare, în special din cauza sentimentului în rândul populației că migranții și solicitanții de azil au privilegii pe care cetățenii obișnuiți nu le au", subliniază analistul.

În ultimii ani, alte incidente similare din Regatul Unit (cel mai recent fiind cazul lui Henry Nowak, un student înjunghiat în Southampton de un bărbat sikh) au contribuit la acest "climat general" în care "există percepția că un segment al populației străine deplasează, într-un fel, populația nativă din punct de vedere legal, că are privilegii pe care populația nativă nu le are".

Dintr-o perspectivă politică, autoritățile britanice, inclusiv prim-ministrul Keir Starmer, au atribuit haosul discursului instigator la ură unor activiști precum Tommy Robinson și unor partide precum Reform UK. Liderul său, Nigel Farage, a folosit atacul pentru a protesta împotriva legilor privind imigrația din Marea Britanie.

"Reform UK nu este un partid care încurajează deschis acest tip de insurecție stradală, dar nici nu se simte confortabil să o condamne în mod explicit", susține Villaverde. "Farage a fost unul dintre principalii susținători ai Brexitului și acum conduce un partid populist de dreapta cu o poziție puternică anti-imigrație", spune Rodrigo.

"Această retorică a servit drept combustibil cultural pentru anumite grupuri violente, oferindu-le un cadru de legitimitate simbolică", adaugă profesorul de la Universitatea CEU San Pablo.

"Partidul lui Farage este un partid de extremă dreapta radicală, cu o poziție clară anti-imigrație, iar rezultatele recentelor alegeri locale din Anglia și ale alegerilor regionale din Scoția și Țara Galilor au confirmat este partidul principal din Regatul Unit", explică lectorul Comillas.

"Rămâne de văzut cum va evolua retorica lor până la alegerile generale din 2029 sau mai devreme, deoarece, dacă aceste tipuri de proteste devin o problemă de ordine publică și nu reușesc să le condamne, acest lucru le-ar putea afecta șansele de a sparge sistemul bipartid britanic, laburiști și conservatori, care a fost neîntrerupt de la cel de-al Doilea Război Mondial", conchide el.

"Pentru Reform UK, opoziția față de imigrație este fundamentul platformei lor politice, iar aceștia canalizează această nemulțumire până la punctul în care sondajele îi plasează drept forța principală", susține Gil, deși adaugă că Irlanda de Nord, încă o dată, are propria logică: "Acolo, au propria lor dinamică bazată pe politici sectare, cu partide foarte mici care reușesc să supraviețuiască.

Persoanele care participă la aceste revolte le înțeleg ca pe o formă de autoapărare, conform propriei lor narațiuni, deoarece simt că sunt atacate ca și comunitate și că statul nu îi apără. Și, bineînțeles, o fac încercând să impună o schimbare a politicii de imigrație a Regatului Unit".

"În Regatul Unit, două dinamici simultane converg: o criză internă exacerbată de Brexit, cu probleme precum inflația, lipsa locuințelor și deteriorarea serviciilor publice, agravate de problema imigrației, în care populația îi identifică pe migranți drept țapi ispășitori pentru nevoile lor sociale și economice nesatisfăcute de sistem", explică Luis Rodrigo. "Acestea coincid cu stagnarea economică, în care oamenii percep că rămân în urmă în ceea ce privește prosperitatea; și cu o creștere a problemelor de coexistență cu anumite segmente ale populației de imigranți pe măsură ce aceasta crește", subliniază Gil.

Prin urmare, cazul Irlandei de Nord are caracteristici foarte specifice care încurajează apariția izbucnirilor de violență într-un mod organizat, lucru care, potrivit lui Daniel Gil, este complicat în alte țări: "Nu este de așteptat ca în Spania sau în alte țări să existe izbucniri de violență cu aceeași capacitate organizatorică ca în Irlanda de Nord".

Deși au loc discursuri și incidente similare, precum evenimentele de la Torre Pacheco (Murcia) din iulie 2025, experții exclud posibilitatea ca acest tip de revoltă stradală să se întâmple în afara unui context atât de unic precum Irlanda de Nord.

"Caracteristicile specifice ale regiunii fac dificilă trasarea unor paralele clare. Nu cred că vom vedea astfel de episoade în masă, cel puțin nu în curând, în Spania. Deși este adevărat că imigrația devine și aici un element central al dezbaterii și că există o expunere tot mai mare la discursul instigator la ură pe rețelele de socializare, ceea ce se întâmplă în Irlanda de Nord nu este, în general, aplicabil altor țări", conchide profesorul Villaverde.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA