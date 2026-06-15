Revoluția flamingilor din Albania

Protestele zilnice împotriva megaproiectelor de lux ale lui Jared Kushner și Ivankăi Trump din Laguna Narta și de pe insula Sazan durează de mai bine de două săptămâni. Oameni cer demisia prim-ministrului Edi Rama, scrie El Mundo.

Ruta migratorie a flamingilor includea Laguna Narta din regiunea albaneză Zvërnec, între martie și mai. Călătoria lor de întoarcere era întotdeauna din septembrie până în noiembrie. Până când schimbările climatice au făcut ca multe dintre aceste păsări să oprească migrația și să facă din acest colț al Balcanilor casa lor permanentă - o fâșie mare de pământ înconjurată de un ecosistem de zonă umedă. Dar la sfârșitul lunii mai, strigătele lor caracteristice erau înecate de vuietul și mai asurzitor al buldoexcavatoarelor.

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, plănuiește acolo o mare stațiune de lux cu compania sa Affinity Partners și o alta vizavi, pe insula Sazan, o fostă bază militară din epoca dictatorului Enver Hoxha (1944-1985). Descrierea dulce a Ivankăi Trump despre descoperirea pe care a făcut-o mergând "desculță" într-un podcast a aprins și mai mult pasiunile. Deși dezvoltările urbane din aceste zone virgine erau cunoscute de câțiva ani, protestele de pe străzile Tiranei au început la începutul lunii iunie, cu flamingoul ca simbol, ceea ce a dat numele acestei revoluții. Scandările au evoluat de la "Albania nu este de vânzare" din primele zile la strigătul mai direct "Edi Rama, demisia".

Prim-ministrul insistă însă că proiectele stațiunilor vor continua. Aceasta în ciuda protestelor, a anchetei deschise de agenția albaneză anticorupție și crimă organizată (SPAK) privind originea fondurilor utilizate pentru achiziționarea terenului și chiar a avertismentelor dure din partea Comisiei Europene. Albania, care a modificat un regulament de mediu în 2024 pentru a permite aceste dezvoltări de lux, a făcut recent progrese semnificative către aderare, pe care se așteaptă să o realizeze până în 2030. Însă protestele au adus o mustrare și o oprire temporară a construcțiilor.

"Se așteaptă ca Albania să se alinieze pe deplin la legislația UE privind mediul, să abroge prevederile incompatibile (adoptate prin modificări la legea ariilor protejate) și să pună capăt legislației din 2015 privind investițiile strategice", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru AFP. "Ne așteptăm ca autoritățile albaneze să acționeze fără întârziere", a conchis purtătorul de cuvânt. În ciuda acestui fapt, Rama rămâne neclintit: "Le spun că va fi un proiect frumos, că îl vom realiza și că vom fi mândri să contribuim la Europa", a declarat el zilele acestea într-un interviu acordat agenției Reuters în biroul său din Tirana, situat la doar câțiva metri de locul unde au loc demonstrațiile nocturne.

"Am fost ales să fac aceste lucruri să se întâmple. Nu să fiu ghidat de oameni care au o altă idee despre cum să dezvolte țara", a spus fostul baschetbalist, aflat la putere din 2013. Prim-ministrul a confirmat bugetul stratosferic de 4 miliarde de euro pentru cele două proiecte: "Este un vis mare, iar visele mari s-au confruntat întotdeauna cu controverse", a adăugat el.

"Protestele au devenit una dintre cele mai semnificative mobilizări cetățenești pe care le-a experimentat Albania în ultimele decenii", explică jurnalistul și prezentatorul de televiziune albanez Lufti Dervishi. El subliniază că, în timp ce presa internațională s-a concentrat asupra lui Jared Kushner și a mediului, "în interiorul țării problema este percepută dintr-o perspectivă mai largă".

Această indignare a rezonat cu tinerii care nu sunt afiliați niciunui partid și cu diaspora (peste 1,2 milioane de emigranți direcți, comparativ cu cei 2,4 milioane de locuitori ai țării): "Mulți nu mai văd protestele ca pe ceva ce afectează doar o lagună protejată sau flamingii. Din ce în ce mai mult, le văd ca pe o platformă pentru a exprima o nemulțumire mai largă față de sistemul politic și de modul în care se iau deciziile majore", subliniază el.

Pentru că Zvërnec a fost doar un factor declanșator. Politologul Klaudia Koxha este de acord că mișcarea s-a transformat într-o "expresie a neîncrederii față de instituții". Pentru acest analist, catalizatorul acestei furii a avut loc lângă gardurile proprietății Zvërnec, când personalul de securitate privat a târât un cetățean în timp ce poliția stătea pasiv deoparte: "Acest lucru a întărit percepția unui dezechilibru total între cetățenii obișnuiți și puterea politică și economică".

Mai mult, apărarea fermă a lui Rama, în care i-a acuzat pe protestatari că răspund la "interferențe străine", nu a făcut decât să pună paie pe foc. "Drept urmare, cererile s-au extins. Ceea ce a început ca opoziție față de un anumit proiect a evoluat într-un protest politic, cu cereri tot mai mari de demisie a prim-ministrului Rama", notează Dervishi.

"Protestele sunt semnificative din punct de vedere politic, deoarece dezvăluie modul în care conflictele de mediu pot evolua în conflicte democratice mai ample, care afectează încrederea instituțională, reprezentarea politică și legitimitatea democratică", conchide Koxha. Cine ar fi crezut că flamingii din Laguna Narta vor juca un astfel de rol?

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA