Rezistența în fața "brutalizării" lumii se organizează în Europa, afirmă șeful diplomației franceze

Rezistența la "brutalizarea" lumii "se organizează aici, în Europa", în fața ambițiilor de putere ale Chinei și Statelor Unite, a declarat luni ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot, relatează AFP.

"Totul pare să se întâmple ca și cum o ciocnire majoră între China și Statele Unite ar fi în cele din urmă inevitabilă, cu consecințe foarte grave pentru restul lumii și, prin urmare, pentru noi înșine', a avertizat el într-un discurs adresat ambasadorilor Uniunii Europene la Bruxelles, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Confruntată cu acest risc, departe de a alege o tabără și de a se "supune", Europa trebuie "să rămână fermă și să știe să spună nu", inclusiv Statelor Unite, atunci când acestea atacă "ceea ce îi este cel mai intim, democrația sau integritatea sa teritorială", a subliniat ministrul francez.

Europa este, în multe privințe, "o variabilă pe care unii ar prefera să o vadă dispărând", atât la Beijing, cât și la Washington, a afirmat el.

În Strategia Națională de Securitate publicată în decembrie de Casa Albă, Europa este descrisă ca un continent "condamnat la dispariție civilizațională", a remarcat el.

"Cei care prevăd dispariția civilizației europene ar trebui să înceapă prin a-și examina propria slăbiciune", a adăugat ministrul Barrot.