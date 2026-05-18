Rivalitățile din conducerea Partidului Laburist readuc Brexitul în centrul atenției politice

Relația Regatului Unit cu Uniunea Europeană pare să devină un subiect important atât într-o posibilă competiție pentru conducerea Partidului Laburist, cât și în viitoarele alegeri parțiale din circumscripția Makerfield, scrie BBC.

Fostul ministru al Sănătății, Wes Streeting, aflat la prima sa apariție publică după demisia din guvern, a declarat sâmbătă, în fața unui public din Londra, că „ieșirea din Uniunea Europeană a fost o greșeală catastrofală”.

În cadrul conferinței Progress, organizată de aripa „Blairistă” a Partidului Laburist, el a anunțat că va candida într-o competiție oficială pentru înlocuirea lui Keir Starmer la conducerea partidului.La mai puțin de o oră, președintele Partidului Conservator, Kevin Hollinrake, a reacționat la declarațiile lui Streeting, afirmând că „în timp ce laburiștii redeschid disputa privind Brexitul, Marea Britanie nu este guvernată”.

Hollinrake a calificat comentariile drept „încă o diversiune... într-un moment în care familiile și companiile vor ca guvernul să se concentreze asupra costului vieții, economiei, serviciilor publice și apărării Marii Britanii”.

Sub conducerea lui Keir Starmer, Partidul Laburist a abordat cu prudență tema Brexitului, respectând „liniile roșii” potrivit cărora, deși urmărește o relație mai apropiată cu UE, Regatul Unit nu va reveni nici în piața unică europeană, nici într-o uniune vamală.

În discursul său Streeting a afirmat că Partidul Laburist a fost afectat de „o prudență excesivă” în perioada în care se afla în opoziție. El a spus că partidul a fost „prea speriat de ce ar putea spune conservatorii”, dar că acum trebuie să se ocupe de „marile probleme care ne definesc epoca”.

Streeting a enumerat „trei mari și importante alegeri pe care trebuie să le facem ca țară”. Prima pe listă a fost Brexitul. „Ne-a lăsat mai puțin bogați, mai puțin puternici și cu mai puțin influenți decât în oricare moment de la Revoluția Industrială încoace”, a declarat Streeting.

„Cea mai mare ocazie economică se află chiar la ușa noastră. Avem nevoie de o nouă relație specială cu UE, pentru că viitorul Marii Britanii este alături de Europa - și într-o bună zi înapoi în Uniunea Europeană”, a adăugat el.

Streeting a precizat clar că acest lucru s-ar putea întâmpla doar după obținerea unui nou mandat, de exemplu în urma unor alegeri generale.

Declarațiile lui Streeting au readus în atenție poziția lui Andy Burnham pe această temă.

Sâmbătă primarul din Greater Manchester făcea campanie electorală în circumscripția Makerfield. El speră să fie candidatul Partidului Laburist la viitoarele alegeri parțiale, care, potrivit informațiilor BBC, vor avea loc probabil pe 18 iunie. Dacă va câștiga, Burnham ar putea intra în cursa pentru conducerea partidului.

Întrebat de ITV News dacă susține reintrarea în UE, Burnham a răspuns că „pe termen lung există argumente în favoarea acestui lucru”. El a subliniat însă că „nu promovează această idee în cadrul acestor alegeri parțiale”.

Burnham mai afirmase, la fel ca Streeting, că respectă voința exprimată de britanici la referendumul privind Brexitul și că orice eventuală revenire în UE ar putea avea loc doar în urma obținerii unui nou mandat popular.

Partidul Reform UK speră să profite de acest subiect pentru a mobiliza electoratul din Makerfield. Formațiunea a afirmat că 65% dintre alegătorii din zonă au votat pentru Brexit la referendumul din 2016.Nu există date exacte privind rezultatele partidului în Makerfield la alegerile locale, deoarece granițele administrative nu coincid complet cu cele ale circumscripției parlamentare.

În linii mari însă, Reform UK a obținut aproximativ 50% din voturi, Partidul Laburist 27%, Verzii 10%, Conservatorii 7%, iar Liberal-Democrații 4%.Partidul a amintit și declarațiile făcute de Burnham la conferința anuală a Partidului Laburist de anul trecut, când acesta a spus: „Sper ca în timpul vieții mele să văd această țară revenind în Uniunea Europeană.”Un purtător de cuvânt al Reform UK a declarat că Burnham „nu va dori să le amintească alegătorilor aceste comentarii, dar o vom face noi în locul lui”.

Întrebat de BBC despre prioritățile campaniei sale pentru alegerile parțiale, Burnham a spus: „Marea Britanie merge pe un drum greșit de 40 de ani.”„Totul a început în acest district cu dezindustrializarea, dereglementarea transportului cu autobuze și privatizarea serviciilor esențiale”, a afirmat el.

Burnham a adăugat că „avem nevoie de o nouă direcție, trebuie să reparăm politica, să reparăm economia și să readucem sub control public serviciile de bază”.Burnham a spus că dorește „reindustrializarea” nord-vestului Angliei și un program de construcție de locuințe sociale „la o scară similară celei din perioada postbelică”.

Faptul că relația Regatului Unit cu UE a fost deja folosită ca temă atât de Streeting, cât și de Partidul Conservator și Reform UK, arată cât de important rămâne acest subiect ca linie de divizare între partide și electorat.

Liberal-Democrații au declarat deja că rezultatele ultimelor alegeri întăresc argumentul lor mai vechi potrivit căruia Regatul Unit are nevoie de schimbare, insistând că „fără o uniune vamală nu vom avea creșterea economică de care avem disperată nevoie, iar forțele populiste atât de stânga, cât și de dreapta vor continua să crească”.

Vorbind în numele Partidului Verde la conferința formațiunii de anul trecut, deputata Ellie Chowns a afirmat că „aderarea deplină la UE rămâne cea mai bună opțiune pentru Regatul Unit și susținem promovarea unei politici de revenire în Uniune de îndată ce va exista voință politică”.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA