Roma versus Washington: Confruntarea dintre Papă și Trump

Papa Leon al XIV-lea și-a reafirmat opoziția față de modul în care SUA gestionează războiul și se poziționează drept marele apărător al păcii într-un scenariu de criză globală. Donald Trump și JD Vance au reacționat într-o manieră nediplomatică.

Pace universală versus război global. Diplomație versus populism. Drept internațional versus folosirea forței. Multilateralism versus unilateralism. Evanghelia versus exploatarea lui Dumnezeu. Hristos versus mesianism. Papa Leon al XIV-lea, primul pontif american, se impune în prezent ca o contrapondere la viziunea lui Donald Trump asupra lumii. Confruntată cu relații internaționale marcate de imprevizibilitatea președintelui SUA, Bazilica Sfântul Petru, sub conducerea lui Robert Prevost, se prezintă lumii ca o nouă Casă Albă pe Tibru, unde umanismul Romei se opune agresiunii Washingtonului.

Contrastul actual dintre Statele Unite și Vatican este fără precedent. După remarcile lui Trump de luni, în care l-a denigrat pe Prevost, marți, într-un interviu exclusiv acordat ziarului italian "Corriere della Sera", acesta a afirmat că episcopul Romei "nu înțelege" situația actuală din Iran și "nu ar trebui să vorbească despre război" pentru că "nu are nicio idee despre ce se întâmplă".

Evoluția dualității internaționale dintre Papă și Trump are o istorie lungă. După alegerea sa, acum aproape un an, primul cuvânt rostit de Leon al XIV-lea ca Pontif a fost pace : „Pace cu voi toți!” a fost prima frază pe care a transmis-o lumii după conclav. Începând cu luna iulie, Leon al XIV-lea a început să folosească Castel Gandolfo nu atât ca o retragere de vară, cât ca o platformă geopolitică, separată de Vatican. Scurtele sale apariții în fața presei din orașul roman au loc de obicei între orele 20:00 și 21:00, ore improbabile pentru știrile europene: Papa, de la Castel Gandolfo, vorbește conform fusului orar al Romei, dar raționează conform fusului orar al Statelor Unite ale lui Donald Trump.

Până lunea aceasta, președintele SUA se abținuse să-l critice pe Papa Leon al XIV-lea, cum făcuse cu alți lideri internaționali. Această excepție a confirmat regula, într-un context în care Prevost și Trump urmaseră, în anumite privințe, căi paralele. Viziunea internațională a lui Prevost s-a cristalizat în ianuarie, într-un discurs în care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la "slăbiciunea multilateralismului" și declinul "diplomației" care este înlocuită de "forță". Adresându-se Corpului Diplomatic, Papa a afirmat că "războiul este din nou la modă, iar incitarea la război se răspândește", punând în pericol valorile ordinii mondiale de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Papa Leon al XIV-lea și-a dedicat prima Săptămână Mare păcii, folosind toate omiliile sale pentru a contracara retorica belicoasă a Statelor Unite, fără a le menționa direct: "Nu se pot folosi numele lui Dumnezeu și al lui Isus pentru a purta război", a fost ideea centrală pentru discreditarea tonurilor mesianice ale administrației Trump folosite pentru a-și justifica intervenția în Iran. După ultimatumul președintelui american potrivit căruia "o întreagă civilizație" va fi eliminată în Iran, Leon al XIV-lea nu a ezitat să numească astfel de cuvinte "inacceptabile". Sâmbăta trecută, la Veghea pentru Pace din Piața Sfântul Petru, Leon al XIV-lea a avertizat asupra "iluziilor omnipotenței" în climatul actual de război, iar, după atacurile Washingtonului, Papa a subliniat că prioritatea sa este "Evanghelia" și că "nu se teme" de administrația Trump.

"După ce s-a întâmplat în Venezuela, Groenlanda, Cuba și Iran, Papalitatea s-a simțit obligată să intervină", vorbind cu tărie în favoarea păcii, explică istoricul Massimo Faggioli, profesor de teologie la Trinity College Dublin (Irlanda), pentru EL MUNDO. Potrivit teologului, interviul din cunoscutul program CBS 60 Minutes, difuzat duminică seara, a fost decisiv în atacul lui Trump la adresa Papei. În cadrul interviului au participat cardinalii americani Robert McElroy (Washington), Blase Cupich (Chicago) și Joseph Tobin (New Jersey), care au criticat politicile externe și de imigrație ale lui Trump, a dezvăluit Faggioli.

Potrivit istoricului de la Trinity College Dublin, Papa a condus răspunsul dat lui Trump, considerând că Vaticanul "trebuia doar să răspundă" pentru că, logic, "nu a existat nicio ofensivă diplomatică" din partea Sfântului Scaun. "Comunicarea la Vatican are propriul ritm", dar Prevost a știut să "răspundă foarte rapid, într-un mod disciplinat și eficient", "folosind cuvintele potrivite și înțelegând trumpismul". Pentru teolog, Papa Leon al XIV-lea se prezintă ca un "pontif contemporan" în contrast cu un "Trump care va plăti pentru ceea ce s-a întâmplat ca o eroare gravă" în mijlocul tensiunilor dintre Statele Unite și Vatican, care capătă, ca niciodată până acum, o dimensiune istorică și globală.

Surse: El Mundo/RADOR RADIO ROMÂNIA