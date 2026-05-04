România nu îndeplinește niciunul din criteriile pentru aderarea la Euro

Comisia Europeană a publicat miercuri Raportul de convergență pentru 2026 care arată că cele cinci state europene care nu sunt încă în Zona Euro - Cehia, Ungaria, Polonia, România și Suedia - nu sunt pregătite să adere.

Raportul arată că doar Cehia și Suedia îndeplinesc câte trei din cele cinci criterii de aderare:

- criteriul stabilității prețurilor

- criteriul privind finanțele publice

- criteriul ratei dobânzii pe termen lung.

Niciunul dintre cele cinci state membre nu este membru al Mecanismului Cursului de Schimb (MCS II): este necesar cel puțin doi ani de participare la mecanism fără tensiuni severe înainte de aderarea la Zona Euro.

Cum stă România la cele cinci criterii de aderare:

1. Stabilitatea prețurilor: România nu îndeplinește acest criteriu, în condițiile în care rata medie a inflației în România în cursul celor 12 luni până în mai 2026 a fost de 8,4%, cu mult peste valoarea de referință de 2,7%.

Se preconizează că va scădea în a doua jumătate a anului 2026, dar va rămâne cu mult peste valoarea de referință până la sfârșitul anului 2026.

CE estimează că va continua să scadă în 2027, dar va rămâne peste valoarea de referință până la sfârșitul anului 2027.

2. Criteriul finanțelor publice: Romania nu îndeplinește nici acest criteriu, făcând obiectul unei decizii a Consiliului privind existența unui deficit excesiv.

Deficitul public general s-a îmbunătățit de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, dar a rămas cu mult peste valoarea de referință de 3% din PIB prevăzută în Tratat. Această

îmbunătățire s-a datorat unei colectări fiscale mai solide și a două pachete majore de consolidare fiscală în 2025, cu un randament combinat estimat de creștere a veniturilor și de reducere a cheltuielilor de aproximativ 3,7 puncte procentuale din PIB.

Previziunile economice ale Comisiei din primăvara anului 2026 prevăd că deficitul public general va scădea la 6,2% din PIB în 2026, reflectând efectul pe întregul an al pachetelor de ajustare fiscală din 2025, precum și venituri suplimentare în 2026, prin creșterea TVA-ului și a accizelor, o taxă pe dividende mai mare, modificări ale impozitului pe proprietate și extinderea bazei de contribuții pentru sănătate, alături de controale mai stricte asupra cheltuielilor curente.

În 2027, se estimează că rata deficitului public va fi de 5,8%.



3. Stabilitatea cursului de schimb: Leul românesc nu participă la Mecanismul Cursului de Schimb II. România operează un aranjament de curs de schimb „de tip crawl-like” care permite intervenții pe piața valutară de către banca centrală. Stabilitatea cursului de schimb a fost utilizată de BNR ca un mecanism important pentru a asigura stabilitatea financiară și a ancora așteptările inflaționiste.

Leul a fost relativ stabil față de euro în 2024 și s-a depreciat în 2025. În mai 2025, presiunile

spre ieșirea de capital, în contextul unei incertitudini politice sporite, au declanșat un episod puternic de depreciere, cu pierderi față de euro de 2% față de luna precedentă. Aceasta a fost urmată de o perioadă de volatilitate moderată în a doua jumătate a anului. În mai 2026, leul era cu aproximativ 5% mai slab față de euro, comparativ cu acum doi ani.

4. Rate ale dobânzii sustenabile: România nu îndeplinește criteriul privind convergența ratelor dobânzilor pe termen lung. Rata medie a dobânzii pe termen lung în cele 12 luni până în mai 2026 a fost de 6,7%, cu mult peste valoarea de referință de 5,1%. Rata dobânzii pe termen lung a României a crescut treptat pe parcursul anului 2024, ajungând la 7,1%

în ianuarie 2025.

După ce a scăzut ușor în primele luni ale anului 2025, aceasta a început să crească din nou

în aprilie, alimentată de aversiunea crescută față de riscul de piață pe fondul unui deficit fiscal în creștere și al îngrijorărilor investitorilor cu privire la perspectivele consolidării fiscale.

Rata dobânzii pe termen lung a scăzut apoi constant în timpul a doua jumătate a anului 2025, în urma adoptării de către guvern a unor măsuri de consolidare fiscală. În primele cinci luni ale anului 2026, rata dobânzii pe termen lung din România a fost în general stabilă, situându-se la 6,2% în mai 2026.



5. Convergența juridică: Legislația din România, în special Legea nr. 312 privind Statutul Băncii Naționale a României din 28 iunie 2004, nu este pe deplin compatibilă cu cerințele articolului 131 din Tratatul de Funcționare a UE.

Incompatibilitățile se referă la independența băncii centrale, interzicerea finanțării monetare și

integrarea băncii centrale în Eurosistem. În plus, Legea BNR conține imperfecțiuni referitoare la independența BNR și la integrarea acesteia în Eurosistem în ceea ce privește

misiunile SEBC/BCE prevăzute la articolul 127 alineatul (2) din TFUE și la articolul 3 din Statutul SEBC/BCE.

Românii vor însă adoptarea euro

Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, majoritatea cetățenilor (57%) din statele membre ale UE care nu au adoptat încă euro consideră că moneda comună a avut un impact pozitiv asupra țărilor care o utilizează deja. O majoritate consideră, de asemenea, că introducerea euro ar avea consecințe pozitive pentru propria țară (51%) și pentru ei personal (52%).

Per total, în ceea ce privește atitudinile față de introducerea euro, 52% dintre respondenți sunt în favoarea introducerii euro în țara lor. Sprijinul este deosebit de pronunțat în Ungaria (80%) și România (65%), urmate de Suedia (51%), Polonia (43%) și Cehia (42%). Favorabilitatea crește deosebit de puternic în Ungaria, cu 5 puncte procentuale mai mult decât anul trecut.

Sondajul Flash Eurobarometru 583 a fost realizat între 17 aprilie și 4 mai 2026 în cele cinci state membre din afara zonei euro care s-au angajat legal să adopte euro: Cehia, Ungaria, Polonia, România și Suedia.



