Rubio și îngrijorarea pentru deciziile catolicilor americani: prioritatea e repararea relațiilor

"Misiunea lui Marco Rubio are ca scop principal liniștirea atât a Vaticanului, cât și a guvernului Giorgiei Meloni".

Interpretarea oferită de un analist membru al mișcării catolice americane cu privire la vizita fulminantă a secretarului de stat american în Italia sugerează un singur obiectiv cu doi interlocutori. Iar verbul folosit, "a liniști", sugerează că este prematur să vorbim despre repararea relațiilor după atacurile președintelui Donald Trump, mai întâi împotriva Papei Leon al XIV-lea și apoi împotriva prim-ministrului italian, scrie Corriere della Sera.

Acest lucru nu se datorează faptului că Sfântul Scaun sau Palatul Chigi nu au voința de a restabili pacea. Problema este personalitatea imprevizibilă a Casei Albe, care obligă la prudență. Din acest motiv, întâlnirea dintre catolicul Rubio și Papă a fost confirmată. Papa Leon al XIV-lea este așteptat la Napoli și Pompei pe 7 mai, așa că Departamentul de Stat de la Washington, convins de zile întregi că audiența va avea loc, s-a întrebat cum ar fi posibil să găsească o "fereastră" pentru a-l întâlni.

Nu este o coincidență faptul că s-a vorbit doar despre o întâlnire cu "prim-ministrul" pontifului, cardinalul Pietro Parolin, care ar putea fi precedată cu o zi înainte de cea de la Palatul Chigi cu Giorgia Meloni. Însă, una dintre provocările pe care și le-a propus Conclavul este cea a unității Bisericii, începând tocmai din Statele Unite, unde majoritatea electoratului american a votat pentru Trump în 2024.În anii pontificatului Papei Francisc, diviziunile din cadrul episcopatului au reverberat asupra relațiilor dintre Cetatea Vaticanului și America de Nord, alimentate de neînțelegeri reciproce.

De data aceasta, scurtcircuitul a fost cauzat de atacul lui Trump asupra Papei american Leon al XIV-lea. Pe 13 aprilie, președintele l-a acuzat, aparent rece, că este "slab" în politica externă, că "a prejudiciat Biserica Catolică" și că a fost ales doar datorită lui: cuvinte jenante, ca să nu spunem mai mult, la care Papa a răspuns într-un mod măsurat, dar ferm. La fel cum a ignorat, două zile mai târziu, pedagogia morală stângace a vicepreședintelui J.D. Vance, potrivit căruia Papa Leon al XIV-lea ar trebui "să fie atent când vorbește despre chestiuni teologice".

Încercarea americană pare acum să fie de a lăsa deoparte acele declarații jignitoare și gratuite, provenite din condamnarea papală a agresiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului și a bombardamentelor armatei premierului Benjamin Netanyahu în Orientul Mijlociu: cuvinte inevitabile din partea Sfântului Scaun.

Faptul că Rubio, mai degrabă decât Vance, a fost ales ca mesager, ambii întâlnindu-se cu Papa Leon al XIV-lea imediat după alegerea sa, este grăitor. Semnalează dorința de a acționa pe canale diplomatice și de a reduce la tăcere atacurile celor doi lideri de la Casa Albă. Rubio, senator din Florida, a fost mai puțin vocal decât Vance. Și este considerat un interlocutor mai credibil, cel puțin mai puțin volatil decât vicepreședintele, care s-a convertit la catolicism acum șapte ani.

Printre factorii care influențează decizia americană se numără sondajele de popularitate slabe ale lui Trump, impasul militar în conflictul cu Iranul și perspectiva unei înfrângeri republicane în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie: practic, un referendum privind primii doi ani ai președinției sale. Și aici, îngrijorările legate de o ruptură cu Vaticanul și cei 55 de milioane de alegători catolici americani se intersectează cu semi-fractura care a avut loc în guvernul Giorgiei Meloni: mult timp unul dintre cele mai prietenoase față de Casa Albă, chiar și în fața presiunilor unilaterale și a insultelor la adresa aliaților europeni.

Însă, prim-ministrul italian a fost ferm în apărarea sprijinului UE și NATO pentru Ucraina, chiar și în dezacord cu Trump. Și s-a alăturat Papei Leon al XIV-lea la doar câteva ore după invectiva lui Trump la adresa pontifului american.

Al doilea incident a avut loc câteva zile mai târziu, când Italia a refuzat să ofere baze NATO pe teritoriul său pentru avioanele militare americane care se îndreptau spre Iran. Reacția lui Trump a fost furioasă: chiar față de Meloni, pe care președintele a acuzat-o că l-a dezamăgit și că nu o mai recunoaște. Ulterior, într-o convorbire telefonică cu "Corriere della Sera" la mijlocul lunii aprilie, Trump a adăugat: "Nu vrea să ne ajute în privința Iranului. Credeam că are curaj". Este dificil de știut câte dintre aceste polemici toxice vor fi eliminate odată cu vizita lui Rubio. Acest lucru se datorează și faptului că ele contribuie la ofensiva anti-UE pe care Casa Albă o continuă, favorizându-l obiectiv pe Vladimir Putin, de exemplu amenințând că va retrage contingentul american din Germania: o problemă comună pentru Berlin și Roma, unde bazele NATO există de decenii.

"Trebuie să încercăm să clarificăm în capitalele aliate că ceea ce Trump spune public în focul momentului trebuie interpretat. Și trebuie analizat în culise", explică un interlocutor american. "Trebuie să lăsăm diplomația să-și facă treaba". Intenția este lăudabilă, iar Rubio va primi cu siguranță atenție și dorința de a asculta. Dar este puțin probabil să fie suficient pentru a evita tensiuni suplimentare.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA