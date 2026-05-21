Rubio: SUA și președintele - dezamăgiți de NATO. Berlin: Ne asumăm responsabilitățile de conducere

Statele Unite și președintele sunt dezamăgiți de NATO”, a declarat secretarul de Stat Marco Rubio înainte de plecarea în Europa pentru reuniunea miniștrilor de externe ai Alianței, relatează ANSA.

„Președintele este foarte dezamăgit”, a adăugat el.„Președintele este foarte dezamăgit și înțeleg asta”, a continuat Rubio. „Există multe țări în NATO care sunt de acord cu noi că Iranul nu poate deține o armă nucleară. Atunci președintele: «Bine, atunci voi face ceva în privința asta». Nu le cere să angajeze trupe și avioane de vânătoare”. „Cu toate acestea, au refuzat să facă ceva”, a spus Rubio, subliniind că „Iranul are rachete care pot ajunge în Europa”.

Berlinul: „Ne asumăm responsabilitățile de conducere în NATO”

„Germania își asumă responsabilitățile de conducere. «Este clar: pe măsură ce capacitățile europene cresc, sarcinile din cadrul Alianței trebuie să se schimbe și ele”, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul, în lumina reducerii trupelor americane din Europa, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai NATO la Helsingborg, relatează DPA.

„Obiectivul este o nouă partajare a sarcinilor care să corespundă potențialului economic și militar al Germaniei și Europei”, a spus el. Germania dorește să atingă cât mai repede posibil obiectivul de 5% al ​​NATO.

Rutte: „Modelul suedez de apărare este ceea ce avem nevoie acum”

„Am fost martori la cooperarea strânsă dintre autoritățile publice, serviciile de urgență, forțele armate și sectorul privat. A fost și este cu adevărat impresionantă. Și acesta, în opinia mea, este adevăratul sens al rezilienței. Și exact de asta avem nevoie în mediul actual de securitate”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul unei conferințe de presă cu prim-ministrul suedez Ulf Kristersson.

„Apărarea nu înseamnă doar forțele armate. Este vorba și despre menținerea funcționării societății, protejarea oamenilor, securizarea infrastructurii critice și menținerea aprovizionării. Pe scurt, este vorba despre asigurarea faptului că fiecare parte a societății este pregătită. Iar Suedia înțelege foarte bine că securitatea înseamnă întreaga societate”.

În ceea ce privește retragerea SUA, „dinamica de rotație anunțată de SUA nu are nicio influență asupra planurilor de apărare ale NATO”, a subliniat Rutte. „În ceea ce privește cealaltă dezbatere în curs privind contribuția SUA la modelul de forțe al NATO, aceasta durează de un an. Este o procedură normală. Și exact asta ne-am dorit: ca europenii să facă mai mult pentru o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic, astfel încât Statele Unite să se poată orienta mai mult în timp, de exemplu, spre Asia, pas cu pas, cu o abordare structurată. Și este exact ceea ce se întâmplă.”

Vizita lui Rutte la Centrul de Instruire

Rutte, împreună cu prim-ministrul suedez Kristersson, au vizitat apoi centrul de instruire pentru apărare civilă din Revinge, în comitatul Skåne din sudul Suediei, unde s-au întâlnit și cu cetățeni chemați în serviciul de apărare civilă și militară. Printre aceștia s-a numărat și Beatrice Granlöf, în vârstă de 39 de ani, care servește ca pompier în apărarea civilă, dar care de obicei lucrează într-o bancă. Toamna trecută, a fost chemată la un curs de 10 zile la apărarea civilă.

„Mi-am actualizat abilitățile de pompier, pe lângă faptul că am urmat un curs în domeniul militar de care nu beneficiem în timpul instruirii obișnuite”, a declarat ea pentru ANSA. Acum, este pregătită să intre în acțiune în cazul unui război sau al unei crize grave.

„Când am ajuns aici și am primit ultimele actualizări, mi-am dat seama cât de gravă este situația și cât de important este să colaborăm și să ne sprijinim reciproc în cadrul comunității. Sunt cu adevărat fericită că fac parte din ea și că pot contribui”. Beatrice consideră că experiența a învățat-o multe și că știe ce să facă în cazul în care s-ar produce un eveniment nefericit. „Știm ce ne așteaptă, știm unde să mergem și ce să facem”. Este conceptul de „apărare totală” pe care Suedia îl predă aliaților săi.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA