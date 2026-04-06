„Este o campanie nepopulară și fără sens, precum cruciada lui Gorbaciov împotriva alcoolului în anii 1980”, a declarat un comentator cu barbă albă de la un canal federal de economie, potrivit Avvenire.

De zile întregi, nu funcționează nimic. Smartphone-urile și computerele se blochează iar navigarea pe orice site web este imposibilă. Dacă ai noroc, poți vedea cel mult site-urile de pe „lista albă”, adică site-urile rusești aprobate de autorități, dar nu pe toate. Până și Telegram, principala sursă de informații pentru populație, a fost blocată, iar platforma lui Pavel Durov ar fi răspuns cu contramăsuri care până acum s-au dovedit a fi eficiente.

Potrivit unor specialiști, adevărul este altul: strânsoarea Agenției Federale de Telecomunicații a fost slăbită, deoarece, în același timp, a căzut și sistemul pro-guvernamental MAX, un sistem național alternativ de mesagerie, care - potrivit experților - necesită și geolocalizare. Singura soluție pentru a evita blocada este, după modelul Chinei, utilizarea unui program VPN. Utilizatorii au descărcat în masă tot felul de astfel de programe, iar autoritățile au început să le dezactiveze. Problema este că procedând astfel, băncile rusești - care le folosesc pentru a-și asigura propria securitate - și-au văzut sistemele blocate.

„Dialogul dintre ministerul de resort și companiile IT”, a declarat Natalia Kasperskaia, președinta asociației programatorilor, „s-a deteriorat”. O altă problemă este că, fără utilizarea VPN-urilor, programele de calculator nu pot fi actualizate, deoarece bazele sunt în străinătate.

„Aceste măsuri restrictive”, ne-a explicat un oficial, „sunt adoptate pentru a combate criminalitatea cibernetică (adică frauda online) și pentru a limita capacitățile de sabotaj ale inamicului”. Poate fi adevărat, numai că sentimentul general este că cei aflați la putere vor să controleze internetul și posibilitatea de a obține liber informații, sau de a vizita site-uri web străine.

De la Volzhsky la Kaluga, în provinciile Rusiei mișcările de protest s-au îndesit ca petele de pe blana leopardului, organizate în general de tineri care nu își dau seama de riscurile cu care se confruntă. Nu numai că „Operațiunea Specială” din Ucraina a trecut recent de a 1.500-a zi și nu s-a încheiat încă, dar, în septembrie sunt programate și alegerile parlamentare federale. „Copiii din școli”, ne spune un părinte, „au VPN-uri de tot felul și le schimbă constant. Aceasta este singura modalitate prin care pot accesa cele mai populare rețele de socializare din lume, interzise oficial în Rusia, și, mai presus de toate, pot juca jocuri”.

Atmosfera, însă, devine tensionată. Ultima noutate, așa cum relatează RBK, este că autoritățile obligă companiile IT să distribuie atașamente toxice care spionează smartphone-urile utilizatorilor și raportează utilizarea VPN-ului imediat ce aceștia vizitează cele mai populare și esențiale site-uri.

Cea mai recentă represiune descrisă mai sus vine după ce în martie, în centrul Moscovei și parțial în Sankt Petersburg, traficul de date mobile a fost complet închis timp de aproximativ două săptămâni, așa cum se întâmplă de luni întregi în întreaga Rusie. Întreruperile au procurat probleme plăților electronice, mulți ruși fiind forțați să revină la numerar, o situație care a creeat dificultăți băncilor.

Chiar și viața de zi cu zi a devenit mai complicată, fără aplicațiile obișnuite. De exemplu, rezervarea unui taxi, programarea unei vizite medicale, sau găsirea unei adrese a devenit o sarcină descurajantă.

Înapoi în trecut! Bine ați venit în viața anilor 1980 fără gadgeturi electronice! „Vă vom da înapoi ce nu ați folosit”, au început să repete imediat companiile de telefonie în reclamele lor de pe posturile de televiziune referindu-se la traficul de date neutilizat. Ca și cum ar fi spus: „Nu este vina noastră!” Oficial, conexiunile de date au fost oprite din motive de securitate, deoarece, după cum se știe, dronele ucrainene exploatează traficul de date al telefoanelor mobile pentru a se orienta și a-și identifica mai bine țintele.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA