Rutte: Avem nevoie de mai multe forțe, mai multe resurse și o bază industrială mult mai puternică

Secretarul general al NATO Mark Rutte a încercat miercuri să liniștească temerile privind implicarea tot mai redusă a SUA în apărarea Europei.

"Continuăm să ne confruntăm cu un mediu de securitate dinamic, iar aliații lucrează constant pentru a se asigura că suntem pregătiți să descurajăm agresiunea și să ne apărăm împotriva oricărei amenințări", a declarat miercuri Mark Rutte, în cadrul unei conferințe înaintea reuniunii miniștrilor apărării din NATO de joi.

Rutte a salutat acordul încheiat de președintele Donald Trump cu Iranul, precizând că restabilirea liberei circulații prin Strâmtoarea Hormuz va fi "un masiv pas înainte".

În ceea ce privește reuniunea de joi a miniștrilor apărării - ultima înainte de Summitul NATO din Turcia, din iulie - secretarul general a declarat că aliații vor arăta progresele înregistrate "în construirea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic".

"Avem nevoie de mai multe forțe, mai multe resurse și o bază industrială mult mai puternică. Aceasta înseamnă creșteri constante ale investițiilor în apărare. Și o partajare mai echitabilă a responsabilității pentru securitatea noastră colectivă", a explicat Rutte.

Înainte de Summitul de la Ankara, aliații vor evidenția modul în care își îndeplinesc angajamentele asumate la Haga anul trecut, printre care 5% din PIB în apărare până în 2035.

În plus, Rutte se așteaptă ca aliații să prezinte planuri clare, concrete și credibile pentru a atinge acest obiectiv.

El a adăugat că a văzut o creștere masivă a investițiilor în apărare în 2025 - aliații europeni și Canada crescându-și investițiile de bază în apărare cu peste 90 de miliarde de dolari.

NATO evoluează

Referitor la ajustarea contribuțiilor SUA la Modelul de Forțe NATO, Mark Rutte a declarat că, deși acest lucru a fost prezentat ca o dovadă că ce SUA se îndepărtează de aliații săi, realitatea nu este aceasta.

"SUA au precizat clar că rămân angajate în cadrul NATO. Acest angajament vine la pachet cu așteptarea ca aliații să împartă mai echitabil responsabilitatea pentru securitatea noastră aici, în Europa", a spus Rutte, adăugând că americanii au precizat în mod că descurajarea nucleară a SUA este solidă.

Rutte a reiterat faptul că este "esențial" ca Europa și Canada să facă "mai mult pe frontul convențional, înțelegând că SUA are obligații la nivel global de care trebuie să se ocupe".

Sprijinul pentru Ucraina - prioritar



"Aliații europeni și Canada sunt pregătiți, dispuși și capabili să facă mai mult ... Acest lucru ne face mai puternici", a spus el.Despre asta este vorba în NATO 3.0: "O Europă mai puternică într-un NATO mai puternic".El a mai spus că trebuie investit în industria de apărare, de ambele părți ale Atlanticului, valorificând "puterea inovației".

Având în vedere că războiul Rusiei se află în al cincilea an, sprijinirea Ucrainei rămâne o prioritate: "Ucraina demonstrează că mașina de război rusească nu este de neoprit și schimbă dinamica pe câmpul de luptă.

Este "crucial să se continue" sprijinul" pentru ca Ucraina să își mențină avantajul.