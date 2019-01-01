Rutte: Într-o zi, Putin va trebui să decidă dacă discută sau nu despre războiul din Ucraina

Până atunci, aliații trebuie să facă tot posibilul să ajute Ucraina, a declarat joi la Bruxelles, Mark Rutte, după reuniunea miniștrilor apărării din NATO.

"Întrebarea este dacă Putin vrea să colaboreze, dacă vrea cu adevărat să participe la discuții. Și, între timp, trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că Ucraina rămâne cât mai puternică în luptă", a declarat Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a precizat că acum Rusia alocă pentru apărare 48% din buget, sunt "cifre nebunești".

"Nu putem fi naivi în privința Rusiei. În același timp, Rusia nu este mai mare (în privința bugetului) decât Belgia și Olanda la un loc. Și ei știu că suntem foarte puternici în NATO. Și știu că nu pot câștiga împotriva noastră. Așa că vom face tot posibilul să ne asigurăm că aceasta va fi cea mai mare greșeală a lor, dacă vor încerca", a mai declarat Rutte.