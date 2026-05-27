În ciuda presupuselor tentative de asasinat, a sprijinului instabil din partea partenerilor străini și a scandalurilor care i-au implicat pe loialiștii săi, președintele ucrainean continuă să inspire încredere într-o țară în război.

La șapte ani după ce cel mai popular comedian al țării a depus jurământul în funcția de președinte, călătoria remarcabilă a lui Volodimir Zelenski continuă. Ales pe o platformă pentru înfrângerea corupției la nivel înalt și realizarea păcii în Donbas, Zelenski a devenit întruchiparea rezistenței ucrainene după ce a refuzat să abandoneze capitala asediată și a condus peste patru ani de apărare împotriva invaziei rusești, potrivit La Razon.

În ciuda presupuselor tentative de asasinat din partea Rusiei, a sprijinului șubred din partea partenerilor străini și a scandalurilor care îi implică pe cei mai apropiați aliați ai săi, precum Andri Iermak, președintele ucrainean continuă să prezinte încredere în timp ce conduce o țară care se luptă pentru supraviețuire. Anii la putere l-au îmbătrânit vizibil pe liderul ucrainean, care își petrece o mare parte din timp în întâlniri și călătorii constante. El continuă să poarte haine în stil militar, în loc de costumul clasic pe care l-a purtat la inaugurare. Dar talentul său ocazional pentru glume rămâne, deși acum este mai reținut.

Un evreu în vârstă de 48 de ani, vorbitor de limbă rusă, se chinuie acum să găsească cuvintele potrivite atunci când trebuie ocazional să vorbească în limba sa maternă, după ce ani de zile s-a adresat publicului de mai multe ori pe zi în ucraineană. Între timp, abilitățile sale de limba engleză s-au îmbunătățit dramatic, permițându-i să converseze cu liderii mondiali.

În ciuda unor critici și scandaluri care l-au înconjurat, Zelenski își menține un nivel destul de ridicat de încredere în rândul ucrainenilor și legitimitate ca șef de stat în timpul războiului, potrivit lui Anatoli Grușețki, directorul Institutului Internațional de Sociologie din Kiev. Conform sondajului Institutului din luna mai, 58% din ucraineni au încredere în el completă sau într-o mare măsură, comparativ cu 36% care nu au. O parte din acest sprijin se explică prin efectul de "unitate în jurul steagului".

Pentru mulți ucraineni, orice insultă nefondată la adresa lui Zelenski, precum cele rostite de Donald Trump și echipa sa în timpul infamei întâlniri de la Casa Albă de anul trecut, este percepută ca un atac la adresa întregii țări. Majoritatea susține, de asemenea, amânarea alegerilor prezidențiale până la sfârșitul războiului, chiar dacă președintele a rămas în funcție cu doi ani mai mult decât era planificat, din cauza riscurilor asociate cu organizarea de alegeri în timpul unui război.

Totuși, asta nu înseamnă că este considerat intangibil. Aparenta sa acceptare a limitării independenței instituțiilor anticorupție în atacul asupra a două agenții cheie de vara trecută a stârnit indignare și rare proteste publice în rândul segmentelor mai tinere ale populației. Reticența sa de a exprima o opinie clară asupra mobilizării militare obligatorii și de a condamna atacurile asupra recrutorilor a fost considerată de analiști precum Oleksi Melnik de la Centrul Razumkov ca fiind dăunătoare apărării țării.

Oponenții pun la îndoială numirile sale și îl învinovățesc pentru presupusa lipsă de pregătire pentru o apărare mai robustă în sud, care le-a permis forțelor ruse să cucerească rapid părți din Herson și Zaporijjia în 2022. "Șapte ani de Zelenski au arătat că este rapid în a se implica în probleme benefice din punct de vedere politic, dar foarte reticent în a aborda subiecte care i-ar putea scădea rata de aprobare sau i-ar putea cauza daune politice personale", notează analistul Igor Reiterovici în "Kyiv Independent".

Chiar și așa, Zelenski a demonstrat flexibilitate și adaptabilitate în fața echilibrelor interne schimbătoare și a realităților complexe ale sprijinului internațional. Faptul că a inversat atacul asupra agențiilor anticorupție și l-a demis pe șeful său de cabinet nepopular, Andri Iermak, au fost interpretate ca o victorie semnificativă pentru democrația ucraineană, chiar și în plin război.

În timp ce Ucraina luptă pentru supraviețuirea sa, nu a fost ușor să treacă de la aplauze primite la Washington sub conducerea lui Joe Biden la intimidarea verbală din partea echipei Trump și la presiunea de a ceda teritorii în Donbas, fără a arde punți cu un fost partener cheie. Dar Zelenski a reușit.

Opiniile sale despre încheierea războiului reflectă sentimentul majorității: cedarea teritoriilor puternic fortificate cerute de Rusia în schimbul unei păci incerte este absurdă și nejustificată. Zelenski recunoaște că Ucraina nu dispune de forțele necesare pentru a recuceri teritoriile ocupate și subliniază că Moscova, nu Kievul, este principalul obstacol în calea păcii. În același timp, el insistă asupra consolidării armatei și industriei de apărare ucrainene, supraveghind în același timp extinderea silențioasă a atacurilor asupra teritoriului rusesc, care ar putea destabiliza în cele din urmă politica și economia rusă.

Președintele trebuie să găsească în continuare o modalitate de a realiza pacea, păstrând în același timp demnitatea națională, conștient că orice acord va implica compromisuri dureroase, cel puțin pe termen scurt. Judecata finală asupra moștenirii sale va depinde de modul în care va reuși să transforme rezistența într-o pace demnă și stabilă și într-un viitor european ireversibil.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA