Se întâmplă ceva în Rusia

Propaganda își pierde puterea atunci când realitatea devine prea evidentă și ne copleșește.

Cei mai perspicace observatori detectează când apar primele fisuri, care la început sunt aproape imperceptibile. În Rusia, corespondentul BBC la Moscova, Steve Rosenberg, are acest talent de a găsi anomalii în narațiunea oficială și a detectat mai multe în ultimele săptămâni, relatează El Mundo.

A dat peste una dintre ele în Komsomolskaia Pravda, unul dintre cele mai loiale ziare ale Kremlinului, fondat în 1925 ca oficios al aripii de tineret a Partidului Comunist din URSS.

O vinietă plină de umor anunța sarcastic "un nou alfabet rusesc pentru o nouă realitate". Sub titlu, literele chirilice erau aranjate aparent la întâmplare, dar o a doua privire dezvăluia un mesaj ascuns, disperat. Literele formau un strigăt de ajutor: "Nebunie, când se va termina toată treaba asta?".

Cu inflația persistentă și atacurile ucrainene tot mai aproape de inima Moscovei, rușii simt că se întâmplă ceva ciudat în jurul lor. Rosenberg este frapat de securitatea sporită de pe străzi, într-o atmosferă de paranoia, de respingerea vizibilă a cenzurii pe internet și de articolele de ziar care denunță cu vehemență "represiunea" agențiilor de securitate. Dar alege o imagine care dezvăluie că planurile din Ucraina nu se desfășoară așa cum și-ar dori Kremlinul. Parada de Ziua Victoriei - comemorarea esențială care alimentează epopeea ruso-sovietică a înfrângerii lui Hitler în fiecare an - a avut loc fără demonstrația obișnuită de tancuri și rachete balistice, armata rusă fiind epuizată în Ucraina și existând o teamă profundă legată de siguranța lui Putin.

Un lider autoritar trebuie să demonstreze forță și control pentru a supraviețui, dar evenimentele sugerează că prea multe lucruri scapă de sub control. Dacă președintele rus a invadat Ucraina pentru a-și păstra puterea, rezistența ucraineană a transformat această invazie într-o capcană care începe să-l epuizeze. Începând cu 2008, în Georgia, Rusia s-a comportat ca bătăușul școlii, dispusă să încalce regulile pentru că îi poate intimida pe ceilalți. Acum, Putin însuși a neutralizat efectiv o mare parte din puterea sa de șantaj: Europa nu mai este excesiv de dependentă de gazele și petrolul rusesc. A fost forțată să găsească alte surse de aprovizionare, cum ar fi SUA și Norvegia.

De asemenea, și-a irosit superioritatea militară. Se bazează din ce în ce mai mult pe stimulente economice și înșelăciune pentru a recruta și a suferit pierderi masive din 2022, cu sute de mii de morți și răniți. În ciuda unui efort de patru ani, controlează doar 20% din teritoriul ucrainean. În același interval de timp, trupele lui Stalin i-au respins pe germani și au ajuns la Berlin.

Atacurile Kievului devin din ce în ce mai eficiente. Dronele lor au transformat frontul într-un iad unde avansul este aproape imposibil. Au erodat dominația navală a Moscovei în Marea Neagră. Sevastopolul nu mai este un refugiu sigur. Nici îndepărtatul port Novorossiisk nu mai este.Principalul motor economic al Rusiei este, de asemenea, în pericol. Din ianuarie, Ucraina a atacat peste 15 rafinării din Rusia, reducând capacitatea industriei petroliere cu aproximativ 700.000 de barili pe zi, potrivit Reuters.

Ucraina lansează deja atacuri la 2.000 de kilometri de graniță. Aceasta înseamnă că poate ajunge în cea mai populată zonă a țării, unde locuiesc doi din trei ruși.Ideea că Ucraina poate supraviețui și poate forța mâna invadatorului câștigă teren. Popularitatea lui Putin rămâne ridicată, dar este în scădere, potrivit sondajelor oficiale. Cele două fronturi ale sale devin din ce în ce mai complicate: conflictul ucrainean și criza internă, ambele putând să se agraveze pe măsură ce trec zilele.

Confruntat cu ineficiența pe câmpul de luptă, Putin indică ocazional arsenalul său nuclear, motivul care îl face cu adevărat redutabil. Poate că acest lucru va funcționa împotriva inamicilor externi, dar nu va fi eficient în potolirea neîncrederii crescânde în rândul compatrioților săi, mai ales dacă nemulțumirea se răspândește în rândul elitei ruse.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA