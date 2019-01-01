Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, salută progresele aliaților în materie de apărare

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a lăudat joi, înainte de reuniunea miniștrilor apărării, progresele înregistrate de aliații din NATO în ce privește cheltuielile militare.

"Multe țări își îndeplinesc angajamentele .... Unele trebuie să facă mai mult, iar noi vom fi sinceri în această privință, atât în privat, cât și în public", a spus el, într-o scurtă declarație susținută împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte.

"Cred că este important ca prietenii să fie sinceri cu prietenii", a spus secretarul american al apărării, lăudându-l și pe secretarul general pentru "o treabă fantastică", pentru cum a lucrat împreună cu SUA, cu președintele Trump, cu NATO pentru a ajunge la NATO 3.0.

"O investiție de 1,5 trilioane de dolari în apărarea noastră în anul fiscal 2027 este un mesaj către lume", a spus Hegseth, care a promis că se va implica personal pentru a-i convinge pe congressmeni să aprobe o creștere a bugetului apărării.

Și Mark Rutte a subliniat că NATO 3.0 este "în desfășurare".

"O Europă mai puternică într-un NATO mai puternic", a spus secretarul general al NATO, amintind că americanii au așteptări de la europenii să contribuie la cheltuieli în mod egal cu SUA.

"Trebuie să producem mai mult, atât în ​​SUA, cât și în Europa, pentru a ne menține în siguranță ... Trebuie să facem mai mult decât China, Rusia și alții, care în acest moment își extind rapid producția industrială de apărare", a adăugat Rutte.

