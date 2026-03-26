Șeful Comitetului Militar NATO: Europenii preiau ștafeta când SUA se implică pe un alt front

Giuseppe Cavo Dragone, șeful Comitetului Militar al NATO, spune într-un interviu că națiunile europene preiau ștafeta ori de câte ori SUA trebuie să se implice pe un alt front.

Șeful Comitetului Militar al NATO arată că, dacă conflictul din Iran ar duce la relocări de echipamente militare destinate Ucrainei, țările europene ar avea capacitatea de a prelua acest rol. Într-un interviu acordat Le Monde, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, șeful Comitetului Militar al Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, cea mai înaltă autoritate militară a Alianței, indică faptul că, dacă Statele Unite ar fi nevoite să retragă capabilități militare alocate sprijinirii Ucrainei pentru a le desfășura în Golf, în cadrul războiului pe care îl duc împreună cu Israelul împotriva Iranului, țările Alianței ar trebui să fie capabile să compenseze.

Le Monde: În ultimele zile, NATO s-a confruntat cu repercusiunile conflictului din Iran. Mai întâi, prin cel puțin patru interceptări de rachete balistice deasupra Turciei, dar și prin atacul asupra bazei americane de la Diego Garcia, din 20 martie, în Oceanul Indian, care a confirmat faptul că Teheranul deține acum un arsenal capabil să lovească la 4.000 de kilometri de coastele sale, deci să atingă Europa. Este Alianța suficient de protejată împotriva acestui tip de amenințări?

Dragone:Cred că da, deoarece interceptarea acestor rachete a fost un succes de 100%. Urmărim foarte atent ceea ce s-a întâmplat în Iran. Ne consolidăm apărarea antibalistică, iar eforturile noastre actuale se concentrează în principal asupra acestui aspect. Desigur, sperăm într-o soluție diplomatică, iar națiunile lucrează în acest sens.

Le Monde: În ce mod a fost consolidată apărarea noastră antibalistică?

Dragone: Nave ale NATO erau desfășurate în Marea Mediterană și contribuie în mod remarcabil la interceptarea acestor rachete. Dispunem de un sistem complet, cu radare și sisteme de alertă, care funcționează în timp real exact așa cum a fost prevăzut.Le Monde: Acest conflict, la fel ca războiul din Ucraina, arată că dronele reprezintă, de asemenea, o amenințare majoră.

Le Monde: În ce stadiu se află proiectul „zidului anti-drone” al NATO, dezvoltat împreună cu companiile americane Palantir Technologies și Anduril Industries, numit și „linia de descurajare a flancului estic”?

Dragone:Am suferit încălcări ale spațiului nostru aerian în septembrie anul trecut [2025], în Polonia și în România. De asemenea, ne confruntăm destul de regulat cu încălcări ale spațiului aerian baltic de către avioane rusești. Prin urmare, ne consolidăm postura de apărare aeriană. Acest sistem anti-drone se află încă în fază de testare și dezvoltare. Ulterior, va fi pus la dispoziția statelor pentru a-l achiziționa și a-l desfășura de-a lungul întregului flanc estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Vom integra totul într-un singur lanț de comandă.

Le Monde:De ce durează atât de mult să fie implementat?

Dragone:Aș spune mai degrabă: de ce este atât de rapid? Am realizat acest lucru în doar patru luni, ceea ce este complet fără precedent. Așadar, nu durează mult, dimpotrivă. Vom dispune de diferite contramăsuri sau interceptori, adaptați fiecărei situații.

Le Monde:Pentru Europa și pentru NATO, conflictul din Ucraina rămâne principala preocupare. Observați „efecte secundare” legate de războiul din Orientul Mijlociu?

Dragone:Constat mai ales că războiul a intrat în prezent într-o fază de război de uzură. Pierderile umane sunt, din păcate, foarte mari de ambele părți. În fața acestei situații, sprijinul NATO pentru Ucraina rămâne neclintit. Și vom continua să îi susținem până când va fi găsit un acord de pace. Obiectivul nostru este de a evita orice nouă invazie, deoarece aceasta este deja a doua și nu trebuie să existe o a treia.

Le Monde:Statele Unite au început să redirecționeze echipamente militare destinate Ucrainei către Orientul Mijlociu?

Dragone:Vorbind în numele NATO, pot afirma că nu a existat nicio reducere a ajutorului din partea noastră. Dar dacă unul dintre aliații noștri trebuie să-și redirecționeze resursele sau eforturile către un alt teatru de operațiuni, alte țări vor prelua sarcina, așa cum este obișnuit într-o alianță matură și solidă.

Le Monde:Puteți garanta că Europa va putea prelua rolul dacă Statele Unite retrag sisteme de apărare antiaeriană Patriot de pe continent pentru a le trimite în Golf?

Dragone:Acest lucru s-a întâmplat deja. Recent, aliați europeni au furnizat zeci de sisteme Patriot Ucrainei. Nu voi intra în detalii, dar vă pot asigura de acest lucru. Națiunile europene preiau rolul Statelor Unite ori de câte ori acestea trebuie să se implice pe un alt front. Cel mai bun lucru pe care îl poate face o alianță puternică este să se adapteze mai repede decât evenimentele în sine. Și cred că exact asta facem.

Le Monde: Sistemele de apărare antiaeriană, la fel ca munițiile, sunt limitate. Cum intenționează europenii să-și ajute aliații pe termen lung?

Dragone: Primul pas este mobilizarea industriei pentru a obține ritmuri de producție mai ridicate. Cred că industriașii au inițiat deja acest proces, iar acest lucru este indispensabil. Avem fundamental nevoie de sprijinul industriei. Mentalitățile încep să se schimbe și din partea lor. Trebuie să facem tot mai mult. Mai multe țări au găsit, de asemenea, soluții pentru a desfășura în Golf sisteme SAMP-T [folosite doar de Franța și Italia].

Le Monde:Un anumit număr de surse militare și diplomatice franceze consideră că planurile NATO sunt uneori prea rigide și prea ambițioase, în special prin stabilirea unui număr prea mare de trupe pe flancul estic. Care este punctul dumneavoastră de vedere?

Dragone:Consider, dimpotrivă, că planurile noastre sunt flexibile. În realitate, le adaptăm constant în funcție de evoluția amenințării, și învățăm foarte multe lecții din teatrul de război ucrainean. Astăzi reușim să ne adaptăm mai rapid decât adversarii noștri.

Le Monde:Există riscul ca aliații să fie deja tentați să renunțe la angajamentele asumate în vara anului 2025 privind obiectivul de a-și crește cheltuielile de apărare la 5% din produsul intern brut (PIB) până în 2035?

Dragone:Nu. Anul trecut, statele și-au asumat angajamentul de a crește cheltuielile de la 2% la 5%. La Ankara [unde va avea loc următorul summit al NATO, în iulie], cred că va fi momentul să facem o primă evaluare, împreună, pentru a vedea cum trecem de la promisiuni la rezultate concrete, în mod colectiv.

Le Monde: Credeți că proiectul de „descurajare avansată” al președintelui Emmanuel Macron este realist fără ca Franța să intre formal în grupul planificării nucleare al NATO, instanța în care sunt discutate aceste subiecte?

Dragone:Cred că este pur și simplu o chestiune de perspectivă. Descurajarea globală este astăzi asigurată de Alianță în ansamblu. Această inițiativă franceză este binevenită. Ea adaugă un nivel suplimentar de descurajare și creează o nouă dilemă pentru Rusia. NATO rămâne principala „umbrelă” nucleară, iar inițiativa franceză este complementară. Nu aș spune că este ceva separat sau diferit.

Le Monde: Dar dacă ar trebui planificat un atac nuclear, din orice motiv, ar putea funcționa concret?

Dragone: Absolut. În timpul exercițiilor noastre, ne coordonăm deja și ne antrenăm în mod specific pentru această coordonare. Este un aspect extrem de important pe care nu îl putem neglija. Dacă ar exista un mediu nuclear undeva, NATO ar acționa ca o alianță nucleară.

Le Monde:Statele Unite sunt un membru-cheie al NATO, dar în ultimele luni au părut de mai multe ori mai degrabă ca adversari, de exemplu în Groenlanda. Ce părere aveți despre poziția lor?

Dragone:Este perfect normal să existe opinii diferite atunci când formezi o mare familie de 32 de aliați distincți. Aceste diferențe aparente nu au avut niciun impact real. Trebuie să privim faptele. Da, uneori există tensiuni, pot apărea confruntări, ca în orice familie. Dar realitatea este că, de șaptezeci și șapte de ani, nimeni nu a îndrăznit să atace unul dintre noi. Este perfect clar că oricine ar ataca unul dintre membrii noștri ar avea mult mai mult de pierdut decât de câștigat.

Autori: Chloé Hoorman, Elise - Le Monde

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA