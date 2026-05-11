Spania militează pentru o armată a UE

Spania a pledat în sprijinul înființării unei armate a Uniunii Europene care să înlocuiască protecția oferită de NATO, potrivit The Telegraph.

Ministrul de externe, José Manuel Albares, a dat de înțelesc că s-ar putea ca blocul să nu se mai poată baza pe protecția unei alianțe armate conduse de SUA în vederea garanțiilor pe tema securității.

Albares a spus că, în cazul în care UE nu s-ar mai baza pe NATO, Donald Trump nu ar mai putea sili organizația să răspună pretențiilor sale.

Madridul se află în prima linie a disensiunilor transatlantice dintre Trump și aliații europeni ai acestuia.

Președintele SUA a amenințat să impună Spaniei noi taxe vamale din cauza refuzului acestei țări de a-și spori cheltuielile pentru apărare, aducându-le la 5% din PIB.

Trump a dat totodată de înțeles că ar putea retrage trupele americane din bazele de acolo sau ar putea suspenda țara în cadrul NATO din cauza refuzului premierului spaniol, Pedro Sanchez, de a-i sprijini războiul din Iran.

"Nu ne putem trezi în fiecare dimineață întrebându-ne cum vor mai acționa Statele Unite… cetățenii noștri merită mai mult”, a declarat Albares pentru portalul de știri Politico.

"Pentru Europa, este un moment al suveranității și al independenței. Americanii ne invită să facem asta", a mai adăugat el.

"Trebuie să scăpăm de această dependență. Or, a scăpa de această dependență înseamnă a avea libertatea de a fi uniți, indiferent dacă ar fi vorba despre taxe vamale sau despre un apel la amenințări militare. Și liberi de a mai suporta, sau nu, consecințele datorate deciziilor altora”.

Bruxelles-ul se confruntă cu numeroase discuții legate de vizibilul dezinteres manifestat de Trump față de NATO.

Multe dintre discuții s-au concentrat asupra unor eventuale eforturi suplimentare al UE în materie de securitate, având în vedere că 24 dintre statele membre sunt totodată membre ale acestei alianțe militare,Albares crede că organizația ar trebui să dispună de o proprie versiune a Articolului 5 din Carta NATO – o clauză vizând apărarea reciprocă, potrivit căreia atacul asupra unui aliat ar însemna un atac împotriva tuturor aliaților.

"Magia exercitată de NATO este aceea potrivit căreia tu, ca țară, faci parte din NATO și nimic nu se poate întâmpla, din cauză că nimeni nu încearcă să vadă dacă, într-adevăr, Articolul 5 rămâne valabil sau nu”, a spus el.

"Or, noi tocmai asta trebuie să restructurăm – riposta. Adică, dacă vrei să te bați cu mine, du-te în altă parte. Pentru că noi vom rămâne împreună”.

UE dispune de propriile sale clauze în materie de apărare – Articolul 42.7 – potrivit căruia, dacă un stat membru este victima unui atac armat, ceilalți sunt obligați să îi vină în ajutor.

Dar cei mai mulți apropiați cred că Bruxelles-ul nu dispune de capacitatea militară care să poată face din această clauză o sperietoare în fața evetualilor atacatori.

Cei mai mulți dintre liderii europeni consideră că este mai bine ca armatele lor să se întărească în cadrul stucturilor NATO, și nu pe o cale separată, la nivelul UE.

În vederea acestui demers, ei au convenit să-și sporească cheltuielile și să investească în niște sectoare importante – cum ar fi apărarea aeriană, rachetele cu rază lungă și informațiile prin satelit – astfel încât să devină mai independenți față de SUA.

În cadrul unor reuniuni separate desfășurate la Bruxelles, în această săptămână, miniștrii de externe și cei ai apărării din cadrul UE urmează să discute o serie de probleme legate de indepeendența militară.

sursa: RADOR RADIO ROMANIA