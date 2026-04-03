Statele Unite rup și alianța istorică cu Marea Britanie din cauza războiului din Iran

În timpul vizitei sale la Washington de la sfârșitul lunii aprilie, regele Charles al III-lea va încerca să repare relația tensionată dintre Trump și Starmer.

În septembrie anul trecut, în timpul banchetului de stat ținut la Castelul Windsor, regele Charles al III-lea și Donald Trump au invocat așa-numita "relație specială" dintre Regatul Unit și Statele Unite. Această definiție se referea la o continuitate istorică descrisă de președintele SUA ca o "legătură de rudenie neprețuită și eternă, de neînlocuit și de nedestrămat". De asemenea, punerea în scenă a fost atent concepută pentru a sublinia puterea acestei legături.

Însă, la doar câteva luni distanță, această alianță istorică a intrat într-o fază de deteriorare vizibilă, afectată de dezacorduri strategice privind războiul din Iran și de o expunere publică a diferențelor, rupând tradiția discreției diplomatice care a caracterizat timp de decenii dialogul dintre cele două țări, comentează publicația spaniolă ABC.

Vizita de stat pe care Charles al III-lea o va efectua la Washington la sfârșitul acestei luni, în cadrul celebrării a 250 de ani de la independența americană, vine pe fondul unor fricțiuni crescânde, transformând o călătorie concepută ca un gest simbolic într-un act de echilibristică politică. Decizia de a menține agenda, în ciuda deteriorării relațiilor dintre Administrația Trump și guvernul lui Keir Starmer, reflectă o logică ce la Westminster este interpretată ca un angajament față de diplomația monarhică, drept ultimă soluție pentru a preveni o erodare mai profundă a alianței.

Ruptura dintre Washington și Londra își are rădăcinile imediate în războiul cu Iranul. Refuzul inițial al prim-ministrului de a implica Regatul Unit în atacurile americane, precum și reticența sa de a autoriza folosirea bazelor britanice pentru operațiuni ofensive, au marcat un punct de cotitură în relația personală dintre cei doi lideri. Deși Downing Street a permis în cele din urmă acțiuni pe care le-a descris drept "defensive", reacția lui Trump nu s-a moderat; în schimb, a escaladat într-o serie de critici publice care pun la îndoială nu doar decizia respectivă, ci și credibilitatea generală a aliatului britanic.

Președintele SUA a mers până acolo încât a spus că Starmer "nu este Winston Churchill", susținând totodată că guvernul britanic a slăbit o alianță istorică ce fusese prezentată ca unul dintre pilonii stabilității occidentale. Într-unul dintre mesajele sale, Trump a avertizat că aliații care nu contribuie "vor trebui să înceapă să învețe să lupte singuri; Statele Unite nu vor mai fi acolo să vă ajute" și chiar a amenințat cu retragerea țării sale din NATO.Starmer a evitat confruntarea directă, reiterând că relația bilaterală rămâne puternică și subliniind angajamentul Marii Britanii față de structurile de securitate colectivă, inclusiv NATO.

De asemenea, a făcut gesturi precum întreruperea predării Arhipelagului Chagos către Mauritius. Într-o conferință de presă de miercuri, el a declarat că a existat "o mare presiune asupra mea pentru a-mi schimba poziția cu privire la participarea la război și nu am de gând să-mi schimb poziția". "Indiferent de presiune, indiferent de zgomot, sunt prim-ministrul britanic și trebuie să acționez în interesele noastre naționale", a conchis Starmer.

Între timp, guvernul britanic a început să exploreze o consolidare a legăturilor sale cu Uniunea Europeană, ceea ce unii analiști interpretează ca pe o încercare de a-și diversifica sprijinul strategic în fața volatilității relației transatlantice. "Cred că este în interesul nostru să avem o relație puternică atât cu Statele Unite, cât și cu Europa", a punctat Starmer, înainte de a preciza că, în domenii cheie precum apărarea, securitatea, energia și economia, "avem nevoie de o relație mai puternică cu Europa".

În acest context, figura Regelui capătă o relevanță deosebită. Monarhia britanică, lipsită de putere executivă, dar posedând o capacitate simbolică puternică, a fost folosită din punct de vedere istoric ca instrument de proiecție diplomatică în perioade de tensiune, sub premisa că neutralitatea sa politică îi permite să mențină canale deschise de comunicare pe care guvernul nu le poate susține întotdeauna. De la revenirea lui Trump la Casa Albă, Downing Street a recurs frecvent la această abordare, conștientă de afinitatea pe care președintele a arătat-o ​​față de instituție și de disponibilitatea sa de a răspunde favorabil unor astfel de gesturi.

Iranul și-a intensificat retorica în ultimele ore, adresând un avertisment direct Londrei. Ambasadorul iranian în Regatul Unit, Seyed Ali Mousavi, a indicat că Teheranul "ia în considerare" dacă bazele britanice ar putea deveni ținte legitime, ca răspuns la sprijinul logistic pe care Londra l-a oferit Statelor Unite în conflict. Potrivit diplomatului, "autoritățile militare vor decide în mod corespunzător" pe baza acțiunilor britanice, lăsând astfel deschisă ușa represaliilor.

Avertismentul vine după ce guvernul britanic a autorizat utilizarea unor facilități precum RAF Fairford și Diego Garcia pentru operațiuni defensive. În același timp, Londra și-a consolidat prezența militară în Golf cu noi desfășurări și sisteme de apărare, în încercarea de a proteja infrastructura și personalul staționat în bazele aeriene, instalațiile navale și rutele strategice de navigație din regiune.

Totuși, monarhul va trebui să interacționeze cu un președinte ale cărui poziții cu privire la probleme cheie, precum schimbările climatice și multilateralismul, contrastează puternic cu preocupările pe care el însuși le-a susținut întotdeauna. În plus, el trebuie să mențină o neutralitate strictă într-un context de confruntare politică explicită. La aceasta se adaugă factorul intern, deoarece lipsa de popularitate a lui Trump în Regatul Unit și punerea sub semnul întrebării de către public a oportunității călătoriei introduc un element suplimentar de presiune.

Diverse sectoare și-au exprimat îndoielile cu privire la momentul ales pentru această vizită, argumentând că aceasta ar putea fi interpretată ca o legitimare simbolică a poziției SUA. Ed Davey, liderul Liberal Democraților, a avertizat că vizita ar fi "o umilință" pentru Regatul Unit și un "triumf diplomatic major" pentru Trump.

Dar alte analize avertizează că o anulare ar putea avea efecte contraproductive, deoarece ar fi percepută la Washington ca o ignorare și ar putea declanșa o escaladare suplimentară a tensiunilor. Jawad Iqbal, editorialist la "The Times", consideră că anularea călătoriei "ar echivala cu un act monumental de autovătămare națională într-un moment în care Regatul Unit are nevoie de SUA mai mult ca niciodată". În acest sens, el este de părere că "vizita regală nu putea veni într-un moment mai oportun", deoarece "Trump are o mare fascinație pentru tot ce ține de regalitate, în special pentru fast și ceremonie" și "asta îl face deosebit de receptiv la acest tip de lingușire instituțională".

Astfel, vizita lui Charles al III-lea la Washington apare mai puțin ca o reafirmare a certitudinilor și mai mult ca o încercare de a câștiga timp într-un scenariu în care stabilitatea relației bilaterale nu mai poate fi considerată de la sine înțeleasă.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA