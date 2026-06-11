SUA planifică o reducere masivă a numărului de avioane și nave pentru operațiuni NATO în Europa

SUA planifică o reducere majoră a numărului de avioane de vânătoare și nave de război pentru operațiunile NATO în Europa, relatează The New York Times.

Statele Unite intenționează să reducă semnificativ aeronavele și navele de război pe care le pune la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, relatează The New York Times, citând doi înalți oficiali europeni.

Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa lovituri la distanță lungă și de a efectua supraveghere.

Planul SUA include reducerea numărului de avioane de luptă F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea aeronavelor de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor opt avioane cisternă de realimentare pe care le-a pus anterior la dispoziție Europei, notează NYT, preluat de The Straits Times.

SUA intenționează, de asemenea, să realoce un submarin lansator de rachete și un portavion, împreună cu mai multe nave de război și zeci de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat The New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior apărării Europei ar putea fi, de asemenea, realocat.

„Din punct de vedere istoric, a existat o dependență excesivă de forțele și capacitățile SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, pentru Reuters, adăugând că, pe măsură ce Europa și Canada investesc mai mult în apărare și dezvoltă capabilități mai mari, echilibrul responsabilității se poate schimba.



Acest lucru ar consolida apărarea NATO prin reducerea dependenței de un singur aliat și ar reflecta o schimbare mai amplă care are loc în cadrul alianței, a declarat Hart într-un comunicat trimis prin e-mail.

Comandamentul Estic al SUA a declarat într-un comunicat săptămâna trecută că își va „redimensiona” contribuțiile la Modelul de Forțe NATO, fără a oferi detalii suplimentare.



Reuters a relatat în luna mai că SUA intenționează să reducă capacitățile militare pe care le-ar pune la dispoziția aliaților săi în timpul unei crize majore.

Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția SUA, îndemnând în același timp atât Europa, cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din produsul intern brut.

