Membrii europeni ai NATO refuză să se angajeze la o contribuție fixă ​​în sprijinul Kievului, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit lalibre.be.

Rutte a propus ca statele membre să aloce 0,25% din produsul lor intern brut (PIB) pentru a ajuta Ucraina, dar această idee nu a obținut un sprijin unanim.

Există acum diferențe semnificative în ceea ce privește contribuțiile aliaților Kievului. Povara revine în mare măsură țărilor din nord-vestul Europei, cum ar fi Olanda, Germania și statele scandinave. Aceste țări, de exemplu, achiziționează majoritatea armelor americane utilizate de Ucraina și deplâng faptul că țările din sudul Europei, printre altele, nu contribuie mai mult la aceste achiziții.

Statele baltice au propus în urmă cu ceva timp să împartă aceste sarcini în mod echitabil, pe baza unei contribuții echitabile corespunzătoare unui procent fix din PIB-ul fiecărei țări membre. Ulterior, Olanda s-a alăturat acestei inițiative, la fel ca și secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Cu toate acestea, Rutte a declarat miercuri că lipsește sprijinul necesar pentru această propunere.

În ceea ce privește decizia Statelor Unite de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Europa, nu va exista "niciun impact" asupra capacității NATO de a se apăra, a asigurat miercuri șeful NATO în fața presei, la Bruxelles.

"În ceea ce privește acest anunț, cei 4.000 până la 5.000 (de soldați) sunt rotații care nu au impact asupra planurilor de apărare ale NATO", a spus el.

