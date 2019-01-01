THE SPECTATOR: Intifada a sosit la Londra

A fost o proclamare prin foc a urii față de evreii britanici.

Mai întâi am crezut că scena provine de pe unul dintre câmpurile de luptă ale Orientului Mijlociu. Para infernală a unui incendiu scăpat de sub control. Tunetul unei explozii. Și nevinovații fugind cuprinși de teroare. Numai că nu era nici un câmp de luptă. Era suburbia londoneză Golders Green. Acea pașnică enclavă evreiască din nord-vestul capitalei. Iar aseară a trebuit să îndure un atac care pare să fi fost un gest de ură antisemită apocaliptică, un pogrom al flăcărilor menit a-i teroriza pe evreii londonezi, scrie Brendan O’Neill în The Spectator.

De fapt, nu, greșesc - a fost un câmp de luptă. Atentatul dezgustător e doar cel mai nou atac abject într-un război purtat contra drepturilor evreilor. Patru ambulanțe deținute de Hatzola au fost incendiate. Hatzola e o organizație non-profit care asigură servicii medicale de urgență pentru comunitatea evreiască, și nu numai. În toiul nopții trei bărbați cu fețele acoperite au venit lângă ambulanțe, le-au stropit cu lichid inflamabil și le-au distrus. Dimineață nu mai rămăseseră decât niște fiare contorsionate, înnegrite - urmele urii rasiste.

Poliția londoneză consideră atacul o infracțiune motivată de ură antisemită. Dacă are dreptate - și nu există vreun motiv de a ne îndoi că are -, atunci trebuie să vorbim pe șleau. Acesta a fost un act de o barbarie fascistă. A fost o proclamare prin foc a urii față de evreii britanici. A fost un gest de uluitor dispreț față de sanctitatea vieții evreiești: parcarea în care a fost aprinsă vâlvătaia fascistă e înconjurată de locuințe, și numai grație îndurătorului noroc s-a întâmplat ca niciun om să nu fie rănit.

Astăzi vom auzi o mulțime de critici ferme împotriva acestui terorism sălbatic contra evreilor londonezi. Keir Starmer l-a catalogat pe bună dreptate „oribil” și „profund șocant”. Însă condamnarea fără însușirea învățămintelor nu face doi bani. Orice britanic de bun simț a cărui minte și inimă n-au fost corupte de maladia israelo-fobiei e conștient că a fost un act dezgustător. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem e de ce se întâmplă asemenea lucruri în Regatul Unit, în secolul 21.

Atacul barbar contra asociației Hatzola nu a apărut din senin. Vine pe fondul unei explozii de antisemitism care persistă de doi ani și jumătate. În urma pogromului comis de Hamas pe 7 octombrie [2023 - n.trad.] acțiunile antisemite din Regat au atins noi culmi amețitoare, și înspăimântătoare. Au fost atacați școlari evrei. Sinagogi au fost vandalizate cu graffiti de natură a-ți îngheța sângele în vine. Iar doi evrei au fost omorâți cu cuțitul de un islamist la o sinagogă din Manchester, de Yom Kippur.

Apoi mai sunt și marșurile urii. Aproape în fiecare weekend, necurate adunări de socialiști chivernisiți și islamiști radicali [sic!] defilează prin orașele noastre pentru a condamna țara evreilor drept cea mai malefică țară. Din spatele baticurilor arăbești ei latră despre relele sionismului. Ei îi numesc pe sioniști „ucigași de bebeluși” - același cuvinte pe care le auzeau și evreii din Anglia secolului 12 cu câteva clipe înainte de a muri linșați de o gloată. Ei militează pentru nimicirea completă a Israelului, adică „de la râu până la mare”. Ei zbierau după și mai multă intifada la doar câteva săptămâni după ce o intifada suprimase peste 1.000 de vieți evreiești în Israel.„Sunt doar critici la adresa Israelului”, afirmă ei. Dar trebuie să înceteze.

Criza actuală a antisemitismului e mult prea presantă pentru a mai permite astfel de eschive morale dubioase. Adevărul strălucește la fel de puternic ca acele flăcări din Golders Green: când demonizezi unica țară evreiască din lume ca pe cea mai ticăloasă țară din lume, atunci îi pui în pericol pe evrei. Când înfierezi sionismul ca pe o ideologie de un caracter criminal unic, le atârni practic de gât sioniștilor o țintă de tir - iar majoritatea evreilor britanici sunt sioniști.

Dar chiar mai înfiorătoare decât explozia antisemitismului e nonșalanța cu care e abordată ea de elite. Autoproclamații „anti-rasiști” n-au avut un cuvânt de spus atunci când școlarii evrei au fost bombardați cu sticle sau atunci când poliția i-a sfătuit pe evrei să-și ascundă medalioanele cu Steaua lui David. Acel segment al societății care vede „fascism” pretutindeni - în votul pentru Brexit, în tâmpenii debitate de Donald Trump - nu are nimic de spus în privința nuanței autentic fasciste pe care o trădează această ostilitate clocotitoare față de patria evreiască și poporul evreu.

Din punctul meu de vedere întregul tablou e sintetizat de evenimente petrecute săptămâna trecută. La manifestația Al Quds din Londra de acum o săptămână am văzut cu ochii mei o gloată de islamiști ridicându-i osanale unui tiran antisemit (defunctul ayatolah Khamenei) și urându-le prin scandări moartea soldaților evrei. Dar oare pe ce temă și-o fi frânt în aceeași săptămână degetele manichiurate această clasă a palavragiilor? Pe faptul că Nick Timothy [parlamentar conservator - n.trad.] a criticat, politicos și cu argumente principiale, rugăciunile musulmane în masă, în public. Trăim sub un establishment cultural mai îngrozit de criticarea practicilor islamice decât de setea de sânge a gloatei care-și dorește anihilarea violentă a statului evreu și a poporului său.

Anul trecut am vizitat situl masacrului de la festivalul de muzică Nova. Am avut drept ghid o tânără - supraviețuitoare a masacrului - care mi-a spus povestea oribilă a unui incident în care Hamas a tras cu o rachetă într-o ambulanță. Tinerii evrei care se refugiaseră în acea ambulanță au ars de vii. Iar acum avem atacuri antisemite asupra ambulanțelor chiar aici, în Londra. Luați aminte. Dacă ați pronunțat „Globalizați intifada” după o intifada care a implicat incendierea de ambulanțe evreiești, atunci nu vrem să auzim de la voi nici un cuvânt despre incendierea de ambulanțe evreiești la Londra. Fiindcă, iat-o, aici, în toată oroarea ei mistuitoare: intifada voastră.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA