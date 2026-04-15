Trump continuă să o critice pe Meloni: „Nu mai avem aceeași relație”

Donald Trump a atacat-o din nou pe Giorgia Meloni. „Nu mai avem aceeași relație”, a declarat președintele american pentru Fox News.

„Ca să știți, Italia importă mult petrol prin strâmtoare”, a adăugat Trump. „A fost negativă”, i-a spus el gazdei Maria Bartiromo, la emisiunea „Dimineți cu Maria”. Trump a făcut această declarație ziua succesivă celei în care a discutat cu jurnaliști de la Corriere della Sera, cărora le-a mărturisit că este „șocat de lipsa de curaj a prim-ministrului” în contextul din Iran.

Trump a pus din nou la îndoială fiabilitatea lui Meloni ca aliată, acuzând-o că nu a înțeles gravitatea amenințării iraniene și că s-a abătut de la poziția Statelor Unite. În interviul acordat marți publicației Corriere della Sera, el a insinuat în repetate rânduri că sub conducerea lui Meloni, Italia nu face destul de mult în ce privește securitatea internațională și sprijinirea strategiei occidentale.

Subtextul este clar: Meloni, un partener politic apropiat, este descrisă ca un lider care „și-a schimbat pozițiile” și nu mai este pe deplin aliniat.

În Italia, reacția la cuvintele lui Trump a fost semnificativă. Chiar și opoziția și-a exprimat solidaritatea cu Meloni, considerând atacul lui Trump o interferență excesivă și disproporționată împotriva unui șef de guvern european.

Între timp, din Statele Unite, vicepreședintele J.D. Vance a intervenit, fără a o ataca direct pe Meloni, ci susținând în schimb poziția centrală a administrației și reiterând că, în probleme strategice precum războiul și securitatea globală, poziția americană trebuie să rămână centrală, iar criticile externe, chiar și din partea aliaților, riscă să slăbească frontul occidental.

În ceea ce-l privește pe Papă, care fusese grav jignit de Trump cu doar câteva ore mai devreme, Vance a încercat, stângaci, să remedieze situația.

„Îmi place când Papa comentează problemele de imigrație, îmi place când Papa vorbește despre avort, îmi place când Papa abordează probleme de război și pace, deoarece cred că, cel puțin, invită la o conversație. Cu siguranță, însă, există lucruri pe care Papa le-a spus în ultimele luni cu care nu sunt de acord”.

Surse: RAI News/RADOR RADIO ROMÂNIA