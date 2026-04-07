Trump, dezamăgit de reacția aliaților în războiul din Iran. Rutte îi înțelege punctul de vedere

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat din nou nemulțumirea față de NATO în timpul unei întâlniri cu secretarul general Mark Rutte.

Relațiile din cadrul alianței militare au ajuns într-un punct de criză din cauza războiului din Iran.

„Este în mod clar dezamăgit de mulți aliați ai NATO și îi înțeleg punctul de vedere”, a declarat Rutte la emisiunea „The Lead with Jake Tapper” de la CNN, după ce a petrecut mai mult de două ore la Casa Albă. „Aceasta a fost o discuție foarte sinceră, foarte deschisă, dar și o discuție între doi buni prieteni”, relatează Reuters.

Rutte a vorbit la câteva ore după ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, l-a citat pe Trump spunând despre NATO: „Au fost testați și au eșuat” în timpul războiului din Iran.

Mai multe țări NATO s-au opus sprijinirii campaniei militare americane împotriva Iranului, refuzând avioanelor militare americane să le utilizeze spațiul aerian sau refuzând să trimită forțe navale pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navele cisternă energetice.

Fără a numi țările, Rutte a spus că, în opinia sa, „unele” țări NATO nu și-au respectat angajamentele în operațiunea cu Iranul, dar că „marea majoritate a europenilor” au fost de ajutor.

Casa Albă nu a dezvăluit detalii despre discuție. Trump a postat pe Truth Social după întâlnire, cu majuscule, că „NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei”.

Trump a numit în repetate rânduri NATO un „tigru de hârtie” și a amenințat că va retrage SUA din alianța transatlantică formată din 32 de membri în ultimele săptămâni, argumentând că aliații europeni ai Washingtonului s-au bazat pe garanțiile de securitate ale SUA, oferind în același timp un sprijin inadecvat atacurilor aeriene americano-israeliane din Iran.



