Trump: SUA iau în considerare reducerea prezenței trupelor americane în Germania

Disputa dintre cancelarul german Friedrich Merz și președintele SUA a atins un nou nivel: Donald Trump a declarat că Washingtonul examinează o posibilă reducere a numărului de trupe americane din Germania.

SUA ia în considerare o posibilă reducere a numărului de trupe din Germania, potrivit lui Donald Trump. O decizie este așteptată în curând, a scris președintele american pe platforma sa TruthSocial.

Anunțul vine după criticile lui Trump la adresa cancelarului german Friedrich Merz, care s-a pronunțat împotriva ofensivei americane împotriva Iranului. „Nu are nicio idee despre ce vorbește!”, a scris marți Trump. Nu este de mirare că „Germania o duce atât de prost, atât economic, cât și în alte privințe”. El l-a acuzat pe cancelar că aprobă armele nucleare ale Iranului.

Trump amenințase deja că va reduce contingentul de trupe din Germania în timpul primului său mandat. Conform cifrelor militare americane de la mijlocul lunii aprilie, în prezent există aproximativ 86.000 de soldați staționați în Europa - dintre care aproximativ 39.000 în Germania. Acest număr se schimbă regulat, parțial ca urmare a rotațiilor și exercițiilor.

Merz: „Încă purtăm discuții bune unul cu celălalt”

După declarațiile lui Trump, relația cu Merz pare să fi atins un nou minim. Cancelarul Merz, însă, a contracarat această impresie miercuri. „Relația personală dintre președintele american și mine este - cel puțin din perspectiva mea - încă bună”, a spus el. „Încă avem discuții bune unul cu celălalt”.

Anterior, Merz declarase ceva similar într-un interviu acordat Spiegel: „I-am spus lui Donald Trump de ce considerăm războiul cu Iranul ca fiind greșit. Cu toate acestea, încerc să mențin o relație personală bună cu președintele american. Până acum, am reușit”.



Timp de luni de zile, cancelarul german și președintele SUA au menținut o relație destul de bună. Recent, însă, Merz a adoptat un nou ton și a criticat public Washingtonul. El a acuzat guvernul SUA că nu are o strategie de ieșire din războiul cu Iranul. „Pentru că iranienii sunt evident mai puternici decât se credea anterior, iar americanii nu au în mod clar o strategie cu adevărat convingătoare nici în negocieri”, a spus el luni, în timpul unei discuții cu studenții din Marsberg, în regiunea Sauerland.

