Turcia, pilon al reînarmării europene

Președintele Recep Erdogan a reușit să-și plaseze țara în centrul apărării Bătrânului Continent, exploatând temerile generate de conflictul din Ucraina și urmând o strategie de autonomie dublată de inovații militare, notează Le Monde.

Asta se întâmpla cu mult înainte ca bombardamentele americano-israeliene să lovească Iranul. Timp de luni de zile, industriași din sectorul armamentului și diplomați turci au avut întâlniri discrete cu omologii lor europeni. În cercuri restrânse au discutat despre subiectul care preocupa pe toată lumea: reînarmarea accelerată a țărilor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), într-un context de tensiuni regionale în creștere.

Treptat, aceste schimburi confidențiale au dus la rezultate concrete: acorduri, contracte de armament și misiuni încredințate Ankarei, de la un capăt la altul al continentului.

În iunie 2025, gigantul militar italian Leonardo și compania turcă Baykar au lansat LBA Systems, o societate mixtă dedicată dronelor de luptă Bayraktar. Câteva luni mai târziu, în decembrie, România a anunțat achiziția unei corvete din clasa Hisar, primul navă de război turcească cumpărată vreodată de un stat membru NATO.

La 6 ianuarie, la Paris, în cadrul summitului „coaliției voluntarilor”, 35 de țări au încredințat Turciei conducerea maritimă a forței multinaționale care urmează să opereze atunci când va fi stabilit un armistițiu în Ucraina. Câteva zile mai târziu, NATO a cerut Ankarei să trimită avioanele sale de luptă F-16 în statele baltice cu câteva luni înainte de rotația prevăzută, în contextul înmulțirii incursiunilor rusești.

Deși liderii turci nu au răspuns încă oficial, ei pot deja să savureze această perioadă excepțională. Invazia Ucrainei de către Rusia în 2022 și realegerea lui Donald Trump în Statele Unite în 2024 au propulsat Turcia în centrul unui complex militaro-industrial european aflat în plină reorganizare.Îndemnându-și aliații din NATO să își majoreze bugetele de apărare, în timp ce își reduce propriile angajamente, Washingtonul a creat ocazia pe care industria turcă o aștepta: să devină un furnizor-cheie în mai multe segmente strategice și un partener pe care Bruxellesul nu îl mai poate ignora.Iar cifrele vorbesc de la sine.

După cum amintesc constant posturile de televiziune proguvernamentale, exporturile de armament ale Turciei au atins un nivel fără precedent: 10 miliarde de dolari (8,6 miliarde de euro) în 2025, adică o creștere de aproape 50% față de anul precedent — care fusese deja un record.

Turcia a urcat astfel pe locul 11 în clasamentul mondial al exportatorilor de armament, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Deși este încă departe de Statele Unite și Franța, ea se apropie acum de Spania și Coreea de Sud.

Progresul este impresionant: pentru prima dată, cinci dintre companiile sale de vârf se află printre cele mai mari 100 de firme de apărare din lume. În fruntea acestui grup se află Baykar. Cu o cifră de afaceri de 2,2 miliarde de euro în 2025, producătorul de drone reprezintă vitrina tehnologică a regimului.

Un alt actor major, Turkish Aerospace Industries, se poate lăuda cu încheierea unui acord cu Airbus care prevede livrarea către Spania a aproximativ treizeci de avioane de antrenament militar Hürjet. Compania Aselsan, o adevărată bijuterie națională a electronicii militare, dezvoltă la rândul său „Steel Dome” („Domul de oțel”), un sistem de apărare aeriană multistrat, compatibil cu infrastructurile NATO.

Investiții masive

Perioada în care Turcia depindea în proporție de 80% de importurile occidentale pentru a-și acoperi nevoile militare a apus. De la începutul anilor 2000, tendința s-a inversat: importurile reprezintă acum doar aproximativ 20%, în timp ce producția națională este exportată la nivel global.

Astăzi, Ankara își trage forța tocmai din această capacitate strategică, pe care europenii au neglijat-o mult timp. Țara a investit masiv în cercetarea și producția de armament de ultimă generație, punând accent pe inovație și pe stăpânirea tehnologiilor avansate.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a înțeles foarte devreme miza politică și militară a unei baze industriale naționale, capabile să producă muniții și drone pe propriul teritoriu. El a dat dovadă și de abilitate diplomatică, jucând un rol de echilibrist, în special între Ucraina și Rusia.

Această preocupare pentru autonomia strategică își are rădăcinile într-un episod fondator: embargoul decretat de Statele Unite după invadarea nordului Ciprului de către armata turcă în 1974. Privat de echipamente occidentale, Ankara a descoperit brusc vulnerabilitatea dependenței sale. Pentru a-i reduce efectele, autoritățile decid să construiască o industrie națională de apărare capabilă să își satisfacă propriile nevoi.

În doar câteva săptămâni este creată o Fundație pentru Consolidarea Forțelor Armate, finanțată printr-o amplă campanie de donații publice. Sloganul său – „Să ne fabricăm propriile tancuri, să ne fabricăm propriile arme!” – rezumă spiritul patriotic al inițiatorilor. Încă din 1975, fundația pune prima piatră a uzinei Aselsan, însărcinată inițial să dezvolte sisteme de comunicații pentru forțele armate turce.Urmează apoi o creștere lentă, dar constantă. De-a lungul deceniilor, fiecare guvern urmărește aceeași ambiție: dezvoltarea unei apărări „indigene”, bazate pe diversificarea furnizorilor și emanciparea tehnologică. Accelerarea decisivă se produce odată cu venirea la putere, în 2003, a lui Recep Tayyip Erdogan și a formațiunii sale islamo-naționaliste, AKP (Partidul Justiției și Dezvoltării).

În continuarea acestei strategii de emancipare, Turcia lui Erdogan transformă suveranitatea militară într-un instrument de putere regională și de mândrie națională. Odată consolidat la conducerea statului, noul lider de la Ankara face din această revendicare un pilon central al politicii sale externe.

În mod explicit, Ankara amintește că, în pofida statutului său de membru istoric al NATO, Turcia rămâne supusă unor restricții impuse chiar de aliații săi. Acestea privesc în special transferul de tehnologii sensibile și vânzarea anumitor tipuri de armament. Astfel, încă din anii 1970, Suedia s-a opus mai multor livrări, iar Germania a făcut același lucru începând din anii 1990, invocând abuzurile armatei turce împotriva populațiilor kurde.

Exporturi către 170 de țări

Puterea islamo-conservatoare urmărește un singur obiectiv: să proiecteze imaginea unei Turcii puternice, autonome și capabile să acționeze fără constrângeri externe pe scena internațională. Mobilizarea sectoarelor tehnologice naționale către programe cu valoare adăugată ridicată devine astfel o prioritate de stat.

Pentru a reuși, guvernul introduce un întreg arsenal de măsuri de stimulare: avantaje fiscale și subvenții țintite. Structurile de apărare sunt centralizate, iar procedurile simplificate. Această mobilizare coordonată a resurselor publice și private propulsează companii precum Baykar, Roketsan, Turkish Aerospace Industries sau Otokar din statutul de subcontractori sub licență la cel de proiectanți și exportatori deplini de sisteme de armament sofisticate.

În câțiva ani, sloganul „Yerli ve milli” („Local și național”), repetat la nesfârșit de cercurile proguvernamentale, devine cuvântul de ordine al strategiei de apărare. Din această retorică se naște o formă de „tehno-naționalism”, după cum o numesc cercetătorii, care se răspândește treptat în întreaga societate. Cea mai spectaculoasă vitrină a sa este, din 2018, Teknofest, marea expoziție anuală a industriei turce de apărare, deschisă publicului.

Exporturile de armament continuă să crească. Inițial concentrate în câteva state musulmane – Turkmenistan, Oman, Qatar – ele se extind astăzi la peste 170 de țări. Industria de apărare turcă, care reunește în prezent aproximativ 3.500 de companii publice și private, avea în 2025 peste 1.100 de proiecte în desfășurare.Un moment simbolic apare odată cu dronele armate Bayraktar, produse de Baykar. Fondată în 1986, compania cunoaște o dezvoltare decisivă la mijlocul anilor 2000, când primele sale mini-drone de recunoaștere sunt testate de armata turcă în operațiuni împotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) în munții din sud-estul țării, în jurul orașelor Șırnak și Cizre.

Potrivit unui responsabil al securității naționale, citat de jurnalistul specializat în apărare Barin Kayaoglu pe site-ul Al-Monitor, Turcia nu a cunoscut niciodată „dividendele păcii” de care s-a bucurat Europa Occidentală după Războiul Rece. „Ne confruntam cu terorism intern și transfrontalier, explică el, iar relațiile noastre cu Moscova au rămas tensionate pe tot parcursul anilor 1990, ceea ce ne-a determinat să modernizăm forțele armate.”

Drona TB2, „coșmarul rușilor”

În acest context, Bayraktar TB2 (Taktik Blok 2) schimbă radical situația. După primul zbor în 2014, aceste drone armate sunt folosite masiv de armata turcă din 2019 în Kurdistanul irakian, în Siria și în al doilea război civil libian (2014-2020). Eficiența lor se dovedește decisivă în 2020, în Nagorno-Karabah, unde armata azeră neutralizează 535 de ținte din 772 cu ajutorul TB2. În Ucraina, ele opresc înaintarea blindatelor rusești spre Kiev în februarie 2022. Supranumită „coșmarul rușilor” sau „Kalașnikovul aerului”, datorită costului redus, drona TB2 a inspirat chiar și un cântec devenit viral printre soldații ucraineni.

Din 69 de tranzacții internaționale de export de drone armate înregistrate între 2018 și 2023, două treimi provin din Turcia. Cu un preț între 2 și 4,3 milioane de euro bucata, TB2 costă de patru ori mai puțin decât dronele rivale americane sau israeliene. În plus, ele se bucură de reputația de a fi superioare modelelor chineze. Într-un deceniu, drona turcă a devenit simbolul know-how-ului militar al Ankarei. Povestea are și o dimensiune familială: Selçuk Bayraktar, directorul tehnic al Baykar, s-a căsătorit în 2016 cu Sümeyye, fiica cea mică a președintelui Erdogan.

Primul stat membru NATO care comandă Bayraktar TB2 este Polonia, în 2021, urmată de România și Croația. Europa Occidentală se alătură la rândul ei în 2024. Tonul este dat atunci, de la Berlin, de cancelarul Olaf Scholz, care inițiază în toamnă o schimbare diplomatică majoră. Recunoscând rolul strategic al Ankarei în fața amenințărilor regionale, social-democratul începe să relaxeze restricțiile germane privind exporturile de armament către Turcia – cu excepția notabilă a avionului de vânătoare Eurofighter, a cărui vânzare rămâne blocată din cauza reticențelor Greciei. În decembrie același an, marina portugheză marchează un nou pas, comandând două nave de aprovizionare companiei publice turce STM.

Pe scena internațională, președintele Erdogan știe să exploateze anxietatea europeană provocată de războiul fără sfârșit din Ucraina. „Securitatea europeană este de neconceput fără Turcia”, declara el în martie 2025, la Ankara. În capitalele europene, afirmația este luată în serios.

Lunile următoare confirmă această apropiere. Nici deriva autoritară a regimului, nici arestarea spectaculoasă a lui Ekrem Imamoglu – primarul Istanbulului și figură centrală a Partidului Republican al Poporului (CHP) – petrecută în aceeași lună, nu schimbă situația. La 23 iulie 2025, Berlinul ridică opoziția față de livrarea avioanelor Eurofighter cerute de Ankara din 2023. Acest avion, produs de un consorțiu format din Germania, Regatul Unit, Italia și Spania, nu putea fi exportat fără acordul german.

Ankara se laudă, anunțând livrarea a 40 de avioane de vânătoare Eurofighter, evocând „începutul unei noi ere”. Decizia marchează și revenirea pragmatismului în politica externă germană. Criticile privind democrația și drepturile omului dispar. În timpul unei vizite la Ankara, în toamna lui 2025, noul cancelar Friedrich Merz, aflat la putere din mai, declară că dorește „să vadă Turcia în Uniunea Europeană”, fără a formula vreo condiție.

În doar câteva zile, Ankara devine o destinație căutată de liderii occidentali, precum premierul britanic Keir Starmer sau ministrul de externe estonian Margus Tsahkna. Subiectele sensibile sunt însă evitate cu grijă: niciun cuvânt despre sistemul antiaerian rusesc S-400, primit de Turcia în 2019 și care continuă să provoace tensiuni în NATO.

Tensiunile cu Parisul se diminuează

Această schimbare permite presei proguvernamentale să alimenteze sentimentul naționalist. „Liderii europeni care altădată ne ignorau vin acum să bată la ușa noastră, unul după altul, fără să renunțe totuși la aroganța lor”, ironizează un editorialist al ziarului Yeni Safak. Unii amintesc însă că Turcia are încă dificultăți în a intra în cercurile decizionale europene în materie de securitate. Ankara nu figurează, de exemplu, printre cele opt acorduri de parteneriat securitate-apărare încheiate de Uniunea Europeană în 2024 și 2025 cu state care împărtășesc „valori și interese comune”: țări vecine precum Norvegia, Moldova sau Regatul Unit, dar și state îndepărtate precum Japonia sau Coreea de Sud.

„Deși dispune de a doua armată a NATO ca număr de militari, Turcia nu deține totuși un comandament interarme în cadrul Alianței”, observă Amélie Zima, specialistă NATO la Institutul Francez de Relații Internaționale. „Lucrurile se schimbă, dar țara rămâne în afara unor structuri, mai ales pentru că Grecia se simte adesea amenințată de Ankara, ceea ce îi pune pe europeni într-un fel de conflict de loialitate.

”Cu toate acestea, apropierea continuă. Schimburile dure de replici dintre Emmanuel Macron și Recep Tayyip Erdogan s-au rărit, iar Parisul multiplică întâlnirile politice și militare. În vara lui 2025, președintele francez a salutat public Ankara ca un partener capabil să ofere garanții de securitate Ucrainei. Mai recent, el a fost printre primii care l-au sunat pe liderul turc după interceptarea de către NATO, la 4 martie, a unei rachete iraniene în spațiul aerian turc (alte două rachete fiind interceptate pe 9 și 13 martie).

Hulusi Akar – fost șef al Statului Major, fost ministru al apărării și actual președinte al comisiei de apărare a Parlamentului – s-a deplasat la Paris pe 11 octombrie 2025, în fruntea unei delegații. Solicitat de Le Monde, el nu a răspuns cererilor de interviu. „Reluarea dialogului a fost inițiativa noastră”, afirmă senatorul Cédric Perrin (Les Républicains), președintele Comisiei pentru afaceri externe, apărare și forțe armate a Senatului francez. „Interlocutorii noștri sunt foarte direcți. Au venit special să discute despre participarea la programul SAFE.” Adoptat în 2025, Security Action for Europe (SAFE) este mecanismul de împrumuturi al UE pentru finanțarea achizițiilor comune de echipamente militare. Pentru moment, el rămâne inaccesibil Ankarei, din cauza veto-ului Atenei.

„Cooperările nu se vor concretiza decât dacă va fi restabilit un adevărat climat de încredere”, spune Cédric Perrin. „Turcia are competențe importante în domeniul apărării, iar parlamentarii săi sunt foarte activi în organismele multilaterale. Se deschide astăzi o oportunitate pentru schimburi mai constructive decât în trecut.

”La Berlin, tonul este similar. „În Germania, chiar dacă nu există un consens larg privind gradul de apropiere dorit cu Turcia, există totuși un acord de bază asupra caracterului inevitabil al cooperării în materie de securitate și apărare. Observăm o adevărată schimbare de mentalitate în relațiile cu Ankara”, subliniază Sinem Adar, cercetătoare asociată la Centrul de Studii Aplicate asupra Turciei din cadrul Stiftung Wissenschaft und Politik. „Ordinea priorităților s-a schimbat: securitatea domină.

”Pe 7 și 8 iulie, la Ankara, va avea loc summitul NATO. Două zile menite să normalizeze și să consolideze și mai mult relațiile cu Occidentul, dar și să reamintească faptul că Turcia a devenit indispensabilă pentru apărarea flancului sudic al Alianței, strategic și astăzi fragilizat de războiul din Iran.

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA