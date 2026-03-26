Ucraina este dispusă să vândă partenerilor sisteme de apărare aflate în surplus

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că industria de apărare a Ucrainei funcționează la jumătate din capacitatea sa maximă, din cauza lipsei de finanțare.

Astfel, pentru a crește producția de drone pentru propriile necesități, statul ucrainean este dispus să vândă partenerilor anumite sisteme de apărare aflate în surplus.

"În prezent, discutăm despre livrarea viitoare a unor echipamente pe care le deține Ucraina. Ne dorim ca țările din Orientul Mijlociu să ne ofere posibilitatea de a ne întări. Acestea au anumite rachete pentru apărarea antiaeriană de care noi ducem lipsă. Am dori să ajungem la acorduri în acest sens.

Banii sunt astăzi cel mai deficitar lucru. Industria noastră de apărare este încărcată doar pe jumătate și avem nevoie de mai multe fonduri pentru producția de drone pentru noi. Prin urmare, sistemele pe care le avem în surplus suntem gata să le vindem partenerilor noștri. Și nu doar că le vindem, le vom oferi expertiza noastră.

Dronele-interceptoare, fără expertiza, noastră nu funcționează. Funcționează sistemul" - a subliniat Zelenski, într-un interviu pentru Le Monde, potrivit Ukrinform.

Președintele ucrainean a amintit că Statele Unite s-au adresat Ucrainei în legătură cu protecția bazelor americane aflate în țările din Orientul Mijlociu, precum și Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Iordania și Kuweit.

"Cu unii deja colaborăm, iar echipele noastre de experți sunt deja la fața locului: evaluează situația, împărtășesc experiență neprețuită. Pentru că, oricâte sisteme Patriot, THAAD și altele ar fi în Orientul Mijlociu, nu sunt suficiente pentru funcționarea completă a apărării antiaeriene.

Există interceptoare moderne care trebuie să funcționeze împotriva atacurilor masive cu drone" - a adăugat Zelenski. Potrivit Ukrinform, Zelenski a declarat anterior că Ucraina colaborează în mod activ cu partenerii europeni pentru extinderea proiectelor comune de producție de arme - în special drone - și pregătește noi acorduri în acest sens.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA