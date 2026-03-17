Ucraina face progrese în proiectarea scutului său de apărare aeriană, inspirat de cel al Israelului

"Nu avem nevoie de ajutorul lor în ceea ce privește apărarea împotriva dronelor. Știm mai multe despre drone decât oricine. Avem cele mai bune drone din lume".

Într-un nou gest de dispreț public față de Kiev, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri la Fox News că țara sa nu are nevoie de cooperare pentru a contracara vehiculele aeriene fără pilot pe care Iranul le folosește în războiul din Orientul Mijlociu pentru a riposta împotriva atacurilor americane și israeliene. Statul evreu, însă, semnalează contrariul și pare să aibă tehnologia dezvoltată de Kiev pe radar. În același timp, Kievul încearcă să se inspire din sistemul de apărare aeriană al Israelului pentru a-și crea propriul sistem, se arată într-un articol publicat în El Pais.

"Retorica este retorică", i-a răspuns președintele ucrainean Volodimir Zelenski lui Trump, refuzând să muște momeala. Dincolo de cuvintele liderului republican, președintele ucrainean este conștient că, în culise, realitatea capacităților militare ale țării sale este cu totul alta.

În urma interesului manifestat de Washington, țări europene și state din Golf, ultima țară care s-a alăturat celor care apreciază progresul Ucrainei a fost Israelul, potrivit autorităților de la Kiev. Acest lucru este destul de paradoxal, deoarece, confruntat cu invazia rusă pe scară largă din 2022 și ofensiva care a implicat mii de drone și rachete, statul evreu nu a furnizat bijuteria coroanei sistemului său de apărare aeriană, Domul de Fier. Acest lucru a obligat Ucraina să-și proiecteze propriul sistem, o provocare colosală datorită resurselor și tehnologiei necesare și, mai ales, pentru că teritoriul său este de aproximativ 30 de ori mai mare decât cel al Israelului.

Ambasadorul Kievului la Tel Aviv, Evgen Korniciuk, și surse locale citate de presă au confirmat că prim-ministrul Benjamin Netanyahu dorește să discute direct problema armelor cu Zelenski, o conversație care ar putea avea loc în curând. Israelul, într-o încercare de a merge la sigur și de a-și menține relațiile atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, a ignorat ani de zile cererea Kievului de a oferi acces la sistemul său de apărare aeriană, care constă din mai multe straturi de protecție la diferite altitudini. Netanyahu a justificat acest lucru în 2023, conform declarațiilor făcute pentru "The Wall Street Journal", invocând teama sa că acesta va cădea în mâinile iraniene. El a subliniat, însă, implementarea unui sistem de avertizare timpurie care i-ar ajuta pe ucraineni să anticipeze victimele din atacurile aeriene.

Netanyahu acționează cu "prudență" deoarece "interesul său este să mențină relații bune cu Rusia, o superputere care are 1,5 milioane de cetățeni în Israel", o țară mică, observă Yehoshua Kalisky, cercetător senior la Institutul pentru Studii de Securitate Națională (INSS) din Israel. În situația actuală, "Netanyahu trebuie să fie foarte atent în relațiile cu Putin", chiar dacă "Zelenski, care este evreu, ne ajută în primul rând împotriva Iranului, ceea ce, la rândul său, ajută Rusia", adaugă el în răspunsurile scrise.

Cu experiența acumulată în principal în ultimii patru ani de conflict, Ucraina își dezvoltă acum propriul sistem inspirat de Domul de Fier al Israelului. Cu această misiune, printre altele, Zelenski l-a numit pe Pavlo Elizarov în funcția de nou comandant adjunct al Forțelor Aeriene în ianuarie. Într-un interviu acordat Ianinei Sokolova, relatat de diverse publicații locale, Elizarov nu a ascuns faptul că una dintre principalele probleme cu care se confruntă este întinderea teritoriului său.

Moscova are capacitatea de a ataca cu drone, bombe și rachete de tot felul, vizând integritatea celor peste 600.000 de kilometri pătrați pe care îi ocupă Ucraina, din care aproximativ 20% rămân sub ocupație rusă. Lipsa armamentului suficient pentru a contracara ofensiva aeriană a Kremlinului continuă să fie una dintre principalele cerințe ale lui Zelenski adresate aliaților săi. Numai în ultima săptămână, rușii au atacat teritoriul ucrainean cu 1.770 de drone sinucigașe, peste 1.530 de bombe aeriene și 86 de rachete de diferite tipuri, potrivit președintelui.

"Rusia încearcă să lanseze drone și rachete în valuri mari pentru a copleși apărarea noastră aeriană. Prin urmare, avem nevoie de noi soluții tehnologice care să ne permită să răspundem rapid la aceste atacuri", a explicat Elizarov. Comandantul adjunct al Forțelor Aeriene a subliniat, de asemenea, că un sistem modern de apărare ar trebui să combine resurse precum radar, rachete antiaeriene și sisteme de război electronic.

Însă acest scut ucrainean trebuie adaptat la propriile capacități și limite ale Kievului. Adică, trebuie implementat folosind tehnologia și armamentul intern disponibil, furnizate de Occident. Înalți oficiali militari precum Elizarov sunt conștienți că nu pot proiecta un sistem care să se bazeze exclusiv pe sisteme de apărare antirachetă costisitoare, fabricate în Occident, precum Patriot sau IRIS-T.

"Sarcina noastră este să construim o cupolă anti-drone deasupra Ucrainei: un sistem care nu reacționează după ce se produce fapta, ci distruge amenințarea pe măsură ce se apropie", a declarat ministrul Apărării, Mihail Fedorov, în ianuarie, salutându-l pe Elizarov, considerat cineva care "și-a dovedit eficacitatea în războiul modern".

O parte a sistemului pe care Ucraina îl dezvoltă constă în drone interceptoare, cu care Kievul obține deja o eficiență mai mare în doborârea dronelor decât cu baterii antiaeriene sau elicoptere terestre. Potrivit lui Elizarov, desfășurarea de unități antiaeriene mobile, precum cea vizitată săptămâna trecută de EL PAÍS în zonele de frontieră cu Rusia, a atins deja o rată de doborâre de aproximativ 50% împotriva dronelor inamice. Acest lucru se întâmplă în ciuda tacticii din ce în ce mai frecvente a rușilor de a lansa drone kamikaze în roiuri.

Aceste vehicule aeriene fără pilot (UAV) de fabricație ucraineană, concepute în principal pentru a combate dronele iraniene Shahed și variantele lor rusești, au atras nu doar interesul Israelului, ci și al Statelor Unite și a altor țări din Orientul Mijlociu. Se pare că cea mai mare companie petrolieră din lume, Saudi Aramco, este deja în proces de achiziționare a acestor aeronave, potrivit "The Wall Street Journal". Una dintre companiile ucrainene menționate, Wild Hornets, producătorul dronei interceptoare Sting, a negat acest lucru, insistând că are o capacitatea de producție insuficientă și nici măcar nu poate satisface cererea armatei locale.

Între timp, și în ciuda faptului că Trump a declarat că nu are nevoie de asistență, Zelenski a confirmat că fiecare dintre cele trei echipe pe care țara sa le-a desfășurat pe teren cuprinde zeci de militari, ingineri și experți în acest nou tip de război dominat din ce în ce mai mult de drone. Printre locațiile lor se numără o bază militară americană din Iordania. Președintele a insistat, însă, că nu vor ataca Iranul și că au o cooperare pur defensivă."Au existat mai multe solicitări, fie pentru a ajuta o anumită țară, fie pentru a sprijini americanii. Soldații noștri sunt în contact la diferite niveluri. Am primit scrisori, apeluri și solicitări de la toate instituțiile militare", a declarat Zelenski unui grup de jurnaliști la sfârșitul săptămânii trecute.

Ignorarea atacului cu drone al Ucrainei de către Trump a coincis cu alte două mișcări care ilustrează, încă o dată, strategia sa haotică. Cu puțin timp înainte, el ridicase sancțiunile asupra petrolierelor rusești pentru o lună. Zelenski estimează că Moscova ar putea obține 9 miliarde de euro din această măsură. Între timp, președintele SUA continuă să nu dea semne că ar relua eforturile de mediere dintre liderii rus și ucrainean, care au fost întrerupte de escaladarea reînnoită a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În centrul polemicii, Iranul a amenințat direct Ucraina sâmbăta trecută, considerând-o un aliat al Israelului. Regimul de la Teheran și-a adăugat astfel un nou inamic pe listă. Ibrahim Azizi, șeful comisiei de securitate a Parlamentului, a amenințat Kievul într-o postare pe profilul său de pe rețeaua de socializare X. "Prin furnizarea de sprijin cu drone regimului israelian, Ucraina (...) s-a implicat efectiv în război și, în temeiul articolului 51 din Carta ONU, a transformat întregul său teritoriu într-o țintă legitimă pentru Iran", a avertizat el, alături de o fotografie cu Zelenski și Netanyahu.

Un alt paradox este că, din 2022, trupele Kremlinului au bombardat neîncetat teritoriul ucrainean cu mii de drone fabricate în Iran sau cu copii produse în fabrici construite pe teritoriul rusesc. Zelenski consideră regimul ayatollahilor "terorist" și a apărat ofensiva lansată de SUA și Israel încă de la început. Mai mult, el afirmă că Moscova oferă asistență strategică Teheranului pentru a-i permite să se apere și să lovească ținte cu dronele sale.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA