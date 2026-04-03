Ucraina, Groenlanda, Iran... cum au adus Statele Unite NATO în cel mai jos punct

Relația transatlantică, ancorată în NATO încă din 1949, s-a schimbat odată cu sosirea lui Trump la Casa Albă și s-ar putea chiar destrăma.

Uniunea Europeană a fost creată "pentru a păcăli Statele Unite". Donald Trump a spus asta acum un an, la doar o lună după ce s-a a revenit în Biroul Oval. Și NATO? Pentru ce a fost creat NATO? Oricare ar fi fost motivul, acum 77 de ani, Alianța Atlantică este acum, potrivit președintelui SUA, "un tigru de hârtie".

Relația SUA cu NATO este la cel mai scăzut nivel. Într-atât încât Trump "ia în considerare" retragerea țării sale din alianță. Aceasta este concluzia sa după ce a văzut că aliații nu l-au sprijinit în războiul împotriva Iranului și nici măcar în deschiderea Strâmtorii Ormuz. Dar, în realitate, relația republicanului cu partenerii săi europeni continuă să se deterioreze, notează publicația spaniolă 20 Minutos.

De când Trump a preluat funcția de președinte al SUA pentru a doua oară, în ianuarie 2025, relațiile cu partenerii săi atlantici, europeni sau nu, au fost precare. Odată cu el, paradigma s-a schimbat; a fost spulberată. Prim-ministrul canadian Mark Carney a observat imediat acest lucru: "Este o ruptură, nu o tranziție".

"Legătura dintre discuțiile economice și cele privind securitatea, deși nu este complet fără precedent, reprezintă o nouă dinamică", potrivit lui Max Bergmann de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS). Adevărul este că Europa nu mai știe dacă are un partener peste Atlantic. Cuvintele și faptele sugerează că nu are.

În februarie anul trecut, când Trump și-a lansat cruciada împotriva taxelor vamale, acesta viza deja țările europene (majoritatea membre NATO). Acestea nu erau doar o altă țintă a reglării conturilor sale comerciale; erau printre cele mai vizate. Pentru că Uniunea Europeană "a profitat de noi", a spus republicanul.

"Să fim sinceri, Uniunea Europeană a fost creată pentru a păcăli Statele Unite", a declarat Trump presei în timp ce își convoca cabinetul pentru prima dată. "Acesta este scopul și au făcut o treabă destul de bună. Dar acum sunt președinte", a declarat el. Atunci liderul MAGA a anunțat taxe vamale de 25% pentru Uniunea Europeană.

Este imposibil de negat că Trump a perturbat regulile relației. "Politica externă tranzacțională (și personalistă) a lui Donald Trump a adus schimbări semnificative în relațiile SUA-Europa", a scris Ronald H. Linden, profesor de științe politice la Universitatea din Pittsburgh. Aceste schimbări "includ efecte negative asupra legăturilor instituționale și caracterizarea aliaților economici drept exploatatori ai Statelor Unite", a scris el în "Global Public Policy and Governance". Nu este o evoluție recentă. Lui Trump nu i-a plăcut niciodată unitatea europeană. De fapt, a aplaudat Regatul Unit atunci când a îmbrățișat Brexitul prin referendum și a părăsit Uniunea Europeană. Apoi, la întoarcerea sa la Casa Albă, președintele a susținut politica izolaționistă simbolizată de sloganul său "America First".

Consecințele pentru Europa ale conducerii Statelor Unite de către Trump sunt numeroase. Potrivit profesorului Linden, "includ un imbold pentru țările europene să își reducă dependența de apărarea SUA; un imbold pentru a găsi alți parteneri comerciali și o erodare a conducerii democratice a SUA". Potrivit lui Bergmann, "fiecare interacțiune transatlantică, nouă inițiativă politică a SUA sau postare prezidențială pe rețelele de socializare are potențialul de a declanșa o ruptură profundă în cadrul marii alianțe". El consideră că "surpriza de până acum este că explozia și ruptura nu s-au produs încă".

Ruptura dintre vechii parteneri atlantici era deja evidentă chiar înainte de criza tarifară. Poziția SUA față de războiul din Ucraina s-a schimbat drastic odată cu revenirea lui Trump, spre marea încântare a lui Vladimir Putin. Președintele rus pare să aibă o relație personală bună cu omologul său american.

Pe 25 februarie 2025, Trump s-a poziționat de partea Rusiei și s-a opus aproape tuturor aliaților europeni ai Națiunilor Unite, susținând o rezoluție care solicita încetarea rapidă a războiului, fără a insista asupra integrității teritoriale a Ucrainei. Președintele a reiterat că este de datoria Europei, nu a Statelor Unite, să ofere garanții de securitate Ucrainei. "Vom face Europa să facă asta", a spus Trump. Atunci a început refrenul că Europa trebuie să plătească mai mult; mai mult pentru Ucraina și mai mult pentru propria apărare.

În acele zile, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că alianța NATO "nu este în pericol", dar că Europa trebuie să cheltuiască mai mult pentru propria apărare. "Nu spunem să faceți ce vreți. Spunem să faceți mai mult. E continentul vostru, nu-i așa?", a afirmat Rubio.

Războiul din Ucraina, pe care Trump a promis că îl va încheia în câteva zile la întoarcerea la Casa Albă, a tensionat relațiile dintre Europa și SUA. Statele Unite și-au retras ajutorul acordat Ucrainei. Iar războiul continuă: durează deja de mai bine de patru ani. Supunerea față de cerințele (și metodele) președintelui SUA a fost o sursă semnificativă de umilință pentru liderii europeni. Emmanuel Macron știe prea bine acest lucru, Trump batjocorindu-l din nou săptămâna trecută, susținând încă o dată că soția sa îl bate. Toate acestea, în cuvintele lui Bergmann, au dus la amărăciune politică în rândul liderilor europeni.

Însă, în timp ce problema Ucrainei provine dintr-o diferență de opinie cu privire la cine ar trebui să acopere factura pentru efortul de război, ceea ce a urmat i- a nedumerit cu adevărat pe toți europenii. Trump își dorea Groenlanda. În timpul primului său mandat prezidențial, el a propus cumpărarea insulei, care aparține Danemarcei, un partener NATO, dar nimeni nu a luat ideea în serios. La întoarcerea în Biroul Oval, Trump a reiterat: "Statele Unite consideră proprietatea și controlul asupra Groenlandei o necesitate absolută".

În primul an al celei de-a doua președinții a sa, Trump și-a exprimat dorința explicită în mai multe rânduri. El revendică Groenlanda, spune el, "din motive de securitate națională". Potrivit republicanului, "este în prezent o locație foarte strategică, plină de nave rusești și chinezești". Președintele SUA a recurs la amenințări (amenințări la adresa unui partener), șocând nu doar Danemarca, ci întreaga Alianță Atlantică. "Într-un fel sau altul, vom obține Groenlanda", a promis Trump.

Aceasta a fost picătura care a umplut paharul. După cum a spus fostul președinte al Consiliului UE, Charles Michel, relația transatlantică "așa cum o cunoaștem de zeci de ani este moartă". Aspectul pozitiv al acestei situații este că Europa a demonstrat un anumit grad de unitate. Puse în fața alegerii între sfidare și supunere, țările europene au optat pentru prima variantă, dar cu reținere și cu cuvinte alese cu grijă. "Diplomația împăciuitoare nu aduce rezultate, doar umilință", a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk.

În cele din urmă, Trump a trebuit să cedeze, sau cel puțin așa pare după un an. Casa Albă nu a mai menționat Groenlanda, Danemarca și-a intensificat angajamentul față de vasta insulă arctică, iar Europa și-a strâns rândurile. Între timp, Bătrânul Continent a acceptat că trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria apărare (și să o plătească), din cauza fricii față de Rusia și a abandonării de către partenerul său american, cel puțin cel actual.

Și acum, evenimentul cel mai recent: războiul împotriva Iranului. Fie că a fost convins sau nu de Benjamin Netanyahu, Trump a decis să atace națiunea persană. Trebuia să dureze câteva zile, dar a trecut deja o lună și nu există semne că regimul iranian este învins. Europa nu s-a alăturat operațiunii; dimpotrivă, a criticat-o pentru că este contrară dreptului internațional. Mai întâi a fost Pedro Sánchez, și se părea că, încă o dată, singurul rebel a fost "cel care nu vrea să plătească NATO cei 5%", dar apoi, cu grade diferite de reținere, Franța, Germania și chiar Italia condusă de Giorgia Meloni s-au alăturat acestei poziții critice.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat recent că, dacă țările NATO refuză să permită americanilor să le folosească bazele, atunci "este dificil să își mențină angajamentul". Prin urmare, Trump amenință că va retrage Statele Unite din NATO.

Deocamdată, într-un efort de a destinde tensiunile, prim-ministrul britanic Keir Starmer a organizat un summit cu aliații pentru a discuta "măsuri diplomatice și politice" care ar putea ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz. "Explorăm toate căile diplomatice disponibile", a spus Starmer, "dar trebuie să fiu sincer cu oamenii: acest lucru nu va fi ușor".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA