UE ar primi Marea Britanie cu brațele deschise, dacă ar decide să se întoarcă pe piața unică

UE ar primi Marea Britanie „cu brațele deschise”, dacă aceasta ar decide să se întoarcă pe piața unică a blocului, a declarat, marți, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot.

Declarația vine în contextul în care Londra face presiuni tot mai intense pentru o resetare a relațiilor cu UE.

Declarațiile lui Jean-Noel Barrot, făcute în cadrul unui eveniment la Berlin alături de ministrul german de externe, Johann Wadephul, vin după ce ministrul britanic de finanțe, Rachel Reeves, a afirmat marți că Marea Britanie este pregătită să se alinieze la multe dintre normele comerciale ale UE pentru a genera creștere economică.

„Priviți-i pe prietenii noștri britanici, Regatul Unit, care au vorbit despre o resetare, care vorbesc acum despre aliniere, iar unii dintre ei menționează termenul de uniuni vamale. Așadar, să le spunem prietenilor noștri britanici că, dacă sunt gata să revină pe piața unică, cu toate privilegiile și obligațiile asociate, vor fi întâmpinați cu brațele deschise”, a declarat Jean-Noel Barrot.

Guvernul laburist al premierului britanic Keir Starmer a devenit din ce în ce mai vocal cu privire la costurile economice ale Brexitului, care a fost pus în aplicare de către administrația conservatoare anterioară în 2020, în urma unui referendum din 2016. Cu toate acestea, acesta a exclus reîntoarcerea în piața unică sau aderarea la o uniune vamală.

