UE discută despre deschiderea negocierilor oficiale de aderare a Moldovei și Ucrainei

Miniștrii de externe ai celor 27 de state membre ale UE discută luni despre deschiderea negocierilor oficiale de aderare a Ucrainei și Moldovei, acum că Ungaria și-a ridicat veto-ul în cazul Kievului.

De asemenea, vor evalua dacă există o majoritate suficientă în rândul statelor membre pentru a interzice comerțul cu așezările israeliene din Cisiordania în întreaga Uniune Europeană.

Reuniunea, care va avea loc la Luxemburg în ajunul summitului liderilor de săptămâna viitoare de la Bruxelles, va servi și ca forum pentru diplomații europeni pentru a aborda aspectele de politică externă și securitate ale relațiilor UE cu China, scrie El Periodico.

În plus, se așteaptă ca aceștia să aprobe o nouă listă de persoane sancționate pentru legătura lor cu invazia Ucrainei.

Această reuniune a Consiliului Afaceri Externe (CAE) va începe cu un mic dejun informal cu ministrul armean de Externe, Ararat Mirzoian, în cadrul căruia miniștrii vor analiza rezultatele recentelor alegeri din Armenia, în care Nikol Pașinian a fost reales în funcția de prim-ministru, și vor discuta despre modalitățile de consolidare a rezistenței și securității Armeniei în fața presiunii economice rusești.

În sesiunea dedicată Ucrainei - care va include participarea virtuală a șefului diplomației sale, Andri Sibiha - cele 27 de state membre își vor concentra eforturile pe finalizarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, care include noi măsuri împotriva flotei fantomă de nave pe care Rusia o folosește pentru a eluda sancțiunile.

De asemenea, se așteaptă ca acestea să convină mai repede asupra unor noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități, inclusiv 54 de persoane pentru subminarea integrității teritoriale a Ucrainei, 16 desemnări în cadrul Regimului Drepturilor Omului legate de moartea liderului opoziției, Aleksei Navalnîi, și alte 11 pentru amenințări hibride, potrivit unor surse diplomatice.

Însă cea mai importantă problemă va fi reprezentată de discuțiile pentru deschiderea formală a primului set de capitole din negocierile de aderare atât pentru Kiev, cât și pentru Chișinău, cu trei conferințe interguvernamentale succesive după reuniunea Consiliului UE pentru procesul de integrare cu Muntenegru, Ucraina și Moldova.

Miniștrii vor încerca, de asemenea, să operaționalizeze cele 6,6 miliarde de euro din Fondul European de Sprijin pentru Pace (EPF) care fuseseră blocate de Ungaria, cu scopul de a rambursa statelor membre echipamentele militare trimise Ucrainei și, astfel, de a finanța noi capabilități de apărare pentru Kiev.

Situația din Orientul Mijlociu va fi în centrul unei alte dezbateri între miniștri, în special în ceea ce privește starea ostilităților din Iran și regiunea Golfului, și va servi la revizuirea contactelor și coordonarea cu țările partenere.

De asemenea, vor discuta despre sprijinul UE pentru Liban, cu accent pe încheierea iminentă a operațiunilor Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL). Se așteaptă ca miniștrii să ia în considerare propuneri precum desfășurarea unei misiuni europene în Liban sau alocarea a 100 de milioane de euro Forțelor Armate Libaneze în cadrul Fondului European de Sprijin pentru Pace (EPF).

Totuși, problemele legate de Israel și Palestina vor atrage cea mai mare atenție, deoarece miniștrii intenționează să analizeze o propunere de interzicere sau limitare a comerțului cu așezările israeliene ilegale din Cisiordania, un punct care generează o diviziune juridică și politică semnificativă, potrivit altor surse diplomatice.

Controversa constă în temeiul juridic al măsurii: dacă va fi procesată în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună (PESC), decizia ar necesita unanimitate între cele 27 de state membre, în timp ce dacă va fi considerată o măsură de politică comercială, ar putea fi aprobată cu majoritate calificată. În paralel, miniștrii vor evalua posibilitatea adăugării miniștrilor israelieni Itamar Ben Gvir și Bezalel Smotrich pe lista de sancțiuni, deși surse diplomatice admit că există puține șanse ca acest punct să obțină consensul necesar luni, deoarece Republica Cehă, Bulgaria și Ungaria se opun.

Pentru a încheia Consiliul Economic și Social al UE (CEE), miniștrii se vor concentra pe aspectele de politică externă și securitate ale relațiilor UE-China, precum și pe dependența industriei de apărare de actorii chinezi și de lanțurile de aprovizionare ale industriei de apărare și dependența acestora de China.

De asemenea, se așteaptă ca aceștia să abordeze rapoartele de informații ale Uniunii Europene care indică că Beijingul a antrenat soldați ruși, dintre care unii au fost ulterior detașați pe front în Ucraina, potrivit unor oficiali de rang înalt din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).

Conform acelorași surse, antrenamentul a avut loc la mai multe unități de pe teritoriul chinez și a implicat "sute" de soldați ruși, dintre care unii ar fi ajuns să lupte în invazia Ucrainei, "împotriva intereselor colective" ale Uniunii Europene.

Întâlnirea are loc într-un moment în care eficacitatea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) este dezbătută, deoarece țări precum Franța și-au exprimat nemulțumirea cu privire la funcționarea diplomației europene, în timp ce alte state membre recunosc dificultățile cu care se confruntă Kallas în rolul său.

Potrivit unor surse diplomatice care au declarat pentru "Europa Press", printre aceste dificultați se numără limitările care decurg din unanimitate, adică cerința ca toate cele 27 de state membre să fie de acord asupra unei singure poziții. Alte provocări includ împărțirea puterilor între instituțiile europene și contextul internațional actual, marcat de un partener transatlantic, Statele Unite, cu care nu mai există înțelegerea de acum câțiva ani.

Kallas s-a confruntat cu critici în ultimele luni pentru accentul puternic pus pe răspunsul european la invazia Rusiei în Ucraina, în timp ce unele state membre au pus la îndoială lipsa sa de inițiativă în alte domenii, cum ar fi Orientul Mijlociu, pe fondul dezbaterii continue despre rolul serviciului diplomatic al UE.

Vineri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut activitatea Înaltului Reprezentant, argumentând că SEAE face parte din instituțiile care implementează politicile UE și, prin urmare, o sprijină, așa cum a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, la o conferință de presă de la Bruxelles.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA