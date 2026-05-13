UE interzice importurile de carne din Brazilia începând cu 3 septembrie

Uniunea Europeană a decis să interzică importurile de carne și alte produse de origine animală din Brazilia începând cu 3 septembrie, din cauza utilizării antimicrobienelor pentru a stimula creșterea animalelor.

Decizia a fost luată marți de un comitet compus din experți din statele membre ale UE, potrivit Euronews.com.

Măsura reprezintă un pas deosebit de delicat, deoarece vine la doar câteva săptămâni după intrarea provizorie în vigoare, la 1 mai, a acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR, blocul comercial format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay.

Acordul comercial, care vizează liberalizarea comerțului agricol dintre Europa și America Latină, continuă să stârnească proteste puternice în rândul fermierilor europeni. Asociațiile agricole se tem că standardele diferite de producție și sanitare ar putea crea o concurență neloială în favoarea produselor sud-americane.

Potrivit unor surse diplomatice europene, votul experților din statele membre a fost unanim. Brazilia devine astfel prima țară eliminată de pe lista statelor considerate conforme cu restricțiile europene privind utilizarea antimicrobienelor la animalele destinate producției alimentare.

Lista actualizată a țărilor terțe autorizate să exporte animale și produse de origine animală pe piața europeană va fi adoptată oficial în zilele următoare.

Comisia Europeană a reiterat că acordul comercial cu MERCOSUR nu modifică în niciun fel standardele sanitare și fitosanitare ale UE. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Eva Hrncirova, a confirmat că, începând cu 3 septembrie, Brazilia nu va mai putea exporta către UE produse precum bovine, cai, păsări de curte, ouă, produse de acvacultură și miere.

"Acordurile comerciale nu ne schimbă regulile", a declarat Hrncirova, subliniind că atât fermierii europeni cât și exportatorii din țări terțe trebuie să respecte aceleași standarde sanitare impuse de UE.

Bruxelles a subliniat de asemenea că a inclus măsuri specifice în acordul MERCOSUR pentru a proteja sectorul agricol european. Acestea includ mecanisme de monitorizare pentru a identifica orice dezechilibre de piață cauzate de creșteri excesive ale importurilor, precum și cote limitate pentru produse considerate sensibile, cum ar fi carnea și păsările de curte.

UE a clarificat, însă că interdicția poate fi ridicată, dacă Brazilia demonstrează respectarea deplină a standardelor europene privind siguranța alimentară și utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor. În acest caz, Brazilia va putea beneficia din nou de concesiile tarifare prevăzute de acordul comercial MERCOSUR.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA