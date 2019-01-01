UK:Rusia "vizează fără încetare” infrastructura critică și democrația - șefa spionajului cibernetic

Anne Keast-Butler, șefa spionajului cibernetic din Marea Britanie vorbește de amenințările cu care se confruntă Marea Britanie și măsurile pe care le consideră necesare pentru a le combate.

În fragmente din discursul său publicate de BBC miercuri, Keast-Butler critică Rusia pentru că „vizează infrastructura critică, procesele democratice, lanțurile de aprovizionare și încrederea publică”.

Rusia a fost acuzată de o serie de comploturi și acțiuni de spionaj pe teritoriul britanic și, mai recent, de purtarea unui „război hibrid” nedeclarat împotriva Marii Britanii și a altor țări NATO. Kremlinul a negat acuzațiile.

Keast-Butler spune că GCHQ lucrează pentru a respinge atacurile cibernetice și a contracara „tentative de sabotaj și asasinat nechibzuite”.

„În fața unei astfel de agresiuni și haos, GCHQ lucrează fără încetare cu partenerii din domeniul serviciilor de informații și al apărării pentru a degrada și reduce amenințarea rusească”.

Kremlinul, care neagă responsabilitatea, a fost acuzat de uciderea fostului ofițer KGB Alexander Litvinenko, otrăvit cu poloniu radioactiv strecurat în ceaiul său într-un hotel din Londra, în 2006.

De asemenea, Kremlinul a fost acuzat de tentativa de asasinare a unui fost ofițer de informații militare ruse, Sergei Skripal, la Salisbury, în 2018, folosind agentul neurotoxic letal noviciok întins pe clanța ușii de la intrare.

Mai recent, după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, Moscova a fost acuzată că poartă un „război hibrid” împotriva țărilor occidentale.

„În timp ce rămânem fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina, Putin dă înapoi pe câmpul de luptă”.



Sute de așa-numite nave rusești ale „flotei din umbră” au intrat, de asemenea, în apele Regatului Unit de când prim-ministrul a amenințat că le va intercepta la începutul acestui an, potrivit unei analize BBC Verify.

În ceea ce privește China, țara este acum o superputere științifică și tehnologică cu capabilități sofisticate „în cadrul agențiilor lor de informații, cibernetice și militare”.

În ceea ce privește progresele globale în domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei, spune ea, există o fereastră din ce în ce mai restrânsă pentru Regatul Unit și aliații săi de a rămâne în frunte. Ea caracterizează acest lucru ca fiind o schimbare a „pământului de sub picioarele noastre”.

Ea consideră colaborarea cu industria tehnologică, mediul academic și chiar publicul ca fiind esențială pentru a fi la curent cu progresele în domeniul securității cibernetice.



GCHQ își petrece o mare parte din timp combatând rețelele criminale organizate care vizează firmele britanice vulnerabile cu atacuri de phishing și ransomware.

Adoptând sintagma „de la sălile de consiliu în sufragerii”, Keast-Butler îndeamnă pe toată lumea să își asigure propria securitate cibernetică.

„Acest lucru înseamnă luarea unor măsuri importante acum pentru a schimba parolele pentru cheile de acces, iar pentru societate în general, înseamnă integrarea securității în noile tehnologii, protejarea lanțurilor de aprovizionare și creșterea urgenței securității cibernetice”.



GCHQ (Sediul Central al Comunicațiilor Guvernamentale) este cea mai mare dintre cele trei agenții de spionaj din Marea Britanie, celelalte fiind Serviciul de Securitate (MI5) și Serviciul Secret de Informații (MI6).

