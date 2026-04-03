Ultima livrare de kerosen pentru Europa - pe 9 aprilie. Risc de anulare a zborurilor în această vară

Nava petrolieră "Rong Lin Wan", un gigant al mărilor, cu o lungime de 250 de metri, navighează în prezent de-a lungul coastei Africii de Vest, informează Correire della Sera.

Când va acosta în portul din Rotterdam, în Olanda, la sfârșitul după-amiezii zilei de 9 aprilie, va fi ultima navă încărcată cu combustibil pentru aviație, care va părăsi Golful Persic cu destinația Europa. După ce a plecat din Mina Al Ahmadi (Kuweit) pe 26 februarie, inițial cu destinația Malta, potrivit Marine Traffic, a ajuns exact la timp pentru a trece prin Strâmtoarea Ormuz înainte de blocarea ei de către Iran. După aceea, nu va mai sosi combustibil pentru avioane din Orientul Mijlociu pentru transportatorii europeni.

"Conform proiecțiilor noastre, până la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, vom avea la dispoziție jumătate din kerosenul necesar în Europa", a declarat șeful operațiunilor uneia dintre cele mai mari companii aeriene pentru "Corriere della Sera". "Am putea câștiga trei până la cinci săptămâni folosind o parte din rezervele noastre strategice și amânând operațiunile de curățare a rafinăriei, care au loc de obicei primăvara. Dar nu va fi suficient".

Una dintre cele mai semnificative consecințe ale războiului dintre SUA, Israel și Iran afectează transportul aerian. Europa nu importă cantități mari de țiței din Golf, dar aproximativ jumătate din combustibilul pentru avioane din aeroporturile europene provine de la rafinăriile din Strâmtoarea Ormuz, conform unei analize a documentelor oficiale. O altă sursă semnificativă este India, dar, odată cu criza care a lovit cel mai puternic Asia de Sud-Est, petrolierele își direcționează acum traficul spre Est, unde companiile au marje de profit mai mari.

Europa se aprovizionează și din Statele Unite și Africa de Vest, dar acest lucru nu este suficient pentru a umple golul. Conform analizei datelor oficiale realizate de "Corriere della Sera", în 2025, în timp ce Italia producea local 674.000 de barili de combustibil pentru avioane, aceasta consuma aproape dublul acestei cantități (1,3 milioane), importând astfel jumătate din necesarul zilnic. Polonia a trebuit să își procure aproape 97% din kerosen din străinătate, Grecia 82%, iar Spania și Portugalia 70%.

Situația critică nu apare de nicăieri. După cum am relatat în noiembrie, Europa se confruntă cu o scădere a aprovizionării cu kerosen de mai mulți ani. Acest lucru nu se datorează doar închiderii rafinăriilor și scăderii producției locale de combustibil pentru avioane (deoarece este mai puțin profitabilă), ci și reglementărilor de mediu care impun o utilizare mai mare a biocombustibililor (care sunt insuficienți și costă de cinci ori mai mult) și sancțiunilor împotriva Rusiei, care reduc rapid disponibilitatea.

Potrivit firmei de analiză Vortexa, importurile de combustibil pentru avioane în Europa au scăzut la 420.000 de barili pe zi, în scădere cu 40% față de săptămâna precedentă și cel mai scăzut nivel din martie 2022, la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina și blocada energetică impusă prin sancțiuni. Între timp, stocurile de la instalația de depozitare independentă Amsterdam-Rotterdam-Anvers, un centru comercial pentru petrol, sunt deja sub media perioadei, potrivit Insights Global.

"Înlocuirea acestor volume va fi extrem de dificilă, mai ales că furnizorii alternativi tradiționali - cum ar fi Coreea de Sud și China - introduc restricții la export pentru a-și proteja piețele interne, având în vedere că peste 50% din țițeiul care tranzitează Strâmtoarea Ormuz se îndreaptă spre Asia de Est", argumentează George Shaw de la Kpler. "Acest lucru provoacă fluctuații puternice pe piața din Singapore și determină navele încărcate să se abată de la rutele europene pentru a exploata oportunități cu valoare mai mare în alte părți".

"Toate companiile aeriene lucrează la un plan de urgență în cazul în care nu există suficient combustibil pe aeroporturi pentru toată lumea sau dacă acesta se termină", afirmă un director general. "Calculul este simplu: nu poți opera același număr de zboruri fără aceeași cantitate de combustibil pentru avioane. Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă în aprilie, vom vedea sute de avioane la sol și mii de zboruri vor trebui anulate". Lufthansa, printre alte scenarii, ia în considerare să lase la sol 20-40 de avioane.Nu este vorba doar de cantitate, ci și de preț. În ultimele zile, o tonă de kerosen a ajuns la aproape 1.800 de dolari, mai mult decât dublul prețului de la sfârșitul lunii februarie.

Situația este agravată și de faptul că mulți transportatori au făcut achiziții în avans - și la prețuri controlate - de combustibil pentru avioane, dar și-au bazat acordurile pe costul țițeiului. Ceea ce a crescut și mai mult este "crack spread", adică marja de rafinare, care nu este inclusă în contracte și, prin urmare, este suportată în întregime de transportatori.

Cea mai mare îngrijorare pentru directorii companiilor aeriene europene se referă la sezonul de vară. Dacă situația nu se rezolvă curând, riscul este ca între iunie și septembrie - când traficul și veniturile ating vârful - să existe o penurie care va forța reducerea operațiunilor, în special pe aeroporturile turistice și pe insule, care sunt mai greu de reaprovizionat. Și chiar dacă Ormuz s-ar redeschide în curând, o redresare completă ar dura săptămâni sau luni. Printre măsuri, în cazurile extreme, se numără reducerea zborurilor pe rutele cu cele mai mari frecvențe zilnice și reducerea operațiunilor către Asia sau pe rute mai lungi.

"Dacă războiul se termină și Strâmtoarea Hormuz se redeschide până la mijlocul sau sfârșitul lunii aprilie, atunci nu există niciun risc pentru aprovizionare", a declarat pentru "Sky News" Michael O'Leary, CEO al Ryanair, principala companie aeriană low-cost din Europa. "Dacă războiul continuă și întreruperile de aprovizionare persistă, credem că există un risc real ca o parte limitată - poate 10%, 20% sau 25% - din aprovizionarea noastră să fie în pericol între mai și iunie"

.Olivier Jankovec, directorul general al ACI Europe, asociația care reprezintă aeroporturile continentului, oferă asigurări. "Sondajul nostru privind aprovizionarea cu combustibil pentru avioane în aeroporturile europene arată că 86% dintre respondenți raportează niveluri ale stocurilor conform celor normale (79%) sau peste normal (7%)". Prin urmare, nu există indicii ale unui risc imediat de penurie sistemică în aeroporturi". Acestea fiind spuse, avertizează Jankovec, "este necesară o anumită prudență" și solicită "o cartografiere cuprinzătoare a producției de combustibil pentru avioane și a capacității de rafinare în raport cu producția reală și planificată".

