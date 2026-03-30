Viktor Orbán a rezolvat și pe asta, Ungaria a devenit un caz special în ceea ce privește demontarea statului de drept. Nu există niciun semn de schimbare, comentează Nepszava.

În cinci state membre ale UE, statul de drept este demontat sistematic și deliberat, relatează The Guardian, citând principala organizație pentru drepturi civile din Europa.În baza datelor de la peste 40 de ONG-uri din 22 de țări, Uniunea Libertăților Civile pentru Europa (Liberties) a subliniat că guvernele Bulgariei, Croației, Ungariei, Italiei și Slovaciei subminează "în mod activ" statul de drept.

Potrivit raportului organizației pe 2026, publicat luni, sub conducerea guvernul lui Robert Fico, statul de drept s-a deteriorat în toate domeniile: în sistemul judiciar, în lupta împotriva corupției, în libertatea presei, precum și în modul în care ONG-urile pot trage guvernul la răspundere. Situația este la fel de gravă și în Bulgaria. Ungaria, care urmează să organizeze alegeri parlamentare pe 12 aprilie 2026, rămâne un caz special, cu legi și procese politice din ce în ce mai regresive, fără niciun semn de schimbare.

În alte țări, imaginea este mai nuanțată. Raportul menționează că, deși statul de drept se deteriorează în anumite domenii din Belgia, Danemarca, Franța, Germania și Suedia, acest aspect nu face parte dintr-o politică guvernamentală conștientă și cuprinzătoare.

Potrivit raportului, instrumentele UE pentru gestionarea deteriorării statului de drept sunt în mare parte ineficiente: majoritatea statelor membre primesc recomandări de la Comisia Europeană de ani de zile, dar acestea nu au dus aproape deloc la acțiuni concrete.

De asemenea, raportul menționează că legile restrictive sunt tot mai multe, iar sancțiunile pentru participarea la demonstrații interzise sunt tot mai dure. Acest lucru poate fi observat și în Ungaria: evenimentele „Pride” au fost interzise, ​​iar împotriva organizatorilor, inclusiv a primarului din Budapesta, au fost demarate procedurile legale.

Concluzia studiului este că 93% din recomandările cuprinse în raportul Comisiei Europene pe 2025 privind statul de drept au fost deja incluse și în rapoartele anterioare, adesea fără modificări, în timp ce numărul de noi recomandări a fost înjumătățit față de 2024.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA