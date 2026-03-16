Márton Attila este membru al Egyenlőbb Erdélyért / Mișcarea pentru o Transilvanie mai Echitabilă, o inițiativă civică ce pledează pentru valori democratice, echitate și transparență – în special în chestiuni sensibile precum relația Budapestei cu comunitățile maghiare din afara granițelor. De profesie doctor în științe și cercetător afiliat Universității din Debrecen, el și-a asumat - într-o discuție cu Ruxandra Hurezean pentru PressHub - o dublă ipostază: aceea de om de știință obișnuit să explice mecanisme (instituții, rețele de putere, efecte sistemice), dar și pe cea de activist în zona civică.

Temele importante ale discuției: De ce scrutinul din e „decisiv”: nu doar un vot, ci un referendum asupra modelului OrbánUngaria este acum un sistem puternic centralizat, în care justiția, presa și spațiul civic au fost treptat aduse sub control politic – în acest cadru, alegerile din 12 aprilie devin un test de continuitate sau de schimbare de direcție.

Ascensiunea lui Péter Magyar și a partidului Tisza: tocmai originea lui Magyar (fost „insider”) îi complică lui Orbán strategia clasică de demonizare a opoziției ca „liberală”.

Miza geopolitică: un eventual eșec Orbán ar slăbi un „agent de blocaj” al UE, dar nu garantează deblocarea totală

Budapesta a fost, după 2022, un factor-cheie de frânare a unor decizii UE privind Ucraina, iar schimbarea puterii ar reduce influența Kremlinului în UE. Marton avertizează că rolul de „obstrucționist” poate fi preluat de alți lideri (menționează explicit Slovacia).

Chiar dacă opoziția câștigă, „statul capturat” limitează reforma: fără 2/3, resetarea e grea

Intervievatul insistă pe arhitectura instituțională construită în ani (numiri pe mandate lungi, rețele economice, fundații/structuri greu de reformat rapid). Schimbarea politică poate fi reală, dar schimbarea de sistem mult mai lentă, mai ales fără majoritate constituțională.

