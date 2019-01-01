Ungaria trebuie să îndeplinească cele 27 de super-etape pentru atragerea fondurilor UE

"Super-etapele trebuie îndeplinite pentru ca Ungaria să poată accesa fondurile de redresare ale UE", a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Maciej Berestecki, la Bruxelles, potrivit MTI.

Răspunzând la o întrebare în cadrul conferinței de presă zilnice obișnuite a Executivului de la Bruxelles, purtătorul de cuvânt al UE a amintit: misiunea Comisiei Europene responsabilă de fondul de redresare a purtat discuții în Ungaria săptămâna trecută.

În cadrul discuțiilor "am făcut progrese bune cu autoritățile ungare", a spus Maciej Berestecki, care a adăugat: Câteva aspecte mai trebuie clarificate încă în zilele următoare, dar obiectivul este de a finaliza detaliile tehnice rămase cât mai curând posibil pentru ca Ungaria să poată înainta planul său de redresare spre revizuire de către Comisia Europeană la sfârșitul lunii mai.

Purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Paula Pinho, a adăugat, răspunzând la o întrebare, că nu poate confirma încă data exactă a întâlnirii planificate la Bruxelles dintre premierul Péter Magyar și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe tema fondurilor UE.

Ungaria trebuie să îndeplinească cele 27 de super-etape menite să consolideze independența justiției și protejarea intereselor financiare ale UE pentru distribuirea resurselor din Fondul UE pentru sprijinirea redresării economice după pandemia de coronavirus.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA