Uniunea Europeană pregătește reglementări mai dure pentru rețelele sociale

Uniunea Europeană lucrează la reglementări menite să limiteze modelele de afaceri ale rețelelor sociale, pentru a proteja copiii și tinerii, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Numeroasele efecte negative cu care se confruntă copiii și tinerii din cauza expunerii la rețelele sociale nu constituie un accident, "ci rezultatul unor modele de afaceri care tratează atenția copiilor noștri ca pe o marfă", a spus von der Leyen într-un discurs susținut la Copenhaga. Ea a adăugat că UE vizează în mod special TikTok, X și platformele Meta - Instagram și Facebook.

"Adoptăm măsuri împotriva TikTok și a designului său care creează dependență, precum scroll-ul infinit, redarea automată și notificările push. Același lucru este valabil și pentru Meta, deoarece considerăm că Instagram și Facebook nu aplică în mod eficient vârsta minimă de 13 ani", a adăugat șefa Executivului comunitar.

De asemenea, Comisia a inițiat proceduri împotriva platformei X pentru utilizarea instrumentului său de inteligență artificială Grok în crearea de imagini sexuale cu femei și copii. În cursul anului 2026, Comisia va viza "practicile unor structuri dependente și dăunătoare", precum "captarea atenției, contractele complexe și capcanele prin abonamente", a mai declarat von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a susținut și introducerea unor reguli stricte care să interzică accesul la rețelele sociale pentru adolescenții sub o anumită vârstă. "Întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la rețelele sociale, ci dacă rețelele sociale ar trebui să aibă acces la tineri", a subliniat Ursula von der Leyen, citată de REUTERS.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA