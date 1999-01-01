Uniunea Europeană vrea să cumpere produse europene: dar chiar poate să o facă?

Comisia Europeană se pregătește să prezinte un amplu plan de acțiune, „One Europe, One Market”, la summitul UE din martie 2026, axat pe principiul „Buy European”, notează „Euronews” (Italia).

Pe plan politic, ideea este clară: folosirea banilor contribuabililor europeni pentru a sprijini industria continentului. Însă, cadrul economic este mult mai complex.

Foaia de parcurs privind competitivitatea propusă de Ursula von der Leyen, bazată pe rapoartele Draghi și Letta, vizează finalizarea pieței unice a UE până în 2027. De asemenea, prevede să direcționeze achizițiile publice și fondurile industriale către producția din UE în sectoare strategice: apărare, tehnologii curate, semiconductori, produse chimice și industria auto.

Comisia prezintă această strategie ca răspuns al Europei la politica americană „Buy American”. Însă, spre deosebire de Washington, Bruxelles-ul trebuie să reconcilieze interesele a 27 de economii diferite, respectând în același timp regulile OMC și propriile politici comerciale deschise.

O propunere era așteptată înainte de Crăciun, dar a fost retrasă deoarece statele membre nu au reușit să ajungă la un acord. Summitul liderilor a transmis un semnal politic, dar nu a produs noi legi.

Într-un domeniu, însă, există un consens rar întâlnit. Gunnar Wolf, profesor de economie la Universitatea Liberă din Bruxelles și cercetător senior la grupul de experți Bruegel, trasează o linie clară. „Beneficiem de armele americane. Dar aceste achiziții ne fac și vulnerabili la pârghia geopolitică a SUA asupra Europei... în ceea ce privește securitatea strictă, cred că există un argument clar pentru a cumpăra mai mult armament european”. „Autonomia strategică înseamnă producerea de tehnologii în Europa, pentru că altfel se creează dependențe de alți jucători”.

Dar Wolf este mult mai sceptic în ceea ce privește alte sectoare. „Trebuie să fim extrem de precauți pentru a împiedica transformarea acestui lucru într-un pachet de măsuri protecționiste. Dacă vă protejați industria națională fără nicio concurență, în cele din urmă veți obține doar mai puțină inovație, iar acest lucru va fi dăunător pentru creștere”.

Pentru Wolf, succesul nu se măsoară în cota de piață sau în cifrele lanțului de aprovizionare: „Creșterea unor companii noi, interesante și inovatoare, creșterea productivității, creșterea ocupării forței de muncă... asta este, în cele din urmă, ceea ce avem nevoie”.

Alberto Alemanno, profesor de drept la HEC Paris, ne reamintește direct realitatea. „UE nu are nici baza industrială, nici lanțurile de aprovizionare necesare pentru a funcționa singură în majoritatea sectoarelor. O preferință generalizată ar crește costurile pentru industriile din aval”. „O preferință țintită în sectoare cu adevărat strategice este justificabilă, dar numai dacă «strategic» este definită printr-o analiză riguroasă, nu pe baza oportunității politice, așa cum pare a fi cazul acum”.

Diviziunile din cadrul UE sunt deja evidente. Franța dorește reguli stricte privind conținutul local. Germania favorizează un concept mai flexibil de „Made with Europe”, care să includă parteneri comerciali precum Canada, Regatul Unit și Norvegia. Țările mai mici, orientate spre export, se tem că vor trebui să suporte costurile, în timp ce Franța și Germania ar culege majoritatea beneficiilor.

Adevărata tensiune se situează între două grupuri de state, spune Alemanno. „Statele membre mai mici se tem că acest lucru va crește costurile și va aduce beneficii în primul rând economiilor mai mari”.

Fredrik Erixon, directorul Centrului European pentru Economie Politică Internațională, subliniază dificultățile practice, iar evaluarea sa este departe de a fi optimistă. „Nu este atât de simplu să introduci aceste tipuri de restricții... Europa importă, de asemenea, multe componente din alte țări, pe care companiile europene le reutilizează pentru a le exporta pe alte piețe. Dacă introduci o restricție, acest lucru va duce la costuri mai mari. Și va crește, de asemenea, prețul exporturilor europene”.

Exemplul său merge direct la miezul problemei: o companie germană care construiește un parc eolian în Emiratele Arabe Unite, cu componente produse în mai multe țări. Într-un astfel de caz, „preferința europeană” este dificil de definit, mai ales dacă guvernul EAU solicită producție locală pentru a atribui contractul. „Va fi foarte, foarte dificil să definim detaliile precise ale acestui mecanism - adică, să înțelegem cum va putea funcționa”.

Erixon evidențiază, de asemenea, problema aliaților. UE exportă mai multe dintre aceste bunuri decât importă. Dacă Europa exclude Canada, Regatul Unit sau partenerii săi din Mercosur, aceștia ar putea răspunde cu restricții similare, ceea ce ar afecta în special Europa. „Avem nevoie de un fel de sistem de parteneriat de încredere care să însoțească acest lucru și să le permită celor mai apropiați aliați și prieteni ai noștri să participe, pentru a nu-i exclude. Pentru că, dacă am face-o, ar riposta cu măsuri similare împotriva noastră. Și noi am fi cei care ar pierde cel mai mult, deoarece exportăm mai multe dintre aceste bunuri decât importăm”.

Propunerea Comisiei de la mijlocul lunii martie asupra „Buy European” ar trebui să se concentreze pe anumite sectoare strategice, cu praguri gradate ale valorii adăugate a UE, probabil între 60% și 80%, și o excepție pentru „partenerii de încredere” dintre țările aliate.

Nouă state membre, inclusiv Suedia, Finlanda, Irlanda și Estonia, au avertizat deja într-o scrisoare comună că orice preferințe ar trebui utilizate doar ca ultimă soluție, să fie limitate ca durată și să privească sectoare bine definite.

Se pare că s-a ajuns la un acord politic, dar detaliile tehnice nu sunt încă gata.

