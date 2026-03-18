Ursula von der Leyen, așteptată în Australia pentru a încerca să încheie acorduri comerciale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Australia săptămâna viitoare, stârnind speranțe pentru un acord de liber schimb după ani de negocieri. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat miercuri că se va întâlni cu Von der Leyen la Canberra pe 24 martie. Ea va fi în Australia între 23 și 25 martie, însoțită de comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič.

Oficialii sunt așteptați să discute un acord de liber schimb, care rămâne blocat din cauza unor probleme precum accesul la piața europeană pentru carnea de miel și vită australiană. "Aștept cu nerăbdare să o primesc pe președinta Von der Leyen în Australia și să continui negocierile pentru a aprofunda cooperarea noastră", a declarat Albanese într-un comunicat.

China este principala piață pentru exporturile australiene, iar Statele Unite sunt principala sursă de investiții. Oficialii australieni și-au intensificat eforturile de diversificare a piețelor de export agricol după ce o dispută cu Beijingul în 2020 a blocat aceste exporturi timp de mai mulți ani.Uniunea Europeană este al treilea partener comercial bilateral al Australiei și a doua cea mai mare sursă de investiții străine.

Ministrul australian al Comerțului, Don Farrell, a declarat pentru Sky News Australia că un acord cu UE ar aduce Australiei 10 miliarde de dolari australieni (6,1 miliarde de euro) în comerț. Australia indicase anterior că ar putea renunța la taxa pe mașinile de lux pentru vehiculele europene în schimbul unui acces mai mare la piața agricolă a UE.

