Val de căldură cu maxime de până la 45 de grade pune Europa în alertă

Conform Ministerului Sănătății din Italia, zonele roșii — care marți cuprindeau 15 orașe din Italia, iar miercuri șaisprezece, - deja nu mai sunt suficiente, potrivit Corriere della Sera.

Culoarea ar trebui schimbată, poate chiar în negru. Mai ales că în Provence, doi copii au murit blocați în mașini, foarte probabil din cauza căldurii. În Europa Centrală și de Vest, valul de căldură, care se întinde din Portugalia până în Suedia, nu numai că a adus temperaturi cu până la 12 grade peste media perioadei, însă a declanșat alarma în toate țările afectate de aerul arzător din Africa de Nord care a învăluit într-o căldură toridă jumătate din continent. Această fază va continua cel puțin până la sfârșitul lunii.

Experții vorbesc despre un „bloc omega”, amintind de forma literei grecești pe care o ia în tabelele meteorologice fluxul anticiclonului african peste Europa care aduce căldură excesivă în centru, și temperaturi mai scăzute la margini. Acest lucru este confirmat și de situația din zonele interioare ale Anatoliei, în Turcia, de obicei foarte fierbinți și unde în aceste zile de început de vară temperaturile sunt cu până la 4-5 grade sub medie. După a doua cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată, iunie candidează pentru aceeași poziție.

În 2025, potrivit Institutului de Științe Atmosferice și Climă (ISAC-CNR), temperatura medie a fost cu 3,02 grade peste media de referință. Râurile sunt și ele în stare de alarmă maximă.

„Ceea ce se întâmplă în bazinul Po și în toate râurile majore din centrul și nordul Italiei fusese prevăzut”, din cauza ninsorilor limitate din iarnă și a temperaturilor ridicate, relatează Asociația Națională a Consorțiilor de Gestionare a Apelor pentru Irigații (ANBI).

„Însă ne-a luat prin surprindere scăderea rapidă a debitului: într-o săptămână, Po a pierdut 60%.” Consumul de energie electrică este extrem de mare, cu pene de curent în centrul orașelor Torino și Milano.Un studiu publicat luni în revista Nature Climate Change a constatat că Italia, alături de Mexic și Kenya, este țara în care stresul termic a crescut cel mai mult din anii 1970. Diferența este că Mexicul se află la tropice, iar Kenya la ecuator.

Din cauza valului de căldură, Consiliul de Miniștri a reintrodus „posibilitatea ca unii operatori economici să suspende sau să reducă activitatea de muncă, cu acces derogatoriu la indemnizațiile de șomaj”.Inima zonei toride a Europei se află însă în Franța.

Deși Spania, Germania, Belgia și Regatul Unit tânjesc și ele în aceste zile după puțină răcoare, aerul arzător vine din Sahara. În Maroc, temperaturile variază între 39 și 42 de grade Celsius între Casablanca și Rabat, în timp ce zonele din interior ating 44°C.

În Franța, 54 de departamente sunt în prezent în alertă maximă (un record), afectând 38,8 milioane de oameni.

În Spania, termometrele se învârt în jurul valorii de 45°C, în timp ce în Anglia se așteaptă vârfuri de 38-40°C, cu maxime record chiar și la Londra. Oficiul Meteorologic estimează că vor fi depășite maximele din iunie: 35,6 grade Celsius, înregistrate în 1957 și 1976.

În Belgia, există temeri pentru viața păsărilor din orașe: „Temperaturile de pe acoperișuri pot ajunge la 50-60 de grade Celsius”, avertizează biologul Romaine de Jaegere. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în ultimii patru ani în Europa au murit peste 200.000 de oameni din cauze legate de căldură. Luni, în orașul Parma, s-au prezentat la camerele de gardă și centrele de îngrijire urgentă peste o mie de oameni. Treizeci la sută aveau peste 75 de ani.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA