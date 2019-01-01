Vladimir Putin amenință Armenia cu un "scenariu ucrainean"

Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare armene din 7 iunie, Vladimir Putin și Alexander Lukașenko au avertizat Erevanul cu privire la o apropiere de Uniunea Europeană.

Cei doi lideri au invocat conflictul din Ucraina pentru a descuraja Erevanul să se distanțeze de Uniunea Economică Eurasiatică, relatează COURRIER INTERNATIONAL.

Armenia nu a depus încă cererea de aderare la Uniunea Europeană, dar la Moscova, aspirațiile europene ale Erevanului sunt suficiente pentru a readuce la viață un avertisment amenințător: "scenariul ucrainean". În urma summitului Uniunii Economice Eurasiatice de la Astana, din 29 mai, Vladimir Putin a făcut din nou o paralelă între Armenia și Ucraina, relatează "The Moscow Times", înainte de a sublinia avantajele de care se bucură economia armeană datorită apartenenței sale la această uniune vamală condusă de Moscova.

Această organizație, notează serviciul în limba rusă al BBC, permite țării să beneficieze de comerț fără taxe vamale, tratament preferențial pentru lucrătorii migranți și reduceri semnificative la gazele rusești, iar ieșirea din aceasta ar duce la pierderea a cel puțin 14% din PIB în cazul creșterii prețurilor la energie, adaugă cotidianul economic "Vedomosti".

"Nu trebuie să împingeți lucrurile la extrem sau să urmați calea Ucrainei", a declarat președintele rus pe 10 mai, așa cum amintește "Komsomolskaia Pravda". "Toate acestea au dus apoi la lovitura de stat, la evenimentele din Crimeea și la izbucnirea ostilităților", a insistat Putin, potrivit tabloidului rus.

"Aceasta este o problemă crucială!"

Două zile mai târziu, Alexandr Lukașenko a reiterat același avertisment, în termeni abia voalați. "Armenii trebuie să fie foarte atenți să nu repete ce s-a întâmplat în Ucraina", a sfătuit președintele belarus poporul armean, potrivit agenției de știri de stat belaruse Belta. "Vă amintiți. Armenii tocmai au ieșit dintr-un război; nu ar trebui să se afle într-o situație critică din cauza asta". Lukașenko susține că "totul a început exact la fel în Ucraina" și acuză autoritățile de la Erevan că exploatează problema europeană în scopuri electorale.

Prețul rupturii

Astfel, cu șase zile înainte de votul care ar putea "determina cursul țării timp de decenii", așa cum subliniază BBC, Moscova cere ca Erevanul să aleagă între Rusia și Occident.

Totuși, la Erevan, prim-ministrul Nikol Pașinian încearcă să evite o confruntare frontală. Citat de agenția de știri armeană Armenpress, el susține că țara sa continuă să acorde "o mare importanță" relațiilor sale cu Rusia, despre care consideră că au intrat într-o fază de "transformare pozitivă". El subliniază, însă, că un referendum ar fi "ilogic" atâta timp cât țara sa nu a depus oficial cererea de aderare la UE, relatează site-ul de știri armean News.am.

Pe lângă referirea la Ucraina, Moscova subliniază în principal costul unei astfel de rupturi. "Armenia Today", o publicație armeană independentă, enumeră restricții recente care vizează florile, băuturile alcoolice, apa minerală și căpșunile armenești. Viceprim-ministrul rus, Alexei Overchuk, avertizează că apartenența la UE ar putea priva Erevanul de avantajele sale vamale și ar putea determina creșterea vertiginosă a prețurilor la gaze și electricitate.

