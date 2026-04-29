Von der Leyen spune că noi resurse proprii sunt indispensabile pentru viitorul buget multianual

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen spune că trebuie investit mai mult în noile priorități, precum apărarea, menținând în același timp finanțarea priorităților tradiționale ale UE: politica agriccolă și cea de coeziune.

Următorul buget al UE este esențial pentru agenda privind competitivitatea, dar europenii trebuie să fie ”lucizi” în privința ecuației bugetare, în condițiile în care, începând cu 2028, UE va începe rambursarea NextGenerationEU, a declarat miercuri în plenul Parlamentului European șefa Comisiei Ursula von der Leyen.

”Trebuie să investim mai mult în noile noastre priorități: competitivitatea europeană, apărarea, securitatea etc.; dorim să menținem finanțarea priorităților de lungă durată ale UE: Politica Agricolă Comună - PAC, politica de coeziune”, a spus von der Leyen.

Cum statele membre doresc să fie ținute sub control contribuțiile naționale, noile resurse proprii sunt indispensabile.

”Fără acestea, alegerea este dură: contribuții naționale mai mari sau o capacitate de cheltuieli mai redusă. Cu alte cuvinte, mai puțină Europă exact acolo unde Europa trebuie să facă mai mult. De aceea, Comisia a propus un pachet cuprinzător de noi resurse proprii. Un pachet diversificat, legat de politicile Uniunii și capabil să genereze venituri stabile în timp. Aceasta este singura modalitate credibilă de a corela prioritățile Europei cu mijloacele de care dispune”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

Parlamentul European și-a stabilit marți poziția pentru negocierile cu statele membre cu privire la structura și principalele sume aferente cadrului financiar multianual (CFM) 2028-2034.

Deputații europeni propun o majorare cu circa 10% a cifrelor prevăzute în propunerea Comisiei Europene din iulie 2025.



Deputații sprijină abordarea de tip „pachet” propusă de Comisie și subliniază și subliniază că, odată cu adoptarea noului CFM, ar trebui adoptate și noi surse de venituri, care să genereze anual circa 60 de miliarde de euro.

Dacă unele propuneri nu vor fi acceptate, deputații propun câteva alternative, precum: un impozit pe serviciile digitale, un impozit pe jocurile de noroc online, extinderea mecanismului de ajutare a emisiilor de dioxid de carbon la frontieră (CBAM) sau un impozit pe câștigurile de capital obținute din criptoactive.