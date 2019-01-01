Vucici provoacă UE din China și apără axa economică alături de Xi Jinping

Președintele sârb Aleksandar Vucici a adoptat un ton critic față de Uniunea Europeană în timpul unei vizite la președintele chinez Xi Jinping.

Liderul de la Belgrad a denunțat presupusele încercări ale Bruxelles-ului de a-l împiedica să cultive relații cu cel mai mare investitor străin al țării sale, relatează Euronews.

La sosirea la Beijing, Vucici a acuzat UE că încearcă "să dicteze" politica diplomatică sârbă, îndemnându-l să se abțină de la discuții directe cu Kremlinul. "Ar fi mai bine dacă mi-ar da direct o listă de dorințe cu cine pot și cu cine nu pot vorbi", a spus el într-o conferință de presă.

"Atunci, pentru ce avem nevoie de un președinte? Pentru ce avem nevoie de un guvern? Serbia este un stat autonom, suveran și independent și va continua să acționeze conform propriilor interese".

Xi a vizitat Serbia în 2024 pentru a celebra acordul de liber schimb dintre cele două țări. China este cel mai mare investitor străin al Belgradului și, în baza acordului, a fost de acord să reducă drastic tarifele pentru aproape toate importurile sârbe în următorul deceniu.Țara este candidată la aderarea la UE din 2009, dar legăturile regimului Vucici cu Beijingul reprezintă o sursă majoră de fricțiuni în procesul de integrare. Bruxelles-ul este îngrijorat de perspectiva admiterii unui stat mai strâns legat de China decât orice alt guvern al UE.

Acordul de liber schimb din 2024 a venit exact în momentul în care UE încerca să crească presiunea asupra importurilor de vehicule electrice chinezești pentru a proteja piața internă a blocului comunitar. Acest efort s-a intensificat și mai mult în ultimii doi ani.Călătoria lui Vucici în China vine după o serie de vizite de profil înalt la Xi, inclusiv cea a președintelui american Donald Trump, urmată de cea a președintelui rus Vladimir Putin.

Discuțiile dintre Xi și Trump au avut ca scop atenuarea tensiunilor comerciale dintre Beijing și Washington, care escaladaseră de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump la Casa Albă.

După vizită, a fost anunțată crearea unui consiliu comercial pentru a facilita "un acord-cadru pentru reducerea reciprocă a tarifelor la produse de valoare egală", care ar putea reduce sau elimina tarifele la produse în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari.

Vizita lui Putin s-a încheiat, însă, cu semnarea unei declarații comune privind consolidarea cooperării militare. Aceasta este o lovitură dată speranțelor europene de a convinge China să reducă sprijinul acordat Kremlinului în invazia sa la scară largă în Ucraina. Xi l-a primit pe Putin ca pe un "prieten drag", iar acordul semnat de cei doi lideri subliniază legătura "de nezdruncinat" dintre țările lor și promite să mențină "bună vecinătate și cooperare prietenoasă".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA