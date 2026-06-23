Zece ani mai târziu, impactul economic al Brexitului devine din ce în ce mai evident

La scurt timp după ce Marea Britanie a părăsit UE în 2020, o companie cu sediul în Bristol, numită Eskimo, a început să vândă un nou tip de radiator electric de înaltă modă și eficient energetic, bazat pe o tehnologie nouă dezvoltată de cadre universitare din oraș.

Aceștia plănuiau să le trimită prin Europa folosind Tunelul Canalului Mânecii.

A fost un produs oportun, având în vedere ambițiile ecologice ale Europei, iar cu comenzile în flux continuu, fabrica din Birmingham a continuat să funcționeze.

Șeful Phil Ward a declarat pentru BBC că startup-ul său a continuat să crească, dar că, în opinia sa, ar fi putut fi mult mai bine fără ceea ce el numește „efectul Brexitului lung”: în 2020, 40% din exporturile sale au mers către Uniunea Europeană, iar până în 2025 erau doar 5%.

Acordul post-Brexit convenit cu UE de către prim-ministrul de atunci, Boris Johnson, în decembrie 2020 a garantat zero tarife la exporturile către UE, dar Ward spune că, în ciuda acestui fapt, birocrația și documentele care nu erau direct legate de tarife au fost suficiente pentru a crea întârzieri, costuri și așteptarea unor probleme pentru potențialii clienți.

Eskimo a reușit să exporte unele bunuri către agenți din Franța, dar a încetat complet să vândă direct către consumatorii europeni. O extindere planificată în Germania a eșuat.

Și, așa cum a descoperit Eskimo când a încercat să exporte suporturi pentru prosoape în Australia și Noua Zeelandă, ambele țări respectă standardele internaționale de siguranță, care sunt puternic influențate de marcajul CE al UE.

Acest lucru este important deoarece un potențial beneficiu teoretic al Brexitului ar fi că ar permite autorităților de reglementare din Marea Britanie să nu respecte reglementările de siguranță ale UE și să adopte o abordare mai pro-inovație, mai puțin reglementatoare, pentru invențiile de înaltă tehnologie.

Experiența Eskimo este un exemplu al unei tendințe mai ample reflectate în cifrele exporturilor. Observatorul de Politici Comerciale din Regatul Unit de la Universitatea Sussex a calculat o reducere rapidă de 26% a diferitelor tipuri de exporturi din Regatul Unit până în 2023, în timp ce un nou studiu al Școlii de Afaceri a Universității Aston, care utilizează cinci ani de date comerciale mai detaliate, concluzionează o pierdere de 53,8% a tipurilor de exporturi și de 31,5% a importurilor.

Aceste cifre pentru „varietățile comerciale” se referă la numărul de produse trimise către diferite țări ale UE.

În urmă cu un deceniu, mulți economiști susțineau că Regatul Unit va suferi daune economice pe termen lung prin ieșirea din UE, iar mulți cred că daunele s-au produs deja.

Dar pentru a lua această decizie, trebuie comparat ceea ce s-a întâmplat cu ceea ce s-ar fi putut întâmpla altfel dacă nu ar fi existat Brexitul, iar acest lucru este o chestiune de metodă și de statistică.

Trebuie ținut cont de faptul că perioada de după Brexit a fost o perioadă de fluxuri globale uriașe. Pandemia care a lovit în primăvara anului 2020, războiul din Ucraina care a început doi ani mai târziu și, mai recent, șocul prețurilor la energie declanșat de conflictul din Iran, toate acestea trebuie luate în considerare.

La fel și întrebarea dacă Regatul Unit fără Brexit ar fi ținut pasul cu boom-ul tehnologic din Silicon Valley din ultimii ani în măsura în care a făcut-o Marea Britanie după Brexit.

Consensul clar al economiștilor care fac calculele spune că au luat în considerare tulburările globale atunci când au evaluat impactul Brexitului. Alții pun la îndoială metodele lor și amploarea impactului Brexitului.

Unele dintre cele mai negative predicții din 2016, inclusiv cele care spuneau că Regatul Unit ar putea experimenta o lovitură în stilul Marii Depresiuni, s-au dovedit excesiv de pesimiste. Oricare ar fi fost lovitura economică, aceasta nu a fost suficient de bruscă pentru a provoca o recesiune instantanee.

Însă cei care cred că Regatul Unit a suferit daune economice pe termen lung prin ieșirea din UE spun că lovitura nu a fost mai puțin profundă.

„Între economiști nu există prea multe dezbateri, dar totuși există printre specialiștii în politici publice. Experții au avut dreptate. A fost, dacă e să zicem, mai rău decât credeam, dar ne-a luat mai mult timp să ajungem acolo”, spune Nick Bloom, profesor la Universitatea Stanford din Marea Britanie și autorul unuia dintre cele mai importante studii recente majore care utilizează date ale Băncii Angliei.

Lucrarea sa se numără printre zeci de lucrări academice de economie care au analizat cantități vaste de date pentru a încerca să evalueze ce efect a avut Brexitul asupra economiei Regatului Unit.

Comerțul cu Europa

Comerțul Regatului Unit cu Europa a fost pe o tendință ascendentă înainte de 2016. Dar cifrele oficiale arată că, comparativ cu 2019, exporturile Regatului Unit către UE au scăzut cu 14% în 2025, iar importurile au scăzut cu 10%.

Și acestea s-au înrăutățit. Anul trecut, 2025, a fost cel mai prost an pentru volumele de export de bunuri ale Regatului Unit către UE din acest secol, cu excepția unui an în mijlocul crizei financiare.

Experții de la Niesr calculează că exporturile au fost cu 16,9% mai mici, iar importurile cu 16,1% mai mici decât ceea ce s-ar fi putut aștepta pe baza tendințelor pozitive de dinainte de 2016. Centrul pentru Reformă Europeană folosește o metodă diferită, încercând să ia în considerare ce s-ar fi putut întâmpla dacă Regatul Unit nu ar fi fost exclus dintr-o creștere mai recentă a comerțului intra-UE, ceea ce a dus la o scădere a comerțului cu bunuri de 16% la exporturi și 14% la importuri. Există cercetări și în alte țări europene care sugerează scăderi similare ale comerțului lor cu Regatul Unit.

Majoritatea studiilor au concluzii similare, dar folosind cifre comerciale brute, deci fără a lua în considerare creșterile inflaționiste semnificative, se observă o creștere de 4% în termeni monetari din 2019 a exporturilor de bunuri din Regatul Unit către UE, lucru folosit de unii analiști pentru a susține că a existat un impact minim.

Boom-ul comerțului cu servicii

Un domeniu care a avut performanțe mai puternice din 2016 este cel al serviciilor, care reprezintă peste 80% din producția economică totală a Regatului Unit. Exporturile din sectorul serviciilor din Regatul Unit către UE au crescut cu 57% în ultimul deceniu, determinate de o categorie care include contabilitate, servicii juridice și consultanță. Exporturile de servicii din afara UE au crescut cu 49%. Importurile din UE au crescut cu 35% în același timp și cu 60% din afara UE.

De asemenea, este adevărat că a existat o explozie a serviciilor în lumea avansată, iar unii susțin că Marea Britanie s-ar fi putut descurca și mai bine fără Brexit. Dar, în orice caz, serviciile financiare au rămas în mod clar într-o formă mai sănătoasă decât cele mai slabe proiecții din timpul referendumului.

Investiții

Investițiile realizate de întreprinderi au fost semnificativ mai mici decât ceea ce ar fi putut continua după Brexit, potrivit a două studii. Fostul economist independent al Băncii Angliei, Jonathan Haskel, calculează o reducere de 29 de miliarde de lire sterline sau 1,3% a dimensiunii economiei din cauza investițiilor mai mici decât s-ar fi așteptat din 2016.



Investițiile s-au stabilizat în termeni reali imediat după 2016 și au avut performanțe semnificativ mai slabe decât diverse măsuri ale tendințelor pe termen lung ale Regatului Unit și comparații cu alte țări. Ultimul calcul al profesorului Haskel indică un deficit de 13% față de tendința de dinaintea referendumului din perioada 1997-2016.

Folosind metode diferite, Institutul Național de Cercetări Economice și Sociale și cel mai important organism de cercetare economică din SUA, NBER, constată că investițiile de afaceri din Regatul Unit au scăzut cu 12-13% față de nivelul în care ar fi fost, comparativ cu un coș reprezentativ de economii avansate.

Multe dintre aceste descoperiri prevăd șocul energetic din 2022 și atribuie impactul incertitudinii din primii ani de după Brexit. Ultimele analize arată că Regatul Unit este încă în urma majorității G7, dar a depășit Germania după lovitura adusă economiei sale de criza energetică din 2022.

Moneda

Cel mai vizibil semn al șocului economic a fost scăderea valorii lirei sterline în minutele și apoi anii de după referendum. Acest lucru face ca importurile și călătoriile să fie mai scumpe și face ca activele Regatului Unit să valoreze mai puțin în lume.

Înainte de referendum, lira atinsese noi maxime față de principalele monede. Apoi a scăzut brusc după referendum și de atunci s-a tranzacționat în scădere, în special față de dolar și euro. A scăzut din nou în diferite momente de incertitudine post-Brexit și apoi și în timpul mini-bugetului din 2022, când Liz Truss era prim-ministru. De atunci, lira sterlină s-a consolidat în general și a profitat de un dolar mai slab și se află în prezent aproape de vârful intervalului său post-Brexit.

Impactul unei lire sterline mai slabe în general a crescut prețurile bunurilor importate, de la alimente proaspete la bunuri fabricate. Dar a contribuit și la atenuarea perturbărilor pentru exportatori, prin ieftinirea bunurilor lor pe piețele internaționale. La rândul său, prețurile unor alimente au fost ajutate puțin de tarifele mai mici la importurile internaționale care nu sunt produse în Regatul Unit.

Noile acorduri comerciale

Un potențial beneficiu al Brexitului a fost capacitatea Regatului Unit de a semna propriile acorduri comerciale în afara UE. Acordul dintre Regatul Unit și India se remarcă ca un exemplu în care Regatul Unit a deschis drumuri mult dincolo de ceea ce s-ar fi putut întâmpla în interiorul UE.

Regatul Unit a semnat, de asemenea, primul „acord” pentru a atenua impactul tarifelor impuse de președintele Trump. Guvernul însuși calculează că acordurile comerciale semnate de Marea Britanie vor stimula doar ușor creșterea economică, cu fracțiuni de punct procentual pe parcursul a decenii.

Este demn de remarcat faptul că până și fostul prim-ministru Tony Blair, un susținător declarat al menținerii în UE, care anterior a susținut un al doilea referendum, a sugerat recent că Regatul Unit a beneficiat de unele avantaje de pe urma faptului că a putut avea propriile reglementări privind inteligența artificială și că acest lucru ar avea implicații pentru orice încercare de a se reîntoarce la UE sau la piața unică în viitor.

Dar este adevărat și că nu totul este într-o singură direcție. UE a semnat un acord cu America de Sud, acordul Mercosur, care oferă exportatorilor de mașini din UE acces în Brazilia, a șasea cea mai mare piață din lume, cu tarife zero, față de 35% pentru Regatul Unit.

Și, deși Marea Britanie a obținut, de asemenea, primul și cel mai bun acord pentru a atenua tarifele impuse de președintele Trump, UE a beneficiat de atunci de multe dintre aceleași beneficii. Rata de 10% este mai bună pentru Regatul Unit decât pentru UE, la 15%, dar nu există o cotă pentru exporturile de mașini din UE către SUA, iar pentru Regatul Unit există una de 100.000.

Este posibil ca această concurență liniștită dintre Londra și Bruxelles, determinată de Brexit, să fi motivat încheierea unor acorduri care altfel ar fi putut dura ani de zile.